Bảo đảm điện cho Khu kinh tế Nghi Sơn: Yêu cầu cấp bách

Khu kinh tế Nghi Sơn ngày càng thu hút nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện Thanh Hóa đang phải đối diện với nhiều thách thức về quá tải lưới, quy hoạch chậm và tiến độ đầu tư chưa đồng bộ...

Để bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định và bền vững, ngành điện buộc phải có giải pháp đồng bộ, kịp thời. Đoàn công tác Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) vừa làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cấp điện cho khu vực.

NHỮNG NGUY CƠ QUÁ TẢI

Theo báo cáo của PC Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh được cấp điện từ 5 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 2.250 MVA, 45 trạm 110kV (78 máy biến áp, công suất 3.469 MVA) và hơn 10.000 trạm phân phối. Ngoài ra, còn có nguồn bổ sung từ 5 nhà máy thủy điện trong tỉnh với tổng công suất gần 281 MW cùng một số dự án năng lượng tái tạo.

Nguồn và lưới điện hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, tại Nghi Sơn, một số tuyến đã tiến sát giới hạn an toàn. Điển hình, nhánh rẽ cấp cho Xi măng Nghi Sơn đang vận hành gần mức tối đa (79,1 MW/80 MW), tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, ảnh hưởng chất lượng điện áp và an toàn vận hành.

Trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8) và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2045, nhiều dự án trạm biến áp 220kV được bố trí tại thị xã Nghi Sơn và các khu vực lân cận như Tĩnh Gia, Đồng Vàng, Hóa Dầu, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Thiệu Yên, Bá Thước... Nhưng đến nay mới chỉ có trạm 220kV Hậu Lộc được triển khai, dự kiến vận hành quý 2/2027. Sự chậm trễ này tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt điện trong bối cảnh nhiều dự án công nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn vận hành.

PC Thanh Hóa thẳng thắn nêu rõ một số vướng mắc: Quy hoạch tỉnh chưa có danh mục và phương án đấu nối đường dây 110kV, khối lượng lưới trung, hạ áp chỉ cập nhật đến năm 2025 nên thiếu cơ sở để thẩm định, phê duyệt các dự án mới. Nhiều nhà đầu tư cũng đề nghị bổ sung trạm 110kV để đáp ứng nhu cầu.

Mặt khác, Quy hoạch điện 8 điều chỉnh có sự khác biệt so với Quy hoạch tỉnh, trong khi Thanh Hóa lại được bổ sung thêm công suất nguồn điện. Nếu không kịp thời cập nhật, việc phê duyệt dự án sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu hút đầu tư và chất lượng cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh.

KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Trước tình hình trên, PC Thanh Hóa kiến nghị sớm triển khai cắm mốc các tuyến đường dây từ 110kV đến 500kV trong Khu kinh tế Nghi Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho quản lý và đầu tư. Đồng thời, cần sớm cập nhật vị trí trạm 110kV và đường dây đấu nối trong quy hoạch chung, đặc biệt tại các khu công nghiệp Lam Sơn, Đồng Vàng.

Đơn vị cũng đề xuất đẩy nhanh đầu tư trạm 220kV Đồng Vàng theo hình thức xã hội hóa để bảo đảm cấp điện ổn định cho khu vực. Song song với đó là tăng cường phối hợp giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện hiện hữu, tránh tình trạng chậm tiến độ; tạo thuận lợi trong phê duyệt mặt bằng tuyến, thay thế cơ chế phê duyệt tạm vốn gây nhiều bất cập.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn của ngành điện. Đại diện Ban Quản lý đề nghị PC Thanh Hóa chủ động phối hợp từ khâu lập kế hoạch đến triển khai để bảo đảm cung ứng điện kịp thời, tránh quá tải cục bộ. Đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về hành lang lưới điện, di dời công trình.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa, cam kết huy động tối đa nguồn lực, chuyên môn và dịch vụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, đồng thời mong muốn sự đồng hành của Ban Quản lý, chính quyền và doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá, đánh giá cao tinh thần chủ động của PC Thanh Hóa, đề nghị các phòng ban chuyên môn phối hợp linh hoạt, thường xuyên hơn để bảo đảm cung cấp điện ổn định, bền vững.

Chương trình làm việc đã cho thấy quyết tâm đồng hành của các bên trong xây dựng hạ tầng điện năng vững chắc, tạo nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh.