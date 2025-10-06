Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 5.176 nghìn tỷ đồng

Các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại dịch vụ trong 9 tháng năm nay...

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch trong nước tăng, đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại dịch vụ trong 9 tháng năm nay.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2025 ước tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá là 7,2% (cùng kỳ năm trước tăng 5,8%.

Trong đó, du lịch phục hồi, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,8% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,5%. Việc duy trì chính sách giảm 2% thuế VAT từ 10% xuống 8%, kích thích tiêu dùng nội địa, lan tỏa tới sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 9 ước đạt 598,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; lương thực, thực phẩm tăng 13,8%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 11,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,0%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,0% và du lịch lữ hành tăng 19,7%.

Trong quý 3/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.759,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.176,0 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,2% (cùng kỳ năm 2024 tăng 5,8%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2025 ước đạt 3.947,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; may mặc tăng 8,2%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 8,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,7%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 8,8%; Hà Nội tăng 8,4%; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2025 ước đạt 624,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng, như Đà Nẵng tăng 18,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,0%; Cần Thơ tăng 14,2%; Hải Phòng tăng 12,0%; Hà Nội tăng 11,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2025 ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ngay từ đầu năm, nhiều địa phương đã tích cực triển khai các chương trình kích cầu du lịch và phát triển nhiều loại hình du lịch mới thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Một số địa phương có doanh thu 9 tháng năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 24,3%; Hà Nội tăng 21,9%; Quảng Ninh tăng 20,2%; Vĩnh Long tăng 16,0%; Đà Nẵng tăng 13,2%.

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2025 ước đạt 534,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu chín tháng năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Huế tăng 17,4%; Bắc Ninh tăng 17,3%; Hải Phòng tăng 14,4%; Cần Thơ tăng 13,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,5%; Khánh Hòa tăng 11,8%.