Tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn để giữ giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành vào tối 14/3, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng dầu như ngày 12/3, đồng thời tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu từ 4.000-5.000.

Trong Công văn số 671/TTTN-XD gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu vào lúc 20h25 ngày 14/3/2026, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục giữ nguyên giá bán xăng dầu như kỳ điều hành ngày 12/3/2026.

Trong gần một tuần qua, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã 5 lần liên tiếp quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể: xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu madút: 4.000 đồng/kg.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 24 giờ, đã liên tiếp có hai công văn về việc điều hành giá xăng dầu. Theo liên Bộ việc giữ giá xăng dầu và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội.

Tính đến tối 14/3/2026, giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường vẫn không thay đổi so với ngày 12/3/2026. Cụ thể: xăng E5RON92: 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III: 25.575 đồng/lít; dầu điêzen 0.05S: 27.025 đồng/lít; dầu hỏa: 26.932 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S: 18.661 đồng/kg.