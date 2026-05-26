Quy mô tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai vượt 6 triệu tỷ đồng

Đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.030 nghìn tỷ đồng, tăng 3,84%, trong đó dòng vốn chủ yếu chảy vào các ngành kinh tế trọng điểm và lĩnh vực sản xuất chủ lực…

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.030 nghìn tỷ đồng, tăng 3,84% so với cuối năm 2025. Dù tỷ lệ tăng trưởng này thấp hơn một chút so với mức tăng bình quân 4,42% của cả nước, nhưng hai thành phố trọng điểm này đang chiếm tới 31,1% tổng dư nợ tín dụng của cả nước.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, cho biết hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai 4 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những kết quả nổi bật đáng chú ý.

Trong cơ cấu dòng vốn, dư nợ tín dụng bằng đồng Việt Nam (VNĐ) đóng vai trò chủ đạo với giá trị đạt 5.707 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo 94,6% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và ghi nhận mức tăng 2,92% so với cuối năm ngoái.

Bức tranh tín dụng trong 4 tháng đầu năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai cho thấy tín dụng được phân bổ theo hướng tích cực, tập trung mạnh vào các nhóm ngành dịch vụ chủ lực và những lĩnh vực sản xuất có tỷ trọng lớn.

Cụ thể, dòng vốn đổ vào ngành công nghiệp chế biến dẫn đầu xu hướng tăng trưởng với mức tăng 5,8%.

Tiếp theo đó, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,4%. Phân khúc bán buôn bán lẻ, sửa chữa xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 4,4%.

Lĩnh vực xây dựng duy trì đà tăng 3,3%, trong khi ngành vận tải kho bãi tăng 3,1%. Đối với khối kinh tế hộ bao gồm cả mục đích sản xuất và tiêu dùng, mức tăng trưởng đạt 2,7%.

“Xu hướng tăng trưởng tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai thời gian qua phản ánh rõ nét hiệu quả từ các cơ chế chính sách hiện hành, hoàn toàn phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Trung ương trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững”, ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định.

Cũng theo ông Lệnh, dù bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp và áp lực từ giá dầu tăng cao, GRDP của TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai vẫn giữ vững độ ổn định.

Động lực này có được nhờ việc triển khai quyết liệt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trọng điểm, kết hợp với môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn ngân hàng tiếp tục bơm mạnh ra nền kinh tế.