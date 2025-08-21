Thứ Năm, 21/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Bảo đảm toàn diện hậu cần, kỹ thuật tại khu vực Quảng trường Ba Đình phục vụ Diễu binh, diễu hành

21/08/2025, 08:00

Trong thời gian qua, Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80...

Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được thực hiện với phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của lực lượng vũ trang. Ảnh: QĐND.
Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được thực hiện với phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của lực lượng vũ trang. Ảnh: QĐND.

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật do Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80. Trong đó, đã chỉ đạo Phòng Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nguồn điện Công trình Lăng; chuẩn bị cơ sở, vật chất, bảo đảm đầy đủ nhu cầu điện, nước cho các đơn vị đến thi công, làm nhiệm vụ trong khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình; bảo đảm chiếu sáng trên Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương, đường Độc Lập, Bắc Sơn trong các ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức.

Đồng thời, Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) triển khai Sở Chỉ huy phía trước; Sở Chỉ huy điều hành; các phòng trực, nơi ăn, ở, bếp nấu phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực Sở chỉ huy theo Quyết định của Bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị lắp đặt lều quân y sau khán đài B, C; triển khai lắp đặt phòng cấp cứu ICU tại trạm y tế sau Lăng và kiểm tra Khu y tế bảo đảm khán đài A; bảo đảm y tế trên khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình, xác định vị trí đặt lều y tế, điểm đỗ xe cứu thương; tổ chức phun phòng dịch tại Khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình.

Cùng với đó, Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan khảo sát kiểm tra các vị trí lắp đặt thiết bị cứu hộ cứu nạn, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; xác định vị trí xe cứu kéo, xe bảo đảm kỹ thuật; nghiên cứu vị trí, triển khai lắp nhà vệ sinh dạng máng trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ; triển khai lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động; hiệp đồng với Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội để bảo đảm tổ chức cấp phát nước, nhu yếu phẩm cho đại biểu dự lễ trên khu vực lễ đài và khu vực Quảng trường Ba Đình; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao khảo sát thiết kế, phương án thi công, lắp đặt và trang trí các Lễ đài và khán đài khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình đảm bảo trang trọng cho Lễ kỷ niệm...

Sau khi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80, đồng thời yêu cầu Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, cấp phát quà tặng, nhu yếu phẩm tại các khu vực khán đài dành cho đại biểu, khách mời bảo đảm trang trọng; bảo đảm điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường tại khu vực tập kết cho lực lượng diễu binh, diễu hành và tại khu vực Quảng trường Ba Đình trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ chính thức.

Đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống dịch; đề phòng say nắng, say nóng cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 và công tác cấp cứu, thu dung điều trị cho các lực lượng, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại và nhanh chóng có biện pháp khắc phục để công tác chuẩn bị, bảo đảm đạt được hiệu quả cao nhất về hậu cần.

Từ khóa:

A80 Tiêu điểm Vneconomy

Bảo đảm toàn diện hậu cần, kỹ thuật tại khu vực Quảng trường Ba Đình phục vụ Diễu binh, diễu hành

Bảo đảm toàn diện hậu cần, kỹ thuật tại khu vực Quảng trường Ba Đình phục vụ Diễu binh, diễu hành

Trong thời gian qua, Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80...

Bộ Công an: Hoàn thành dự thảo quy định về định danh đối với các địa điểm trong lãnh thổ Việt Nam

Bộ Công an: Hoàn thành dự thảo quy định về định danh đối với các địa điểm trong lãnh thổ Việt Nam

Định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn nhãn duy nhất cho một địa điểm hoặc vị trí cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và giúp tối ưu hóa quá trình phát triển bền vững...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước…

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 80 năm, Chính phủ đã góp phần tạo nên những bước ngoặt 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 80 năm, Chính phủ đã góp phần tạo nên những bước ngoặt 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái'

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ khi hình thành cho đến nay, Chính phủ cùng Đảng luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Thế giới

3

Chuyên gia VPBankS: Mua vào những ngày VN-Index lập đỉnh mới, hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội

Chứng khoán

4

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

5

Loạt cổ phiếu "nóng" kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

