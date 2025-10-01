Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường mùa mưa bão

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các địa phương cần có phương án chuẩn bị nguồn hàng, kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường để bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu những dịp lễ, Tết, tiêu dùng cao điểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát...

Trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến phức tạp, khó lường của mùa mưa bão và nhu cầu hàng hóa dự kiến tăng cao vào giai đoạn cuối năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT ngày 1/10/2025 nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường.

KIỂM SOÁT GIÁ CẢ, ĐẢM BẢO LIÊN TỤC NGUỒN CUNG



Trong công điện gửi đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ hiện đang trong mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến việc lưu thông và cung ứng hàng hóa, nhất là tại các địa phương bị mưa lũ, sạt lở gây chia cắt địa bàn, đồng thời chuẩn bị vào dịp cuối năm, nhu cầu hàng hóa tăng cao. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị hành động để bảo đảm an sinh xã hội và góp phần kiểm soát lạm phát.

Sở Công Thương các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt đối với các khu vực bị ảnh hưởng của mưa, bão, lũ. Cần chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa triển khai ngay các biện pháp sử dụng hàng hóa dự trữ phòng chống thiên tai và nguồn huy động xã hội hóa để hỗ trợ, đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu, cũng như các mặt hàng phục vụ công tác khắc phục sau mưa bão cho các vùng bị ảnh hưởng.

Trong những khu vực bị ảnh hưởng, cần chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thương mại, đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn để có phương án cung cấp hàng hóa lưu động và tăng cường kết nối, tìm kiếm nguồn hàng từ các địa phương khác để hoạt động cung ứng không bị gián đoạn.

Các Sở Công Thương cũng cần đánh giá khả năng cung ứng các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho các khu vực bị chia cắt do bão lũ và đề xuất nhu cầu điều phối nguồn hàng thiết yếu qua các kênh phân phối.

Để giữ vững sự ổn định, lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo giám sát và yêu cầu các đơn vị kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng vật liệu xây dựng, vật tư sửa chữa, máy phát điện, dụng cụ tích điện, tích nước cam kết cung ứng hàng hóa liên tục với giá bình ổn.

CÓ KẾ HOẠCH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Trong các tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu các Sở Công Thương có phương án chuẩn bị nguồn hàng và kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường để bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu những dịp lễ, Tết, tiêu dùng cao điểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát.

Chủ động cung cấp thông tin về tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa thiết yếu đến các cơ quan truyền thông tại địa bàn, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, tránh tâm lý hoang mang, gây bất ổn thị trường.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị sản xuất phải tăng cường năng lực để bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng cho các địa phương. Đồng thời ưu tiên nguồn cung đối với những mặt hàng có nhu cầu cao như lương thực, thực phẩm và các sản phẩm phục vụ thiết yếu như vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng... đặc biệt cho những vùng chịu thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ.

Các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng cụ thể, đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026.

Đối với khối doanh nghiệp phân phối, nhiệm vụ đặt ra là rà soát, điều phối nguồn cung, tập trung nguồn lực để vận chuyển và cung ứng hàng hóa thiết yếu trong toàn hệ thống, ưu tiên cho các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

Đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong triển khai chương trình dự trữ hàng hóa và bình ổn thị trường dịp cuối năm cũng như Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, đối với thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nguồn hàng, cung cấp đủ cho hệ thống, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong toàn bộ chuỗi phân phối.

Các đơn vị này cần duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết và thực hiện nghiêm quy định về dự trữ xăng dầu, bảo đảm cung cấp đủ cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu cũng phải chủ động nguồn cung, dự trữ phù hợp và cung ứng kịp thời cho các đối tác kinh doanh.