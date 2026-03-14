Tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn để giữ giá xăng dầu

Huyền Vy

14/03/2026, 22:29

Trong kỳ điều hành vào tối 14/3, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng dầu như ngày 12/3, đồng thời tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu từ 4.000-5.000.

Giá các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành tối 14/3/2026 không thay đổi so với ngày 12/3/2026.

Trong Công văn số 671/TTTN-XD gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu vào lúc 20h25 ngày 14/3/2026, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục giữ nguyên giá bán xăng dầu như kỳ điều hành ngày 12/3/2026.

Trong gần một tuần qua, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã 5 lần liên tiếp quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể: xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu madút: 4.000 đồng/kg.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 24 giờ, đã liên tiếp có hai công văn về việc điều hành giá xăng dầu. Theo liên Bộ việc giữ giá xăng dầu và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ đã liên tiếp có hai công văn về việc điều hành giá xăng dầu.

Tính đến tối 14/3/2026, giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường vẫn không thay đổi so với ngày 12/3/2026. Cụ thể: xăng E5RON92: 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III: 25.575 đồng/lít; dầu điêzen 0.05S: 27.025 đồng/lít; dầu hỏa: 26.932 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S: 18.661 đồng/kg.

Giữ nguyên giá xăng dầu nhờ Quỹ Bình ổn

Trong vụ việc EU điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng của một số nước, trong đó có Việt Nam, EC nhấn mạnh: mức độ hợp tác của doanh nghiệp trong giai đoạn điều tra ban đầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định biên độ bán phá giá và mức thuế áp dụng. 

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng dầu trong kỳ điều hành 14/3 so với kỳ trước (ngày 12/3), đồng thời tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu từ 4.000-5.000.

Dù thị trường thế giới được dự báo còn nhiều biến động, ngành điều Việt Nam vẫn đặt mục tiêu phấn đấu xuất khẩu khoảng 800.000 tấn nhân điều trong năm 2026, với kim ngạch khoảng 5 tỷ USD, tương đương mức kỷ lục đã đạt được trong năm 2025.

Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 sẽ được thay thế bằng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm mới, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán và hiệu quả. Đây là phương án được đa số doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đồng thuận cao, phù hợp với thực tiễn và tránh tạo ra bất ổn pháp lý không cần thiết...

UAE vẫn luôn là một thị trường mở, hầu như không có rào cản thương mại. Nếu biết cách hóa giải những rủi ro từ xung đột địa chính trị bằng sự linh hoạt và tận dụng hiệu quả "tấm vé thông hành" CEPA, hàng hóa Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định vị thế vững chắc và vươn xa hơn nữa tại khu vực Trung Đông đầy tiềm năng...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

