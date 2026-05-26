Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Quy mô tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai vượt 6 triệu tỷ đồng

Minh Huy

26/05/2026, 19:14

Đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.030 nghìn tỷ đồng, tăng 3,84%, trong đó dòng vốn chủ yếu chảy vào các ngành kinh tế trọng điểm và lĩnh vực sản xuất chủ lực…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.030 nghìn tỷ đồng, tăng 3,84% so với cuối năm 2025. Dù tỷ lệ tăng trưởng này thấp hơn một chút so với mức tăng bình quân 4,42% của cả nước, nhưng hai thành phố trọng điểm này đang chiếm tới 31,1% tổng dư nợ tín dụng của cả nước.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, cho biết hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai 4 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những kết quả nổi bật đáng chú ý.

Trong cơ cấu dòng vốn, dư nợ tín dụng bằng đồng Việt Nam (VNĐ) đóng vai trò chủ đạo với giá trị đạt 5.707 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo 94,6% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và ghi nhận mức tăng 2,92% so với cuối năm ngoái.

Bức tranh tín dụng trong 4 tháng đầu năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai cho thấy tín dụng được phân bổ theo hướng tích cực, tập trung mạnh vào các nhóm ngành dịch vụ chủ lực và những lĩnh vực sản xuất có tỷ trọng lớn.

Cụ thể, dòng vốn đổ vào ngành công nghiệp chế biến dẫn đầu xu hướng tăng trưởng với mức tăng 5,8%.

Tiếp theo đó, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,4%. Phân khúc bán buôn bán lẻ, sửa chữa xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 4,4%.

Lĩnh vực xây dựng duy trì đà tăng 3,3%, trong khi ngành vận tải kho bãi tăng 3,1%. Đối với khối kinh tế hộ bao gồm cả mục đích sản xuất và tiêu dùng, mức tăng trưởng đạt 2,7%.

“Xu hướng tăng trưởng tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai thời gian qua phản ánh rõ nét hiệu quả từ các cơ chế chính sách hiện hành, hoàn toàn phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Trung ương trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững”, ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định.

Cũng theo ông Lệnh, dù bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp và áp lực từ giá dầu tăng cao, GRDP của TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai vẫn giữ vững độ ổn định.

Động lực này có được nhờ việc triển khai quyết liệt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trọng điểm, kết hợp với môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn ngân hàng tiếp tục bơm mạnh ra nền kinh tế.

Hoàn thiện nền tảng an sinh, khơi thông nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

15:49, 22/05/2026

Hoàn thiện nền tảng an sinh, khơi thông nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng vượt 5,2 triệu tỷ đồng, tập trung vào sản xuất kinh doanh

10:20, 02/04/2026

TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng vượt 5,2 triệu tỷ đồng, tập trung vào sản xuất kinh doanh

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần "cú hích" nào?

16:03, 11/05/2026

Lợi suất đi ngang, chi phí vốn tăng vọt: Trái phiếu Việt Nam cần

Từ khóa:

chính sách tín dụng dòng vốn dư nợ tín dụng ngân hàng NHNN òng vốn quy mô tín dụng tài chính tăng trưởng tín dụng 2026 tín dụng TP. Đồng Nai tín dụng TP. Hồ Chí Minh xu hướng tín dụng

Đọc thêm

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 26/5, cập nhật thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn vàng miếng SJC tương ứng 10,5 triệu và 10 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ở ngưỡng cao nhất, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng…

Ngân hàng cạnh tranh hút USD ở chiều mua

Ngân hàng cạnh tranh hút USD ở chiều mua

Trong khi giá bán USD tại các ngân hàng đồng loạt neo sát mức trần cho phép thì chiều mua lại ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Khảo sát hơn 30 ngân hàng ngày 26/5 cho thấy chênh lệch mua – bán USD dao động mạnh, có nơi quanh 160 đồng nhưng cũng có nơi vượt 350 đồng/USD…

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng vượt ngưỡng 7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh nhất, thêm 1 điểm phần trăm (đpt) so với phiên cuối tuần trước, lên 7,3%/năm…

[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quốc gia trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo và quá trình chuyển đổi số toàn diện...

Giá vàng tăng mạnh nhờ cú lao dốc 7% của giá dầu

Giá vàng tăng mạnh nhờ cú lao dốc 7% của giá dầu

Nguồn động lực cho phiên tăng này của giá vàng là những dấu hiệu về bước tiến trong đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam được trao giải thưởng cao nhất về xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số

Đầu tư

2

Cơ hội hợp tác Việt Nam - Canada trong lĩnh vực điện hạt nhân quy mô nhỏ

Kinh tế số

3

Pakistan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với băng dính BOPP Việt Nam

Thị trường

4

Sân bay Long Thành "bắt buộc phải thực hiện" việc khai thác thương mại trong năm 2026

Đầu tư

5

Cục Hàng không Việt nam yêu cầu tăng cường trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hành khách

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy