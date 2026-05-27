Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

10 triệu USD hỗ trợ các SME chuyển đổi năng lượng, thích ứng khí hậu

Hằng Anh

27/05/2026, 20:09

Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ giai đoạn đầu và tăng trưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và thích ứng với khí hậu của Việt Nam trong sản xuất, tiêu dùng bền vững và các giải pháp khí hậu hỗ trợ bởi AI...

Cam kết này sẽ góp phần củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam, thu hút thêm nguồn tài chính tư nhân để thúc đẩy các giải pháp khí hậu. Ảnh minh họa
Cam kết này sẽ góp phần củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam, thu hút thêm nguồn tài chính tư nhân để thúc đẩy các giải pháp khí hậu. Ảnh minh họa

Chính phủ Australia ngày 26/5 đã công bố cam kết 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.

Đây là cam kết đầu tiên của Australian Development Investments (ADI) trong chương trình đầu tư tại Việt Nam. ADI là quỹ đầu tư tác động hàng đầu của Chính phủ Australia trị giá 250 triệu đô la Úc, triển khai vốn và hỗ trợ kỹ thuật để huy động đầu tư tư nhân và mang lại kết quả về khí hậu và giới trên quy mô lớn.

ADI sẽ phối hợp với Do Ventures để tăng cường năng lực đầu tư khí hậu, bao gồm các hoạt động Môi trường, Xã hội và Quản trị và đo lường tác động, để hỗ trợ quỹ và các công ty trong danh mục đầu tư phát triển và hoạt động theo thời gian.

Thông qua việc hỗ trợ Do Ventures Fund II, một quỹ đầu tư mạo hiểm do phụ nữ lãnh đạo, ADI kỳ vọng góp phần tháo gỡ các rào cản mang tính cấu trúc trong lĩnh vực đầu tư. Hiện phụ nữ chỉ chiếm 11% các chuyên gia đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân cấp cao ở các thị trường mới nổi.

Việt Nam hiện chiếm 40% danh mục đầu tư hiện tại của ADI. Thông qua năm quỹ đầu tư, ADI thúc đẩy tăng trưởng của 26 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, hỗ trợ 5.781 việc làm, tiếp cận tài chính tốt hơn cho 260.000 doanh nhân nhỏ và lắp đặt 19,2 MW công suất năng lượng mặt trời mới.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho biết Australia là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong hỗ trợ chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cam kết này sẽ góp phần củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam, thu hút thêm nguồn tài chính tư nhân để thúc đẩy các giải pháp khí hậu.

Còn theo bà Lê Hoàng Uyên Vy, Đối tác quản lý của Do Ventures, "khoản cam kết giúp quỹ củng cố danh mục đầu tư khí hậu và hỗ trợ thêm các nhà sáng lập Việt Nam tiên phong trong những giải pháp khí hậu sáng tạo, bền vững. Với sự hỗ trợ của ADI, Do Ventures Fund II có thể giúp nhiều startup mở rộng quy mô và tạo tác động tích cực đối với khí hậu".

Đầu tư xanh từ khu vực tư nhân ở Việt Nam đạt hơn 160 triệu USD

16:10, 06/05/2025

Đầu tư xanh từ khu vực tư nhân ở Việt Nam đạt hơn 160 triệu USD

Đầu tư xanh: Cách tiếp cận mới để phát triển bền vững

14:43, 26/11/2024

Đầu tư xanh: Cách tiếp cận mới để phát triển bền vững

Đầu tư xanh thúc đẩy tăng trưởng bền vững

11:00, 08/04/2022

Đầu tư xanh thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Từ khóa:

Australian Development Investments biến đổi khí hậu cam kết đầu tư khí hậu Australia Chính phủ Australia Chuyển đổi năng lượng Đại sứ Australia tại Việt Nam đầu tư mạo hiểm Việt Nam Do Ventures Kinh tế xanh phụ nữ trong đầu tư quỹ đầu tư SME tài chính tư nhân thích ứng khí hậu

Đọc thêm

“Chìa khóa” mở lối hành trình Net Zero của Việt Nam

“Chìa khóa” mở lối hành trình Net Zero của Việt Nam

Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam sẽ không chỉ xuất phát từ chính sách mà còn được mở lối bởi đổi mới sáng tạo…

Nắng nóng đặc biệt gay gắt phá vỡ kỷ lục tháng 5 ở nhiều nơi

Nắng nóng đặc biệt gay gắt phá vỡ kỷ lục tháng 5 ở nhiều nơi

Dự báo từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ...

Natri đang trở thành lời giải mới cho bài toán pin toàn cầu

Natri đang trở thành lời giải mới cho bài toán pin toàn cầu

Trong cuộc đua năng lượng sạch toàn cầu, sự phụ thuộc vào lithium đang làm gia tăng áp lực về môi trường, chi phí và chuỗi cung ứng. Một nghiên cứu mới từ Ireland cho thấy natri- nguyên tố dồi dào trong muối biển - có thể mở ra thế hệ pin bền vững hơn khi được kết hợp với lithium…

Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ kinh doanh bền vững

Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ kinh doanh bền vững

Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Tiêu điểm

2

Doanh nghiệp siêu nhỏ “thở phào” khi được phép sử dụng nhân sự gia đình làm kế toán

Tài chính

3

10 triệu USD hỗ trợ các SME chuyển đổi năng lượng, thích ứng khí hậu

Kinh tế xanh

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước

Tiêu điểm

5

Ông Đoàn Văn Hiểu Em hoàn tất bán 2 triệu cổ phiếu MWG để đầu tư vào DMX

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy