Pakistan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với băng dính BOPP Việt Nam

Sản phẩm băng dính có xuất xứ từ Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước Pakistan...

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Ủy ban Thuế quan quốc gia Pakistan vừa đăng thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm băng dính tự dính BOPP dạng cuộn jumbo có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, sản phẩm bị điều tra là băng dính làm từ màng polypropylene định hướng hai trục (BOPP) dạng cuộn jumbo. Mã phân loại theo Biểu thuế hải quan Pakistan: 3919.9010 và 3919.9090.

Nguyên đơn là Công ty Universal Coating Films (Pvt.) Limited, Karachi và Công ty Tri-Pack Films Limited, Karachi. Trước đó, ngày 24/3/2026, các công ty này đã nộp đơn kiện.

Ngày khởi xướng điều tra: 30 tháng 4 năm 2026. Thời kỳ điều tra bán phá giá từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá vào thị trường Pakistan, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước Pakistan.

Theo quy trình, thủ tục điều tra, các bên liên quan phải tự nhận diện và đăng ký với cơ quan điều tra trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố thông báo này. Đây là thủ tục bắt buộc và không có tiền lệ gia hạn.

Hồ sơ đăng ký cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau: Tên công ty và lĩnh vực kinh doanh; họ tên người đại diện được ủy quyền; địa chỉ, số điện thoại, số fax và email liên lạc.

Các bên liên quan có thể nộp ý kiến bằng văn bản, bình luận và tài liệu/chứng cứ liên quan cho Cơ quan điều tra trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng tin trên Công báo.

Nhằm ứng phó với vụ việc trên, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan cần khẩn trương rà soát hoạt động xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Pakistan, đặc biệt về lượng xuất khẩu, giá xuất khẩu trong thời kỳ điều tra.

Chủ động đăng ký làm bên liên quan đúng thời hạn, chuẩn bị phương án tham gia vụ việc và cân nhắc nộp bình luận, chứng cứ trong thời hạn do Ủy ban Thuế quan quốc gia Pakistan quy định.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, nghiên cứu quy định và trình tự thủ tục điều tra chống bán phá giá của Pakistan.

Hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Pakistan trong suốt quá trình điều tra: bao gồm trả lời đầy đủ và đúng hạn các bản câu hỏi điều tra theo thể thức yêu cầu, tham gia thẩm tra tại chỗ (nếu có), gửi bình luận phản biện đúng hạn…; mọi hành vi không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn đến việc cơ quan điều tra sử dụng dữ liệu sẵn có bất lợi, khiến mức thuế của doanh nghiệp tăng cao.

Thường xuyên trao đổi, liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được hỗ trợ kịp thời.