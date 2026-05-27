Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng

Sáng 27/5, các công ty kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua/bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng giảm phổ biến 800 nghìn đồng/lượng trong khi tuỳ thương hiệu, giá vàng nhẫn giảm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng…

Với nhịp giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau khi chốt phiên hôm qua (26/5), lực giảm tiếp tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đồng loạt sụt mạnh.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27/5, Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng tại mức 157,7 triệu và giá bán là 160,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức giá niêm yết trên, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 9 giờ 30 phút, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại 157,5 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng mở cửa phiên sáng giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng ở mức 158 triệu – 160 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cùng thời điểm, Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá mua, bán mạnh nhất trong phiên sáng nay, kéo theo giá bán vàng miếng SJC neo ở mức thấp nhất trên thị trường.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên 26/5, Ngọc Thẩm tiếp tục giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngya khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 156,6 triệu – 159,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

So với các đơn vị kinh doanh ở miền Bắc, giá bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 27/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn 9999 trong phiên sáng nay cũng đồng loạt giảm mạnh. Tuy nhiên, biên độ giảm trải rộng hơn, dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, tuỳ từng hệ thống kinh doanh.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 157,2 triệu đồng/lượng và bán là 160,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/5.

Đà giảm của giá vàng chịu tác động từ những căng thẳng leo thang mới giữa Mỹ và Iran. Các cuộc không kích do Mỹ tiến hành đã làm thị trường “nóng” trở lại, đồng thời phủ bóng bất ổn lên triển vọng duy trì thỏa thuận ngừng bắn. Hệ quả là giá dầu thô tăng mạnh, kéo theo lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng.

Tương tự mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 157,5 triệu – 160,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên sáng nhưng giá giao dịch vẫn nằm ở ngưỡng thấp so với mặt bằng giá chung.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 147 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 26/5, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn giảm mạnh nhất so với các đơn vị kinh doanh trên thị trường. Giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 157,5 triệu – 160,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ độ giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 27/5 so với 26/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/5.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng cũng giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 9 giờ 30 phút, cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9 ở ngưỡng 157,7 triệu – 160,7 triệu đồng/lượng.