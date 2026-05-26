Báo Công an nhân dân ra mắt Hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp…

Ngày 26/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống quản trị Tòa soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, cho biết trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng, Báo Công an nhân dân không chỉ hướng tới thay đổi đơn thuần giao diện của báo điện tử, mà quan trọng hơn là thay đổi cách vận hành tòa soạn, tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và đưa Báo Công an nhân dân đến gần hơn với bạn đọc trên môi trường số.

Việc Báo Công an nhân dân đưa vào vận hành giao diện báo điện tử và hệ thống quản trị mới hôm nay cho thấy tinh thần chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển báo chí trong môi trường số; đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức vận hành tòa soạn theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân.

"Kết quả hôm nay là sự cụ thể hóa định hướng chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân, trực tiếp là đồng chí Cục trưởng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số báo chí theo hướng thực chất. Quá trình chuyển đổi số của Báo Công an nhân dân không tách rời tiến trình chuyển đổi số chung của hệ thống truyền thông công an nhân dân", ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động báo chí đa nền tảng luôn được xác định là trọng tâm, đồng thời cũng là thử nghiệm, tìm tòi và hoàn thiện dần mô hình vận hành báo chí số trong thực tiễn, từ đó có thể tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng trong toàn hệ thống truyền thông công an nhân dân trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Báo Công an nhân dân, việc đổi mới giao diện không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn đọc mà còn phục vụ yêu cầu vận hành tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng trong giai đoạn mới. Song song với giao diện mới là hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp.

Giao diện mới của Báo điện tử Công an nhân dân.

Bên cạnh hệ thống phục vụ báo điện tử, Báo đã hoàn thiện hệ thống quản trị phục vụ sản xuất báo in theo hướng liên thông dữ liệu và đồng bộ quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử. Đây là bước đi quan trọng để hình thành mô hình tòa soạn hội tụ và dữ liệu dùng chung.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng thêm nhiều tính năng phục vụ quản trị, điều hành nội bộ, hướng tới từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ trong tòa soạn.