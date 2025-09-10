Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Bảo đảm điện cho Khu kinh tế Nghi Sơn: Yêu cầu cấp bách

Nguyễn Thuấn

10/09/2025, 16:15

Khu kinh tế Nghi Sơn ngày càng thu hút nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện Thanh Hóa đang phải đối diện với nhiều thách thức về quá tải lưới, quy hoạch chậm và tiến độ đầu tư chưa đồng bộ...

Sự phát triển nhanh của Khu kinh tế Nghi Sơn cùng các khu công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đang đặt ra thách thức lớn về nhu cầu điện năng.
Sự phát triển nhanh của Khu kinh tế Nghi Sơn cùng các khu công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đang đặt ra thách thức lớn về nhu cầu điện năng.

Để bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định và bền vững, ngành điện buộc phải có giải pháp đồng bộ, kịp thời. Đoàn công tác Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) vừa làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cấp điện cho khu vực.

NHỮNG NGUY CƠ QUÁ TẢI

Theo báo cáo của PC Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh được cấp điện từ 5 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 2.250 MVA, 45 trạm 110kV (78 máy biến áp, công suất 3.469 MVA) và hơn 10.000 trạm phân phối. Ngoài ra, còn có nguồn bổ sung từ 5 nhà máy thủy điện trong tỉnh với tổng công suất gần 281 MW cùng một số dự án năng lượng tái tạo.

Nguồn và lưới điện hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, tại Nghi Sơn, một số tuyến đã tiến sát giới hạn an toàn. Điển hình, nhánh rẽ cấp cho Xi măng Nghi Sơn đang vận hành gần mức tối đa (79,1 MW/80 MW), tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, ảnh hưởng chất lượng điện áp và an toàn vận hành.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8) và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2045, nhiều dự án trạm biến áp 220kV được bố trí tại thị xã Nghi Sơn và các khu vực lân cận như Tĩnh Gia, Đồng Vàng, Hóa Dầu, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Thiệu Yên, Bá Thước... Nhưng đến nay mới chỉ có trạm 220kV Hậu Lộc được triển khai, dự kiến vận hành quý 2/2027. Sự chậm trễ này tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt điện trong bối cảnh nhiều dự án công nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn vận hành.

PC Thanh Hóa thẳng thắn nêu rõ một số vướng mắc: Quy hoạch tỉnh chưa có danh mục và phương án đấu nối đường dây 110kV, khối lượng lưới trung, hạ áp chỉ cập nhật đến năm 2025 nên thiếu cơ sở để thẩm định, phê duyệt các dự án mới. Nhiều nhà đầu tư cũng đề nghị bổ sung trạm 110kV để đáp ứng nhu cầu.

Mặt khác, Quy hoạch điện 8 điều chỉnh có sự khác biệt so với Quy hoạch tỉnh, trong khi Thanh Hóa lại được bổ sung thêm công suất nguồn điện. Nếu không kịp thời cập nhật, việc phê duyệt dự án sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu hút đầu tư và chất lượng cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh.

KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Trước tình hình trên, PC Thanh Hóa kiến nghị sớm triển khai cắm mốc các tuyến đường dây từ 110kV đến 500kV trong Khu kinh tế Nghi Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho quản lý và đầu tư. Đồng thời, cần sớm cập nhật vị trí trạm 110kV và đường dây đấu nối trong quy hoạch chung, đặc biệt tại các khu công nghiệp Lam Sơn, Đồng Vàng.

Đơn vị cũng đề xuất đẩy nhanh đầu tư trạm 220kV Đồng Vàng theo hình thức xã hội hóa để bảo đảm cấp điện ổn định cho khu vực. Song song với đó là tăng cường phối hợp giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện hiện hữu, tránh tình trạng chậm tiến độ; tạo thuận lợi trong phê duyệt mặt bằng tuyến, thay thế cơ chế phê duyệt tạm vốn gây nhiều bất cập.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Hoàng Hải - Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn của ngành điện. Đại diện Ban Quản lý đề nghị PC Thanh Hóa chủ động phối hợp từ khâu lập kế hoạch đến triển khai để bảo đảm cung ứng điện kịp thời, tránh quá tải cục bộ. Đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về hành lang lưới điện, di dời công trình.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa, cam kết huy động tối đa nguồn lực, chuyên môn và dịch vụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, đồng thời mong muốn sự đồng hành của Ban Quản lý, chính quyền và doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá, đánh giá cao tinh thần chủ động của PC Thanh Hóa, đề nghị các phòng ban chuyên môn phối hợp linh hoạt, thường xuyên hơn để bảo đảm cung cấp điện ổn định, bền vững.

Chương trình làm việc đã cho thấy quyết tâm đồng hành của các bên trong xây dựng hạ tầng điện năng vững chắc, tạo nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

Thống nhất 3 kịch bản cung ứng điện năm 2025

10:43, 17/11/2024

Thống nhất 3 kịch bản cung ứng điện năm 2025

Tập trung các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong những tháng cao điểm mùa khô

16:46, 04/04/2024

Tập trung các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong những tháng cao điểm mùa khô

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo

13:27, 26/12/2023

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo

Từ khóa:

đầu tư công nghiệp Hạ tầng điện năng lượng tái tạo ngành điện Nghi Sơn PC Thanh Hóa quy hoạch điện Trạm biến áp

Đọc thêm

“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu

“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu

Kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn quốc tế; chuyển đổi công nghệ, ứng dụng xu hướng tiên tiến; gắn kết hệ sinh thái điện tử Việt Nam với mạng lưới toàn cầu sẽ đưa ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu…

Lãnh đạo EVN: Không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện

Lãnh đạo EVN: Không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết qua rà soát, hiện chưa ghi nhận sai sót sau phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 của 3,8 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, hiện nay người dân đang sử dụng công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ...

Thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế, thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”

Thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế, thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”

Cuộc thi Sáng tạo UAV sẽ hướng tới nhiều ứng dụng hơn nữa trong các ngành công nghiệp khác nhau như vận chuyển tiếp năng lượng, vận chuyển đến các nơi khai thác khí, lấy mẫu thăm dò; ứng dụng UAV trong kinh tế tầm thấp như vận chuyển hàng hóa, giám sát môi trường, y tế, cứu hộ cứu nạn trong các vùng xa…

Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu để sản xuất băng vệ sinh... bị phát hiện tại cơ sở sản xuất tỉnh Thái Nguyên.

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 của Hà Tĩnh đã có bước tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ nguồn điện thương phẩm từ tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành công nghiệp Hà Tĩnh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi các lĩnh vực then chốt như: luyện thép, chế biến gỗ, đồ uống tiếp tục sụt giảm...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Du lịch

2

“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu

Thị trường

3

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Tiêu điểm

4

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Thế giới

5

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: