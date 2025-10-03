Tăng cường hợp tác công nghiệp công nghệ cao Việt – Đức

Công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, công nghiệp điện tử - bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ giá trị cao là các chuỗi cung ứng có nhiều triển vọng hợp tác giữa hai bên…

Ngày 2/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Day 2025), Diễn đàn Công nghiệp Công nghệ cao Việt – Đức 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC – Bộ Tài chính) phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Cơ sở Hoà Lạc.

Sự kiện đã quy tụ gần 100 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan Bộ, ngành, cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu từ Đức và Việt Nam, thể hiện tinh thần hợp tác mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và địa phương công nghiệp đã tới thăm khu trưng bày công nghệ nhà máy thông minh (Smart Factory). Khu trưng bày giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp của các Bộ, ngành và địa phương, thể hiện năng lực và định hướng của Việt Nam trong việc triển khai sản xuất thông minh – yếu tố cốt lõi của Chiến lược công nghiệp 4.0 và 5.0.

Một trong những điểm thu hút của Diễn đàn là khu vực trình diễn công nghệ, với sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu như Hermle AG, Walter Tools, Open Mind, Heidenhain, Zoller, Albreght, Lang Technik, Blum Novotest, Blaser, Wenzel, Bosch Rexroth và nhiều doanh nghiệp công nghệ khác.

Trong đó, Hermle AG – biểu tượng của kỹ nghệ Đức trong lĩnh vực gia công chính xác – đã mang tới máy gia công 5 trục C400, được trình diễn trực tiếp ngay tại sự kiện. Dòng máy này đại diện cho triết lý “Hermle – The World’s No.1 5-axis machine tool for total productivity”, thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa độ chính xác, động lực, ổn định nhiệt và độ cứng vững – bốn yếu tố cốt lõi của năng suất toàn diện (total productivity).

Khác với các dòng máy chỉ mạnh ở một vài khía cạnh, Hermle đạt hiệu suất cao đồng đều ở tất cả các yếu tố, giúp doanh nghiệp tối ưu toàn bộ quy trình sản xuất, từ tốc độ, độ chính xác đến độ tin cậy dài hạn. Với tuyên ngôn “Setting the world standard in 5-axis productivity”, Hermle không chỉ là nhà sản xuất máy công cụ, mà còn là hình mẫu về hiệu quả, sự bền vững và giá trị công nghiệp Đức trong kỷ nguyên sản xuất thông minh.

Cùng với Hermle, Walter Tools và Heidenhain trình diễn các giải pháp đồng bộ từ dụng cụ cắt, phần mềm lập trình, đến hệ thống đo kiểm và quản lý dữ liệu, mô phỏng toàn bộ chuỗi giá trị của một nhà máy thông minh – Smart Factory 4.0. Các công nghệ của Open Mind và Zoller, Albreght, Lang và Blum cũng góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về mô hình sản xuất tích hợp kỹ thuật số – nơi dữ liệu, thiết bị và con người vận hành như một thể thống nhất.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, nhiều phiên hội thảo chuyên đề được tổ chức với sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu từ cả Việt Nam và Đức. Các chủ đề chính bao gồm: (1) Khuôn mẫu chính xác và gia công tổng hợp – thảo luận giải pháp tối ưu hóa sản xuất công nghiệp hỗ trợ; (2) Hàng không vũ trụ và quốc phòng – an ninh – chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện và hệ thống quốc phòng; (3) Điện tử và bán dẫn – bàn về cơ hội phát triển ngành bán dẫn Việt Nam gắn với Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Phát biểu tại Diễn đàn, đại diện AHK Việt Nam, ông Bjorn Koslowski, cho biết sự kiện hôm nay là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia. Theo đó, các doanh nghiệp Đức sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng năng lực sản xuất hiện đại, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả và bền vững.

“Chúng tôi vô cùng trân trọng những nỗ lực của các thành viên trong Mạng lưới bán dẫn Việt Nam (NIC) đã dành nhiều công sức để kết nối các công nghệ hàng đầu của Đức tới cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất và chế tạo Việt Nam”, đại diện AHK nhấn mạnh.