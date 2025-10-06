Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 5.176 nghìn tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Hai, 06/10/2025
Vũ Khuê
06/10/2025, 17:08
Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch trong nước tăng, đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại dịch vụ trong 9 tháng năm nay.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2025 ước tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá là 7,2% (cùng kỳ năm trước tăng 5,8%.
Trong đó, du lịch phục hồi, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,8% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,5%. Việc duy trì chính sách giảm 2% thuế VAT từ 10% xuống 8%, kích thích tiêu dùng nội địa, lan tỏa tới sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 9 ước đạt 598,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; lương thực, thực phẩm tăng 13,8%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 11,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,0%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,0% và du lịch lữ hành tăng 19,7%.
Trong quý 3/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.759,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.176,0 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,2% (cùng kỳ năm 2024 tăng 5,8%).
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2025 ước đạt 3.947,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; may mặc tăng 8,2%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 8,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,7%.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 8,8%; Hà Nội tăng 8,4%; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2025 ước đạt 624,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng, như Đà Nẵng tăng 18,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,0%; Cần Thơ tăng 14,2%; Hải Phòng tăng 12,0%; Hà Nội tăng 11,9%.
Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2025 ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ngay từ đầu năm, nhiều địa phương đã tích cực triển khai các chương trình kích cầu du lịch và phát triển nhiều loại hình du lịch mới thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Một số địa phương có doanh thu 9 tháng năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 24,3%; Hà Nội tăng 21,9%; Quảng Ninh tăng 20,2%; Vĩnh Long tăng 16,0%; Đà Nẵng tăng 13,2%.
Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2025 ước đạt 534,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu chín tháng năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Huế tăng 17,4%; Bắc Ninh tăng 17,3%; Hải Phòng tăng 14,4%; Cần Thơ tăng 13,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,5%; Khánh Hòa tăng 11,8%.
11:16, 06/05/2025
Trong 3 quý của năm 2025, xuất khẩu thuỷ sản đạt 8,33 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sau giai đoạn đầy biến động, mà còn phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thị trường thế giới tiềm ẩn nhiều thách thức.
Với quyết tâm cao để huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, bức tranh kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực khi GDP quý 3 tăng 8,23%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD (tăng 17,3% so với cùng kỳ); tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 28,54 tỷ USD (tăng 15,2%)....
Trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù bối cảnh thế giới biến động, thị trường khó khăn, đặc biệt giá dầu thô giảm mạnh 14% so với cùng kỳ, nhưng bằng các giải pháp quản trị, điều hành quyết liệt, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng, doanh thu hợp nhất tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ 2024.
Dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập, giá thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước...
Quý 3/2025 chứng kiến sự ảnh hưởng nặng nề từ bão, mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng và địa phương, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
