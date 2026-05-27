Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan hiện có khoảng 100.000 người. Đây là cộng đồng có cuộc sống ổn định, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị thế trong xã hội sở tại, được chính quyền và người dân Thái Lan đánh giá cao.

Đại sứ cho biết bên cạnh số lượng người Việt mới sang kinh doanh, học tập, lao động tăng mạnh trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt tại Thái Lan luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước và tích cực đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

CỘNG ĐỒNG KIỀU BÀO LUÔN HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, các hội đoàn người Việt tại Thái Lan hoạt động nền nếp, tích cực tổ chức các hoạt động cộng đồng, văn hóa và giáo dục. Việc dạy và học tiếng Việt được thúc đẩy mạnh mẽ tại nhiều địa phương, góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc dân tộc trong cộng đồng kiều bào.

Đại diện kiều bào tại Thái Lan bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khẳng định luôn tin tưởng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Thái Lan nói riêng luôn là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã giữ gìn tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý chí vươn lên và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ kiều bào trong việc duy trì tiếng Việt, gìn giữ văn hóa truyền thống, phát triển các hội đoàn cộng đồng và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận nhiều doanh nhân, trí thức, nhà khoa học và người lao động Việt Nam tại Thái Lan đã có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Thái Lan.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ KIỀU BÀO ĐÓNG GÓP CHO ĐẤT NƯỚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thông tin tới bà con kiều bào về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, cho biết đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện bộ máy quản lý, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đang tập trung triển khai nhiều chủ trương lớn nhằm tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện đời sống nhân dân.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hội nhập, phát triển ổn định và tăng cường kết nối với trong nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan; đề nghị bà con tiếp tục quan tâm tới việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ, giữ gìn văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đại biểu chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước, đóng góp ngày càng tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

* Chiều 27/5, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống, hoạt động cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan trong việc gìn giữ, tôn tạo khu di tích, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật về thời gian Người hoạt động tại Thái Lan giai đoạn 1928-1929. Trong thời gian hoạt động tại đây, Người đã gây dựng cơ sở cách mạng, tuyên truyền, vận động kiều bào và xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt.

Khu di tích hiện là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, tìm hiểu, đồng thời trở thành biểu tượng của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.