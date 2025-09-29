Bán ròng kỷ lục lịch sử 102.000 tỷ, khối ngoại còn xả nữa ngay cả khi chứng khoán được nâng hạng?

Tại thị trường Việt Nam, khối ngoại đã bán ròng kỷ lục 102 nghìn tỷ đồng từ đầu năm 2025 đến nay, vượt qua giá trị bán ròng của khối ngoại trong năm 2024 là gần 93 nghìn tỷ đồng.

Trong cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của chứng khoán Yuanta tập trung nhiều đến đà bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam.

Theo ông Minh, không những chỉ nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng cực kỳ ưa thích các cổ phiếu Mỹ và mức phân bổ tài sản của nhà đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục mới, cho thấy sức hấp dẫn đến chủ yếu từ nhóm công nghệ trong bối cảnh lợi suất USD đạt mức cao và DXY suy yếu cho thấy chi phí đầu tư tại Mỹ thấp cùng với lợi suất hấp dẫn.

Tại thị trường Việt Nam, khối ngoại đã bán ròng kỷ lục 102 nghìn tỷ đồng từ đầu năm 2025 đến nay, vượt qua giá trị bán ròng của khối ngoại trong năm 2024 là gần 93 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ đạo của xu hướng bán ròng này đến từ 2 nguyên nhân chính đó là mức chênh lệch lợi suất USD-VND và cùng với đó là làn sóng đầu tư nhóm công nghệ tại Mỹ.

Tần suất bán ròng của khối ngoại gia tăng đột biến trong giai đoạn tháng 08-09/2025 và tập trung bán ròng ở phần lớn các cổ phiếu như VIC, HPG, FPT, SSI, VHM, VPB. Nhiều khả năng đây có thể là đợt bán chốt NAV trong quý 3/2025.

Yuanta cũng đánh giá lạc quan về triển vọng kết quả nâng hạng của FTSE Russell, nhưng khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục bán ròng cho dù thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng.

Vì mức chênh lệch lợi suất hiện nay và áp lực tỷ giá vẫn là các nguyên nhân khiến khối ngoại rút ròng chủ đạo. Tuy nhiên, kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm dần hoặc chững lại trong quý 4/2025 khi Fed tiếp tục giảm lãi suất làm thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND, lượng cung cổ phiếu từ khối ngoại đã thu hẹp đáng kể.

Hiện nay, khối ngoại vẫn đang ôm nhiều nhất nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Công nghệ. Trong đó, khối ngoại nắm chủ đạp phần lớn vẫn là nhóm Ngân hàng.

"Nâng hạng được xem là mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào thị trường Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, giá trị dòng vốn cũng sẽ chưa được kỳ vọng nhiều từ nhóm mới nổi hạng hai của FTSE Russell", ông Minh nhấn mạnh.

Về điểm số, theo chuyên gia của MBS, chỉ số VN-Index lần thứ 3 trong vòng 1 tháng test thành công vùng hỗ trợ 1.600 điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu VIC.

Riêng VIC đóng góp 9,5 điểm trong mức tăng 2 điểm của chỉ số VN-Index. Qua đó tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư thị trường sẽ lặp lại kịch bản như 2 lần trước về 1.600 điểm rồi bật trở lại 1.700 điểm, càng củng cố chiến lược giao dịch trong biên mua biên dưới, chờ bán biên trên.

MBS cho rằng, ở nhịp nảy lần thứ 3 này, biên độ sẽ hẹp dần trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục giảm và mặt bằng cổ phiếu đã phân hóa rõ nét hơn 2 lần trước. Sau chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp đã định hình hơn 1 tháng, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng sideway 1.600 – 1.700 điểm trong tuần tới, thậm chí nhịp nảy lần này chỉ lên vùng 1.680 điểm, thời gian có thể kéo dài 2 tháng.

Đáng chú ý hơn, thanh khoản tuần vừa qua giảm mạnh, về vùng 31.000 tỷ đồng (khớp lệnh 27.800 tỷ đồng) là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7, tương đương mức thanh khoản khi thị trường bắt đầu tăng từ vùng 1.400 điểm. So với mức đỉnh thanh khoản hồi cuối tháng 8, thanh khoản tuần vừa qua đã giảm một nửa.

Việc thanh khoản giảm lúc này không phải là tín hiệu đáng ngại, phù hợp với diễn biến đi ngang tích lũy ở biên dưới vùng dao động, bên cạnh đó dòng tiền tuy co hẹp nhưng vẫn tạo cơ hội ở các cổ phiếu đơn lẻ, dòng tiền luân phiên tìm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Theo yếu tố mùa vụ, thị trường tháng 9 thường có hiệu suất thấp và hiện tại chỉ số VN-Index cũng đang chịu tác động từ yếu tố này. Trong bối cảnh dòng tiền co hẹp, một số nhóm cổ phiếu sẽ được luân phiên làm dòng dẫn nhưng không quá 1 vòng T+, nhà đầu tư nên tranh thủ chốt lời khi cổ phiếu tiệm cận hoặc vượt kháng cự (biên trên), không mua đuổi trong các phiên tăng mạnh.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường vẫn tiếp tục duy trì trạng thái Sideway, vùng hỗ trợ đối với thị trường ở khu vực 1.600 – 1.610 điểm, trong khi vùng cản ở khu vực 1.694 – 1.700 điểm. Với khả năng thanh khoản còn tiếp tục sụt giảm, nhịp nảy của VN-Index lần thứ 3 chỉ quanh khu vực 1.680 điểm.

Kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index vẫn có khả năng test lại vùng 1.600 điểm hoặc xuyên qua khi nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán vẫn đang trong nhịp điều chỉnh.