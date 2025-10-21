Bang Hessen (CHLB Đức) sẵn sàng hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Nghiên cứu và Nghệ thuật - Văn hóa bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức Timon Gremmels cho biết nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức coi Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, với nhiều cơ hội, tiềm năng và lợi thế hợp tác...

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Nghệ thuật – Văn hóa bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) Timon Gremmels đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức và đánh giá cao mô hình hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và bang Hessen – địa phương điển hình trong hợp tác cấp vùng giữa hai nước.

Phó Thủ tướng cho biết trong chuyến công tác tại Hessen tháng 3/2025, Việt Nam đã tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời tháng 10/2025 sẽ tham dự Hội nghị Liên minh các Trung tâm tài chính (WAIFC) tại Frankfurt nhằm thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn mô hình quản trị và thu hút đầu tư quốc tế. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm – nhất là đào tạo và đưa lao động Việt Nam sang làm việc trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật tại Đức – nơi đang có nhu cầu cao.

Phó Thủ tướng cảm ơn bang Hessen đã tổ chức thành công các đêm hòa nhạc giao hưởng tại Hà Nội và TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Timon Gremmels cùng đánh giá Đại học Việt Đức là điểm sáng trong hợp tác giáo dục giữa hai nước. Trường đã mở các khóa đào tạo về tài chính quốc tế với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia hàng đầu đến từ Đức và bang Hessen, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ định hướng phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Bộ trưởng Timon Gremmels bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của Phó Thủ tướng, đồng thời khẳng định bang Hessen luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt ở các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp Đức với Việt Nam.

Nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, có tiềm năng lớn, Bộ trưởng Timon Gremmels mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác lâu dài, hiệu quả, vì lợi ích chung của hai nước.