Báo chí là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến với người dân và doanh nghiệp

Ngày 6/2, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Giải thưởng năm nay được tổ chức trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đảng xác định là bộ ba động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững; giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Được tổ chức từ năm 2012, đến nay, Giải thưởng Báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã bước sang chặng đường 14 năm phát triển bền bỉ và không ngừng lan tỏa giá trị.

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống.

Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 cho 22 tác phẩm/nhóm tác phẩm, gồm 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 06 giải Khuyến khích. Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhất được nhận Cúp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phần thưởng; các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được nhận Giấy chứng nhận, Cúp và phần thưởng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà là hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo trở nên gần gũi, và chuyển đổi số trở thành hành động của toàn xã hội. Vì vậy, báo chí chính là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và từng địa phương.

Mỗi tác phẩm báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số không chỉ là thông tin, mà là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa chính sách và cuộc sống.

Giải thưởng Báo chí năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà. Điều đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội. Nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, chứ không chỉ quan sát từ xa. Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển.

Từ những kết quả rất đáng khích lệ của Giải thưởng năm 2025, ngay tại Lễ trao Giải hôm nay, Thứ trưởng tuyên bố phát động Giải thưởng Báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Thứ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả; đồng thời dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển. Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh thực tế, mà góp phần định hướng nhận thức, thúc đẩy cải cách và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.