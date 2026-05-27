Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng

Mai Nhi

27/05/2026, 10:14

Sáng 27/5, các công ty kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua/bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng giảm phổ biến 800 nghìn đồng/lượng trong khi tuỳ thương hiệu, giá vàng nhẫn giảm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng…

VnEconomy

Với nhịp giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau khi chốt phiên hôm qua (26/5), lực giảm tiếp tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đồng loạt sụt mạnh.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27/5, Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng tại mức 157,7 triệu và giá bán là 160,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức giá niêm yết trên, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 9 giờ 30 phút, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại 157,5 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng mở cửa phiên sáng giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng ở mức 158 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cùng thời điểm, Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá mua, bán mạnh nhất trong phiên sáng nay, kéo theo giá bán vàng miếng SJC neo ở mức thấp nhất trên thị trường.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên 26/5, Ngọc Thẩm tiếp tục giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngya khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 156,6 triệu – 159,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

So với các đơn vị kinh doanh ở miền Bắc, giá bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 27/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 27/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn 9999 trong phiên sáng nay cũng đồng loạt giảm mạnh. Tuy nhiên, biên độ giảm trải rộng hơn, dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, tuỳ từng hệ thống kinh doanh.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 157,2 triệu đồng/lượng và bán là 160,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/5.

Đà giảm của giá vàng chịu tác động từ những căng thẳng leo thang mới giữa Mỹ và Iran. Các cuộc không kích do Mỹ tiến hành đã làm thị trường “nóng” trở lại, đồng thời phủ bóng bất ổn lên triển vọng duy trì thỏa thuận ngừng bắn. Hệ quả là giá dầu thô tăng mạnh, kéo theo lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng.

Tương tự mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 157,5 triệu – 160,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên sáng nhưng giá giao dịch vẫn nằm ở ngưỡng thấp so với mặt bằng giá chung.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 147 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 26/5, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn giảm mạnh nhất so với các đơn vị kinh doanh trên thị trường. Giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 157,5 triệu – 160,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ độ giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 27/5 so với 26/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.
Biên độ độ giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 27/5 so với 26/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/5.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng cũng giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 9 giờ 30 phút, cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9 ở ngưỡng 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,2% so với phiên 26/5, lùi xuống ngưỡng 4.500,3 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 16,04 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,84 triệu – 16,04 triệu đồng/lượng, tùy từng hệ thống kinh doanh.

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

12:06, 26/05/2026

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Đà tăng của giá vàng miếng và vàng nhẫn chỉ bằng 30% so với thế giới

11:38, 25/05/2026

Đà tăng của giá vàng miếng và vàng nhẫn chỉ bằng 30% so với thế giới

Giá vàng trong nước lùi sâu, âm thầm dò đáy

15:56, 23/05/2026

Giá vàng trong nước lùi sâu, âm thầm dò đáy

Từ khóa:

biến động giá vàng giá vàng 4 số 9 giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 9999 giá vàng sjc giá vàng SJC hôm nay tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran lại căng thẳng

Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran lại căng thẳng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/5), khi giá dầu tăng trở lại gần mốc 100 USD/thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang...

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

Điểm chung của nhóm dẫn đầu không nằm ở tốc độ tăng trưởng vượt trội, mà ở khả năng duy trì sự cân bằng giữa mở rộng quy mô, hiệu quả sinh lời và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh chất lượng tài sản toàn ngành bắt đầu chịu áp lực lớn hơn...

Quy mô tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai vượt 6 triệu tỷ đồng

Quy mô tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai vượt 6 triệu tỷ đồng

Đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.030 nghìn tỷ đồng, tăng 3,84%, trong đó dòng vốn chủ yếu chảy vào các ngành kinh tế trọng điểm và lĩnh vực sản xuất chủ lực…

Hạ tầng thanh toán và dữ liệu số mở rộng không gian tăng trưởng ngành tài chính

Hạ tầng thanh toán và dữ liệu số mở rộng không gian tăng trưởng ngành tài chính

Năm 2026, “Ngày Tài chính số” đánh dấu sự chuyển dịch từ thúc đẩy thanh toán không tiền mặt sang phát triển hệ sinh thái tài chính số. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán ngày càng hoàn thiện, giai đoạn phát triển mới mở ra, thúc đẩy tài chính toàn diện và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp…

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 26/5, cập nhật thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn vàng miếng SJC tương ứng 10,5 triệu và 10 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ở ngưỡng cao nhất, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

1.500 con tàu đang mắc kẹt, chờ eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Thế giới

2

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Chứng khoán

3

Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Nhà đầu tư

4

Hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng chiến lược đa kênh

Thị trường

5

Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy