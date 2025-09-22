Bảo đảm cơ chế vượt trội, đặc thù về môi trường, đất đai trong Trung tâm tài chính quốc tế
Hoàng Anh
22/09/2025, 19:16
Về cơ chế đặc thù, nổi trội của trung tâm tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng nếu chỉ "tham chiếu pháp luật hiện hành" sẽ mất đi tính đặc thù. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần nghiên cứu kỹ hơn để đề xuất cơ chế vượt trội...
Ngày 22/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe
báo cáo dự thảo Nghị định hướng dẫn chính sách đất đai và môi trường trong
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 của
Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Dự thảo Nghị định tập trung vào hai nhóm chính sách
đất đai và môi trường.
Theo dự thảo Nghị định thống nhất giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh
làm đầu mối quyết định: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, gia hạn,
điều chỉnh thời gian sử dụng đất.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được coi là căn cứ pháp lý
quan trọng khi đề nghị giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất. Đây là điểm
mới nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.
Quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp
tỉnh, theo góp ý của TP.HCM và TP. Đà Nẵng.
Về chính sách môi trường, dự thảo quy định dự án đầu tư chỉ
cần đăng ký công nghệ áp dụng và đăng ký môi trường; hướng dẫn cụ thể nội dung
văn bản đăng ký, thời điểm tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận là UBND cấp xã, phù hợp
với Luật Bảo vệ môi trường.
Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục giao đất cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng, gia hạn, điều chỉnh thời gian sử dụng đất, đăng ký đất
đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể lựa chọn đăng ký trực tiếp với
cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là điểm mở rộng, tạo thuận lợi
so với quy định hiện hành.
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định còn có một số vấn
đề cần xin ý kiến như: Quy định riêng về giám sát đất đai, môi trường; hoàn trả
tiền nhà đầu tư ứng trước xây dựng hạ tầng; thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân
hàng nước ngoài.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị: "Để tránh tình trạng
nhiều nghị định cùng hướng dẫn một việc, hoặc có những nội dung quan trọng lại
không ai hướng dẫn, việc xây dựng các dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị
quyết số 222/2025/QH15 rất cần sự tổng thể, có “trọng tài chung”. Bộ Tư pháp
cũng cần vào cuộc để rà soát chặt chẽ, bảo đảm thống nhất".
Tại cuộc họp, đại diện các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính
thảo luận và đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm bảo đảm nghị định có đầy đủ
căn cứ pháp lý, thực tiễn, khả thi và thống nhất pháp lý.
Cụ thể như: Cơ sở để
ban hành cơ chế vượt trội, đặc thù cho trung tâm tài chính quốc tế; phạm vi điều
chỉnh, đặc biệt với lĩnh vực xây dựng; quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài
trong khu vực trung tâm; cho phép chủ đầu tư được triển khai dự án khi dựa trên
báo cáo kinh tế- kỹ thuật thay vì báo cáo nghiên cứu khả thi.
Cùng với đó là
chuyển các nội dung liên quan đến chính sách tài chính sang các nghị định do Bộ
Tài chính chủ trì xây dựng, nhằm bảo đảm sự thống nhất hệ thống văn bản…
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đến thời điểm
này, hai địa phương thực thi là TP.HCM và TP.Đà Nẵng đều thống nhất, chỉ còn một
số điểm kỹ thuật cần chỉnh sửa, nên Nghị định có thể ban hành sau khi tiếp thu,
hoàn thiện.
Phó Thủ tướng lưu ý một số nội dung mang tính thủ tục đầu tư
liên quan đến Luật Đầu tư, cần đưa vào nội dung sửa đổi khi sửa luật, như quy
trình đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính
tiếp thu, phối hợp với các bộ, ngành để đưa vào văn bản phù hợp. Những vấn đề
thuộc lĩnh vực tài chính thì đưa vào nghị định của Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.
Về vấn đề đăng ký môi trường, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉnh sửa
rõ hơn thủ tục đăng ký theo hướng có cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại cấp
xã, phường, đồng thời thông báo cho cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc
tế theo dõi và "có quyền dừng nếu phát hiện đăng ký của chủ đầu tư không
đúng quy định".
Với ý kiến của Bộ Tư pháp về cơ chế đặc thù, nổi trội của
trung tâm tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng cho rằng nếu chỉ "tham chiếu
pháp luật hiện hành" sẽ mất đi tính đặc thù. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường cần nghiên cứu kỹ hơn để đề xuất cơ chế vượt trội.
Đối với chính sách quản lý xây dựng, Phó Thủ tướng giao Bộ
Xây dựng trực tiếp xây dựng, đề xuất quy định cho phép chủ đầu tư được lập báo
cáo kinh tế- kỹ thuật hoặc thiết kế- kỹ thuật- thi công thay vì phải qua nhiều
tầng nấc như nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, nhằm giảm thủ tục, phù hợp thông
lệ quốc tế.
Liên quan đến quy định thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân
hàng nước ngoài, Phó Thủ tướng yêu cầu tuân thủ đúng luật hiện hành về quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng,
Bộ Tài chính khẩn trương tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình
Chính phủ lấy ý kiến, đồng thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước khi Thủ
tướng Chính phủ ký ban hành.
TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế
15:49, 05/09/2025
Thủ tướng: Phấn đấu đưa trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam lọt top 75 trung tâm tài chính toàn cầu
15:22, 02/08/2025
Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Nhìn chung, đến nay, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM chưa đạt như kế hoạch đã đề ra. Tại một số dự án, chủ đầu tư còn lúng túng trong thực hiện đầu tư; một số dự án gặp khó trong giải phóng mặt bằng; một số dự án lớn có nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng...
Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Theo Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ do Ban chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành ngày 22/9, công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các chung cư cũ sẽ phấn đấu hoàn thành trong quý 3 đến quý 4/2025.
Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn
Sáng ngày 22/9/2025, Thành phố Cần Thơ đã tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt 18 công trình với tổng mức đầu tư 12.252 tỷ đồng. Các dự án này góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Hà Tĩnh dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội
Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp ở đô thị, Hà Tĩnh đang dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 3.700 căn hộ theo Đề án 1 triệu căn hộ của Chính phủ.
Từ đẳng cấp nghỉ dưỡng đến đỉnh cao sưu tầm bất động sản hàng hiệu của giới tinh anh
Trong thế giới thượng lưu, tài sản trở thành bộ sưu tập, và không còn được đo bằng số lượng mà bằng độ hiếm và giá trị trường tồn. Và Rare Branded Residence (RBR) nổi lên như chuẩn mực tối thượng. Bất động sản hàng hiệu khan hiếm là “dấu ấn định danh” - mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập xa xỉ của những cá nhân kiệt xuất.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: