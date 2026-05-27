Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng
Mai Nhi
27/05/2026, 10:14
Sáng 27/5, các công ty kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua/bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng giảm phổ biến 800 nghìn đồng/lượng trong khi tuỳ thương hiệu, giá vàng nhẫn giảm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng…
Với nhịp giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều sau khi chốt phiên hôm qua (26/5), lực giảm tiếp tục được duy trì trên thị
trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua,
bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đồng loạt sụt mạnh.
Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27/5, Công ty SJC
đặt giá
mua vàng miếng tại mức 157,7 triệu và giá
bán là 160,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này
giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng chung mức giá niêm yết trên, các doanh
nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt
giá giao dịch vàng miếng SJC tại 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng (mua – bán)
ngay khi mở cửa phiên sáng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu
này cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 9 giờ
30 phút, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại 157,5 triệu – 160,7 triệu
đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng mở cửa
phiên sáng giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng. Tính đến
9 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng ở mức
158 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Cùng thời điểm, Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh
giảm giá mua, bán mạnh nhất trong phiên sáng nay, kéo theo giá bán vàng miếng SJC
neo ở mức thấp nhất trên thị trường.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên 26/5, Ngọc
Thẩm tiếp tục giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngya khi mở cửa phiên sáng nay.
Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở
ngưỡng 156,6 triệu – 159,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).
So với các đơn vị kinh doanh ở miền Bắc, giá
bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 1 triệu đồng/lượng.
Cùng chung diễn biến
trên thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn 9999 trong phiên sáng nay cũng
đồng loạt giảm mạnh. Tuy nhiên, biên độ giảm trải rộng hơn, dao động từ 500 nghìn
– 1 triệu đồng/lượng, tuỳ từng hệ thống kinh doanh.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm
yết giá mua vàng nhẫn
“4 số 9” ở ngưỡng 157,2 triệu đồng/lượng và bán là 160,2 triệu đồng/lượng. Tính
đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, giảm 800 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/5.
Đà giảm của giá vàng chịu tác động từ những căng thẳng leo thang mới giữa Mỹ và Iran. Các cuộc không kích do Mỹ tiến hành đã làm thị trường “nóng” trở lại, đồng thời phủ bóng bất ổn lên triển vọng duy trì thỏa thuận ngừng bắn. Hệ quả là giá dầu thô tăng mạnh, kéo theo lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng.
Tương tự mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” tại Phú Quý cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều. Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 157,5 triệu – 160,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong
suốt phiên sáng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giá
vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên sáng nhưng giá giao dịch vẫn nằm ở ngưỡng thấp
so với mặt bằng giá chung.
Thương hiệu này niêm
yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 147 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở
cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 26/5, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm
giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại
PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn giảm mạnh nhất so với các đơn vị kinh doanh trên thị
trường. Giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại thương
hiệu này sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 157,5 triệu – 160,5
triệu đồng/lượng.
DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp neo
giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay.
Mở cửa phiên sáng, DOJI niêm
yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 800 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/5.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở
cửa phiên sáng cũng giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 9 giờ 30 phút, cả hai doanh nghiệp
này đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9 ở ngưỡng 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm
hơn 0,2% so với phiên 26/5, lùi xuống ngưỡng 4.500,3 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 16,04 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,84 triệu – 16,04 triệu
đồng/lượng, tùy từng hệ thống kinh doanh.
