10 triệu USD hỗ trợ các SME chuyển đổi năng lượng, thích ứng khí hậu

Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ giai đoạn đầu và tăng trưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và thích ứng với khí hậu của Việt Nam trong sản xuất, tiêu dùng bền vững và các giải pháp khí hậu hỗ trợ bởi AI...

Chính phủ Australia ngày 26/5 đã công bố cam kết 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.

Đây là cam kết đầu tiên của Australian Development Investments (ADI) trong chương trình đầu tư tại Việt Nam. ADI là quỹ đầu tư tác động hàng đầu của Chính phủ Australia trị giá 250 triệu đô la Úc, triển khai vốn và hỗ trợ kỹ thuật để huy động đầu tư tư nhân và mang lại kết quả về khí hậu và giới trên quy mô lớn.

ADI sẽ phối hợp với Do Ventures để tăng cường năng lực đầu tư khí hậu, bao gồm các hoạt động Môi trường, Xã hội và Quản trị và đo lường tác động, để hỗ trợ quỹ và các công ty trong danh mục đầu tư phát triển và hoạt động theo thời gian.

Thông qua việc hỗ trợ Do Ventures Fund II, một quỹ đầu tư mạo hiểm do phụ nữ lãnh đạo, ADI kỳ vọng góp phần tháo gỡ các rào cản mang tính cấu trúc trong lĩnh vực đầu tư. Hiện phụ nữ chỉ chiếm 11% các chuyên gia đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân cấp cao ở các thị trường mới nổi.

Việt Nam hiện chiếm 40% danh mục đầu tư hiện tại của ADI. Thông qua năm quỹ đầu tư, ADI thúc đẩy tăng trưởng của 26 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, hỗ trợ 5.781 việc làm, tiếp cận tài chính tốt hơn cho 260.000 doanh nhân nhỏ và lắp đặt 19,2 MW công suất năng lượng mặt trời mới.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho biết Australia là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong hỗ trợ chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cam kết này sẽ góp phần củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam, thu hút thêm nguồn tài chính tư nhân để thúc đẩy các giải pháp khí hậu.

Còn theo bà Lê Hoàng Uyên Vy, Đối tác quản lý của Do Ventures, "khoản cam kết giúp quỹ củng cố danh mục đầu tư khí hậu và hỗ trợ thêm các nhà sáng lập Việt Nam tiên phong trong những giải pháp khí hậu sáng tạo, bền vững. Với sự hỗ trợ của ADI, Do Ventures Fund II có thể giúp nhiều startup mở rộng quy mô và tạo tác động tích cực đối với khí hậu".