Bảo hiểm Bảo Việt: Ưu đãi hấp dẫn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026
Khánh Huyền
08/04/2026, 10:07
Trong bối cảnh nhu cầu du lịch của người Việt đang tăng mạnh, TCT Bảo hiểm Bảo Việt chính thức tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) với nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho khách tham quan cùng loạt hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác hấp dẫn tại gian hàng từ ngày 9-12/4/2026.
Được tổ chức thường niên, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 - VITM 2026 là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất tại Việt Nam và có tầm ảnh hưởng trong khu vực quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, khách sạn và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trong và ngoài nước. Hội chợ được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, quảng bá điểm đến và phát triển các sản phẩm du lịch mới.
Năm 2026, hội chợ diễn ra từ 9 – 12/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo) với chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh – Nâng tầm du lịch Việt Nam”.
Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 450 gian hàng đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp du lịch, thu hút khoảng 4.000 doanh nghiệp lữ hành và trên 100.000 lượt khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.Với quy mô lớn và sự góp mặt của nhiều thương hiệu trong ngành du lịch – dịch vụ, VITM được xem là điểm hẹn sôi động thường niên của cộng đồng du lịch, nơi giới thiệu các xu hướng du lịch mới, các chương trình khuyến mại hấp dẫn cũng như nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.
Sự góp mặt của Bảo hiểm Bảo Việt tại hội chợ năm nay nhằm mang đến cho khách tham quan góc nhìn mới về du lịch an toàn – du lịch thông minh, trong đó bảo hiểm du lịch được xem là một phần quan trọng giúp mỗi hành trình trở nên trọn vẹn và an tâm hơn.
Tại hội chợ năm nay, gian hàng của Bảo hiểm Bảo Việt được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động, hướng tới những du khách yêu thích khám phá và trải nghiệm. Khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu các chương trình bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế, tham gia các mini game, hoạt động tương tác để nhận nhiều phần quà thương hiệu hấp dẫn; đặc biệt có cơ hội nhận những ưu đãi riêng cho khách hàng đăng ký tham gia bảo hiểm tại sự kiện.
Không chỉ là nơi tư vấn sản phẩm, gian hàng còn được thiết kế như một điểm check-in thú vị tại hội chợ, nơi du khách có thể vừa tìm hiểu thông tin hữu ích cho chuyến đi, vừa có cơ hội tham gia chuỗi hoạt động tương tác sôi động với nhiều phần quà hấp dẫn.
Khách tham quan chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản để tham gia chương trình.
Bước 1: Quét mã “Mở quà”: Quét mã QR tại gian hàng để bắt đầu hành trình trải nghiệm.
Bước 2: Tương tác ngay – nhận quà hay: Chọn 1 trong 2 hoạt động thú vị dưới đây.
Check-in lung linh: Chụp ảnh tại khu vực check-in của Bảo hiểm Bảo Việt và đăng tải trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag chương trình. Hoặc:
Sức mạnh du lịch: Thử sức với máy đấm bốc tại gian hàng để kiểm tra “sức mạnh du lịch” của bạn và nhận ngay những phần quà thú vị.
Bước 3: Rút thăm nhận quà: Sau khi hoàn thành các hoạt động, khách tham gia sẽ có cơ hội rút thăm may mắn để nhận các phần quà tặng du lịch đồng hành cùng các chuyến đi đến từ Bảo hiểm Bảo Việt.
Đặc biệt, trong thời gian diễn ra hội chợ, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi độc quyền dành cho khách tham quan gian hàng: Tặng ngay eSIM du lịch toàn cầu với dung lượng lên tới 10GB data/ 5 ngày khi tham gia 01 chương trình bảo hiểm du lịch quốc tế.
Ưu đãi này giúp du khách kết nối Internet thuận tiện khi ra nước ngoài, đồng thời an tâm hơn với giải pháp bảo vệ tài chính trong suốt hành trình.
Với hơn 60 năm hoạt động và phát triển mạnh mẽ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt hiện cung cấp đa dạng các chương trình bảo hiểm du lịch dành cho cá nhân, gia đình và nhóm khách du lịch. Các giải pháp bảo hiểm được thiết kế linh hoạt, giúp du khách an tâm trước nhiều rủi ro có thể phát sinh trong chuyến đi như tai nạn, chi phí y tế, thất lạc hành lý hoặc sự cố chuyến bay.
Thông qua việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt mong muốn mang đến cho khách tham quan những thông tin hữu ích về du lịch an toàn, đồng thời góp phần lan tỏa xu hướng chuẩn bị hành trang tài chính vững vàng cho mỗi chuyến đi.
Với các hoạt động tương tác thú vị cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, gian hàng của Bảo hiểm Bảo Việt hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân đáng chú ý dành cho du khách trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.
* Tìm hiểu thêm thông tin các chương trình bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt thông qua tổng đài 1800 1118 hoặc (024) 3573 0505, website chính thức của Bảo hiểm Bảo Việt và mạng lưới CTTV, đại lý trên toàn quốc.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: