Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Giới đầu tư toàn cầu sẽ có một cái nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vào ngày thứ Năm (11/9), khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8...

Dữ liệu này được công bố chỉ vài ngày trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ diễn ra trong hai ngày kết thúc vào ngày 17/9.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo CPI toàn phần tháng 8 của Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc so với mức tăng 2,7% ghi nhận trong tháng 6 và tháng 7. Báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Tư cho thấy PPI toàn phần tháng 8 tăng 2,6% so với cùng kỳ 2024. Như vậy, lạm phát ở Mỹ vẫn đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Nếu so với mức đỉnh 9,1% thiết lập vào tháng 6/2022, lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đã giảm nhiều. Tuy nhiên, từ tháng 7/2022 đến nay, giá tiêu dùng ở nước này vẫn tăng khoảng 9%, gây áp lực lên ngân sách của các hộ gia đình.

Cùng với đó, tăng trưởng việc làm ở Mỹ đang chậm lại. Thực tế này cho thấy thách thức mà các nhà hoạch định chính sách Fed đang phải đối mặt trong việc cân bằng giữa hai nhiệm vụ là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm - theo đánh giá của Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams.

Vì lý do này, báo cáo CPI sắp công bố sẽ là “một trong những báo cáo CPI có ảnh hưởng nhất” trong năm nay - theo nhà phân tích Stephen Kates của công ty Bankrate. Ông Kates nhận xét: “Rủi ro giá cả tăng tốc ở cả những mặt hàng và dịch vụ thiết yếu là rất đáng lưu ý, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng”.

Dù mối lo về lạm phát vẫn hiện hữu, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tuần tới. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Toold của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới, trong đó khả năng lãi suất giảm 0,25 điểm phần trăm là hơn 90%, và khả năng lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm là gần 10%.

Thị trường cũng cho rằng sau lần họp này, Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay, và có thêm ít nhất 1-2 đợt giảm nữa trong năm 2026.

Đối với các hộ gia đình Mỹ, việc Fed giảm lãi suất sẽ là một tin vui, vì lãi suất các khoản vay qua thẻ tín dụng, vay mua ô tô và nhiều khoản vay khác sẽ giảm xuống theo lãi suất Fed. Tuy nhiên, lãi suất các khoản vay đó sẽ không giảm ngay mà chỉ có thể giảm sau một vài tháng.

Lãi suất quỹ liên bang, tức lãi suất tham chiếu của Fed, đang ở mức 4,25-4,5%, và được Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả là một mức lãi suất “thắt chặt”. Với sự suy yếu của thị trường lao động, một động thái hạ lãi suất của Fed sẽ nhằm mục đích hãm phanh sự giảm tốc của nền kinh tế.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC vào tuần trước, Thống đốc Fed Christopher Waller phát tín hiệu ủng hộ giảm lãi suất trong cuộc họp tới. Ông nói rằng thị trường lao động Mỹ “đã yếu đi nhiều”.

“Thông thường, khi thị trường lao động chuyển xấu, tình hình sẽ xấu đi rất nhanh. Bởi vậy tôi cho rằng chúng tôi cần bắt đầu giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Tôi hoàn toàn không cho là kinh tế Mỹ sắp suy thoái, nhưng tôi thấy tăng trưởng sẽ chậm lại, chủ yếu do tác động của thuế quan”, ông Waller phát biểu.

Vị Thống đốc cũng nói thuế quan có thể đẩy giá cả tăng, nhưng chỉ tăng một lần, và do đó thuế quan sẽ không phải là một nguồn gây lạm phát dai dẳng.

Khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã chắc chắn, nhưng “không có gì đảm bảo lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong tương lai” - theo ông Kates. “Nếu có một chuỗi báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo, trọng tâm của Fed sẽ quay trở lại với chống lạm phát”, ông nói.