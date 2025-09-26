Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 2.200 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước mua hết

Thu Minh

26/09/2025, 19:32

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 29.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 2162.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2079.3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vẫn là cổ phiếu VIC một mình đứng ra gồng gánh cả thị trường. Chỉ số loanh quanh suốt buổi sáng đến gần cuối phiên chiều bất ngờ bị bán tháo mạnh trên diện rộng, VN-Index quay đầu giảm. Tuy nhiên nhờ lực đỡ của VIC tăng 3,8% kéo 5,29 điểm thị trường tránh được một phiên bốc hơi nặng, VN-Index chỉ mất 5,39 điểm lui về vùng giá 1.660,70.

Cổ phiếu hôm nay bay màu hơn chỉ số. Có tới 203 mã giảm điểm trên 104 mã tăng. Trong đó, nhóm tăng điểm hôm nay chủ yếu tập trung ở cổ phiếu bất động sản, cổ hút tiền đầu cơ. Một vài mã nhà đất đi ngược xu hướng thị trường như KDH, KBC NLG, CEO.

Ngược lại, hầu hết các nhóm ngành trên thị trường chìm trong biển lửa. Ngân hàng và chứng khoán bán tháo diện rộng. Top những cổ phiếu ngành tài chính giảm khá nặng như VPB, MBB, VIB, HDB, SSI, TPB, MSB, VND, VIX, VCI... Nhóm ngân hàng và chứng khoán thổi rơi 4,87 điểm của thị trường. Công nghệ thông tin, năng lượng, vật liệu xây dựng, bán lẻ, hàng không... bị bán ra ồ ạt. Cổ phiếu năng lượng dầu khí đi bụi như BSR, Xây dựng có DPG, LCG, HBC, FCN, PC2, HTN...

Nhìn chung thị trường đang có tâm lý chờ đợi thông tin chấp thuận nâng hạng từ FTSE Russell mặc dù những thông tin này gần như đã phản ánh đầy đủ vào giá trong suốt quá trình chinh phục mốc 1.700.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Ô tô và phụ tùng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, CII, HDG, HHS, HHV, HAG, TCH, TAL, ANV, AAA.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, HPG, VIX, SHB, VHM, VIC, STB, MSN, DXG.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1340.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1017.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: DXG, SSI, SHB, HDB, KDH, MSN, VIC, VCI, FPT, STB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Bảo hiếm. Top bán ròng có: CII, VPB, HDG, VIB, TCH, VCB, LPB, QCG, DCM.

Tự doanh bán ròng 407.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 38.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng.

Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, ACB, E1VFVN30, FUEVFVND, VHM, VIB, BSR, VIX, VSC, GEX. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, HAG, MWG, VIC, MBB, LPB, TCB, VCG, CTG, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1113.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1100.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ô tô và phụ tùng Top bán ròng có DXG, VCB, HHS, VSC, VPL, HHV, ACB, PAN, SBT, GEX. Giá trị mua ròng lớn nhât là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, HPG, VIX, FPT, VIC, SHB, VHM, CII, MWG, STB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.408,2 tỷ đồng, giảm -20,5% so với phiên liền trước và đóng góp 8,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với hơn 17,9 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 519,2 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Khai khoáng, Sản xuất ô tô trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Bán lẻ, Kho bãi, Vận tải thủy, Sản xuất và khai thác dầu khí.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

VnEconomy
VnEconomy