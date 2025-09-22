Tiền trong nước bắt đáy, gom hết hàng của khối ngoại bán ra
Thu Minh
22/09/2025, 19:40
Hôm nay khối ngoại bán ròng thêm 1751.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1737.5 tỷ đồng. Tiền cá nhân, tổ chức và tự doanh gom hết...
Không có tín hiệu nào tích cực hơn cho thị trường chứng khoán trong nước dù bên ngoài các chỉ số trên toàn cầu vẫn liên tiếp lập đỉnh. Theo quán tính của 4 phiên trước đó VN-Index mở cửa tiếp tục rơi và đóng cửa thủng sâu 24,17 điểm lùi về vùng giá 1.634,45, có lúc hoảng nhất chỉ số còn bay hơn 32 điểm.
Độ rộng cực xấu 262 mã giảm điểm chỉ còn lại 72 mã tăng. Trong số 72 cổ phiếu này vẫn có những cổ phiếu kịch trần bất chấp tình hình xung quanh như SRC, DTL, VCF, SVD, DAT, LGL.
Toàn bộ các nhóm ngành bị bán ra, hôm nay đến cổ phiếu họ nhà Vin gồm VIC, VHM và VRE còn phải bỏ cuộc. Ba cổ phiếu này giảm hơn 2% thổi bay 6 điểm của Vn-Index. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác bốc hơi theo như KDH, BCM, DXG, NVL trong khi một số khác vẫn được kéo lên như PDR, SSH, SIP, KBC.
Nhóm ngân hàng và chứng khoán chìm trong biển lửa. VCB, CTG, VPB, MBB, TCB HDB... bị chốt lời dữ dội trong khi BID và TPB ngược dòng tăng lần lượt 3,02% và 2,15%. Chứng khoán thảm hại ở SSI, VND, VCI, SHS, VIB.
Hầu hết các cổ phiếu còn lại ở các nhóm như thép, công nghệ thông tin, dầu khí, bán lẻ tiêu dùng, logistics cũng bị bán ra không tiếc tay, cổ phiếu rực lửa như HPG, MSN MWG, FPT, MVN, GAS, VGI. Top cổ phiếu gây tiêu cực nhất lên chỉ số ngoài họ nhà Vin còn có CTG, VCB, VPB, HPG, TCB và FPT.
Thị trường giảm 5 phiên liên tiếp khiến nhiều cổ phiếu chiết khấu sâu, rơi về các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Mai sẽ là phiên quyết định xu hướng của thị trường, nếu giữ được ngưỡng này sóng tăng sẽ quay lại hoặc thủng 1.600 là kịch bản cần được tính đến.
Điểm tích cực là dòng tiền đang bắt đầu vào bắt đáy, thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh lên cao vượt 38.000 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại bán ròng 1751.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1737.5 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, BID, TPB, GEX, BSR, HVN, DIG, VPB, VND, TAL.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, CTG, STB, FPT, MBB, PDR, KDH, EIB.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 951.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1050.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VHM, SHB, CTG, MWG, MBB, PDR, GEX, HPG, KDH.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Dầu khí. Top bán ròng có: VPB, VIX, VND, TCB, ACB, BID, VSC, HVN, BSR.
Tự doanh mua ròng 357.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 361.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, HPG, MWG, VIC, SHB, TCB, VPB, STB, VHM, VIB.
Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VRE, FUEVFVND, VNM, VCB, FPT, DCM, CTG, DXG, SSB, PC1.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 417.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua rồng 325.8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có GEX, SHB, FPT, HPG, BID, VIB, NKG, VIX, TPB, DIG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, CTG, VHM, STB, VPB, VND, SSI, MSN, ACB, EIB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.575,4 tỷ đồng, tăng +31,5% so với phiên liền trước và đóng góp 6,6% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cố phiếu MSN, với gần 4,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 350,6 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & Hải sản, Bán lẻ, Dầu khí, Kho bãi trong khi giảm ở Hóa chất, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Hàng không, Sản xuất & phân phối điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
