Trang chủ Thị trường

Pakistan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với băng dính BOPP Việt Nam

Song Hà

26/05/2026, 18:33

Sản phẩm băng dính có xuất xứ từ Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước Pakistan...

Ảnh minh hoạ.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Ủy ban Thuế quan quốc gia Pakistan vừa đăng thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm băng dính tự dính BOPP dạng cuộn jumbo có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, sản phẩm bị điều tra là băng dính làm từ màng polypropylene định hướng hai trục (BOPP) dạng cuộn jumbo. Mã phân loại theo Biểu thuế hải quan Pakistan: 3919.9010 và 3919.9090.

Nguyên đơn là Công ty Universal Coating Films (Pvt.) Limited, Karachi và Công ty Tri-Pack Films Limited, Karachi. Trước đó, ngày 24/3/2026, các công ty này đã nộp đơn kiện.

Ngày khởi xướng điều tra: 30 tháng 4 năm 2026. Thời kỳ điều tra bán phá giá từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá vào thị trường Pakistan, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước Pakistan.

Theo quy trình, thủ tục điều tra, các bên liên quan phải tự nhận diện và đăng ký với cơ quan điều tra trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố thông báo này. Đây là thủ tục bắt buộc và không có tiền lệ gia hạn.

Hồ sơ đăng ký cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau: Tên công ty và lĩnh vực kinh doanh; họ tên người đại diện được ủy quyền; địa chỉ, số điện thoại, số fax và email liên lạc.

Các bên liên quan có thể nộp ý kiến bằng văn bản, bình luận và tài liệu/chứng cứ liên quan cho Cơ quan điều tra trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng tin trên Công báo. 

Nhằm ứng phó với vụ việc trên, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan cần khẩn trương rà soát hoạt động xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Pakistan, đặc biệt về lượng xuất khẩu, giá xuất khẩu trong thời kỳ điều tra.

Chủ động đăng ký làm bên liên quan đúng thời hạn, chuẩn bị phương án tham gia vụ việc và cân nhắc nộp bình luận, chứng cứ trong thời hạn do Ủy ban Thuế quan quốc gia Pakistan quy định.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, nghiên cứu quy định và trình tự thủ tục điều tra chống bán phá giá của Pakistan.

Hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Pakistan trong suốt quá trình điều tra: bao gồm trả lời đầy đủ và đúng hạn các bản câu hỏi điều tra theo thể thức yêu cầu, tham gia thẩm tra tại chỗ (nếu có), gửi bình luận phản biện đúng hạn…; mọi hành vi không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn đến việc cơ quan điều tra sử dụng dữ liệu sẵn có bất lợi, khiến mức thuế của doanh nghiệp tăng cao.

Thường xuyên trao đổi, liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được hỗ trợ kịp thời.

Khởi động dự án tăng cường quản trị tài nguyên nước vùng Mekong

Dự án IP3 đóng vai trò then chốt trong quản trị tài nguyên nước và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu. Dự án tập trung cải thiện sinh kế bền vững cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật tại Việt Nam...

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 vừa được phê duyệt, khẳng định vai trò là nền tảng then chốt cho công nghiệp quốc gia tự chủ, hiện đại. Chương trình tập trung nâng cao năng lực nội địa hóa, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số"…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một "hệ điều hành phát triển" kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua thị trường suy giảm và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các chương trình kết nối giao thương đang trở thành "điểm chạm" quan trọng để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng...

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

