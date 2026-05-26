Báo Công an nhân dân ra mắt Hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới
Nam Anh
26/05/2026, 22:28
Hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp…
Ngày 26/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống quản trị Tòa soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử Công an nhân dân.
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, cho biết trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng, Báo Công an nhân dân không chỉ hướng tới thay đổi đơn thuần giao diện của báo điện tử, mà quan trọng hơn là thay đổi cách vận hành tòa soạn, tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và đưa Báo Công an nhân dân đến gần hơn với bạn đọc trên môi trường số.
"Kết quả hôm nay là sự cụ thể hóa định hướng chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân, trực tiếp là đồng chí Cục trưởng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số báo chí theo hướng thực chất. Quá trình chuyển đổi số của Báo Công an nhân dân không tách rời tiến trình chuyển đổi số chung của hệ thống truyền thông công an nhân dân", ông Bình nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động báo chí đa nền tảng luôn được xác định là trọng tâm, đồng thời cũng là thử nghiệm, tìm tòi và hoàn thiện dần mô hình vận hành báo chí số trong thực tiễn, từ đó có thể tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng trong toàn hệ thống truyền thông công an nhân dân trong thời gian tới.
Theo lãnh đạo Báo Công an nhân dân, việc đổi mới giao diện không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn đọc mà còn phục vụ yêu cầu vận hành tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng trong giai đoạn mới. Song song với giao diện mới là hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp.
Bên cạnh hệ thống phục vụ báo điện tử, Báo đã hoàn thiện hệ thống quản trị phục vụ sản xuất báo in theo hướng liên thông dữ liệu và đồng bộ quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử. Đây là bước đi quan trọng để hình thành mô hình tòa soạn hội tụ và dữ liệu dùng chung.
Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng thêm nhiều tính năng phục vụ quản trị, điều hành nội bộ, hướng tới từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ trong tòa soạn.
Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 cho Việt Nam, ghi nhận những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương….
Cơ hội hợp tác Việt Nam - Canada trong lĩnh vực điện hạt nhân quy mô nhỏ
Việt Nam và Canada đang đứng trước triển vọng xây dựng mối quan hệ hợp tác mang lại "lợi ích kép" trong lĩnh vực điện hạt nhân, đặc biệt là mảng lò phản ứng modul nhỏ (SMRs) — một hướng đi mà quốc gia Bắc Mỹ này đã tập trung đầu tư và định hình lộ trình phát triển từ rất sớm.
DAVAS 2026: Hơn 5 tỷ USD "đang đợi" doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu" và thông điệp "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa", Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng đầu tư và khởi nghiệp trong nước và quốc tế, tạo bước đột phá trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…
Hai nhóm doanh nghiệp cần được ưu tiên nguồn lực công khoa học công nghệ
Theo chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, đầu tư công cho khoa học công nghệ của Việt Nam có thể tập trung vào hai nhóm doanh nghiệp, một là các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (doanh nghiệp xuất khẩu hoặc các nhà cung ứng cho những tập đoàn sản xuất quốc tế), hai là doanh nghiệp vừa và nhỏ...
AI phải phục vụ con người, không được thống trị nhân loại
Thông điệp đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một trong những vấn đề đạo đức và chính trị toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Trong văn kiện mang tên Magnifica Humanitas (Nhân loại huy hoàng), Vatican kêu gọi các chính phủ siết chặt quản lý AI, cảnh báo công nghệ này có nguy cơ thúc đẩy chiến tranh, lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra "những hình thức nô lệ mới" trong thời đại số…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: