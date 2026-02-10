Bán thức ăn đường phố vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt đến 3 triệu đồng

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, đồng thời bị buộc tiêu hủy thực phẩm nếu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Bộ Y tế nhấn mạnh thông tin này trong công văn gửi các địa phương về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Đây là nhiệm vụ thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thực hiện các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

Cụ thể, đối với người trực tiếp kinh doanh thức ăn đường phố: Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố xác nhận; không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đối với địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố: Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.

Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh. Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.

Đối với nguyên liệu thực phẩm, theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Phụ gia thực phẩm chỉ được sử dụng trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Trong trường hợp phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm, hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế theo quy định.

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến nơi cung cấp nguyên liệu, thực phẩm để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải chấp hành các mức xử phạt theo quy định.

Trong đó, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Mức phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, san chiết không phù hợp quy định của pháp luật để chế biến thức ăn; sử dụng nước không bảo đảm để chế biến thức ăn, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống; vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Bên cạnh đó, buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, san chiết không phù hợp quy định của pháp luật để chế biến thức ăn.

Bộ Y tế cũng nêu rõ trách nhiệm quản lý cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành. Các đơn vị quản lý về an toàn thực phẩm, đặc biệt trạm y tế xã/phường cập nhật kịp thời số lượng cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố kèm theo địa điểm kinh doanh; kết quả phát hiện vi phạm, xử phạt về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; và báo cáo các vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có).