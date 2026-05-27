Doanh nghiệp siêu nhỏ “thở phào” khi được phép sử dụng nhân sự gia đình làm kế toán
Hoàng Sơn
27/05/2026, 20:10
Thông tư 58/2026/TT-BTC mở ra hướng quản lý kế toán nhẹ nhàng hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, cho phép doanh nghiệp sử dụng người thân trong gia đình làm kế toán, không còn bắt buộc bố trí kế toán trưởng, qua đó giúp giảm áp lực chi phí và phù hợp hơn với thực tế vận hành của các mô hình kinh doanh nhỏ…
Một điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số 58/2026/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán
cho doanh nghiệp siêu nhỏ nằm ở cách tiếp cận trong công tác
tổ chức kể toán. Thông
tư có hiệu lực và áp dụng cho các năm tài
chính từ ngày 1/7/2026 trở đi.
Theo đó, điểm dễ nhận ra
nhất là quy định về nhân sự kế toán đã được nới lỏng đáng kể.
Cụ thể, doanh nghiệp không còn bị bó buộc phải thuê kế toán trưởng
như trước, mà hoàn toàn có thể sử dụng chính người thân trong gia đình như cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột làm
kế toán.
Đồng thời, doanh nghiệp cũng không bắt buộc
phải bố trí kế toán trưởng; trường hợp phân công phụ trách kế toán thì người
này được ký thay kế toán trưởng trên các chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài
chính.
Cách làm này giúp nhiều doanh nghiệp gia đình,
cơ sở sản xuất nhỏ tiết giảm đáng kể chi phí thuê ngoài và linh hoạt hơn trong quản
trị.
Song song với đó, cách ghi chép kế toán cũng được điều chỉnh
theo hướng đơn giản, bám sát phương pháp nộp thuế giá
trị gia tăng và thuế thu nhập mà doanh nghiệp lựa chọn.
Thứ
nhất, với doanh nghiệp siêu
nhỏ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần
trăm trên doanh thu.
Hệ
thống chứng từ chủ yếu xoay quanh hóa đơn và các giấy tờ liên quan đến doanh
thu. Việc ghi chép cũng được rút gọn, chỉ cần theo dõi trên Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1-DNSN) là có thể đáp ứng yêu cầu.
Thứ hai, đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế giá trị gia
tăng theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên
thu nhập tính thuế.
Phạm
vi chứng từ có mở rộng hơn nhưng vẫn giữ theo hướng tối giản. Ngoài hóa đơn, doanh
nghiệp có thể sử dụng thêm bảng kê mua
hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn cùng các chứng từ khác để làm chứng từ
kế toán xác định doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế.
Thứ ba, đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế giá
trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo
tỷ lệ phần trăm trên doanh thu thì bộ chứng từ vẫn xoay quanh các yếu tố quen thuộc như
hóa đơn, bảng kê và tài liệu liên quan đến doanh thu, chi phí.
Thứ tư, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế giá trị gia tăng theo
phương pháp khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập chịu thuế sẽ yêu cầu hệ thống sổ sách đầy đủ hơn nhưng doanh nghiệp vẫn sử
dụng hóa đơn, bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn và các chứng từ
khác để chứng từ kế toán xác định doanh thu, chi phí và thu nhập chịu
thuế.
Thông tư số 132/2018/TT-BTC trước đây yêu cầu doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng hệ thống tài khoản kế toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập chịu thuế nhưng Thông tư 58/2026/TT-BTC đã loại bỏ nội dung này.
Việc
chuyển từ mô hình kế toán theo tài khoản sang hình thức ghi sổ đơn giản theo
phương pháp tính thuế được đánh giá là giảm tải thủ tục, tạo điều kiện để các mô hình kinh
doanh nhỏ dễ dàng hoạt động và chuyển đổi sang khu vực chính thức một cách thuận
lợi hơn.
Một
thay đổi quan trọng khác là việc tinh giản nghĩa vụ báo cáo. Doanh nghiệp nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu sẽ không phải nộp
báo cáo tài chính nếu không có yêu cầu cụ thể từ cơ quan quản lý.
Trường
hợp cần lập báo cáo, hệ thống cũng được rút gọn chỉ còn hai báo cáo cơ bản gồm báo cáo tình hình tài chính
và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và giảm đáng kể chi phí kế toán.
Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn có quyền lựa chọn áp dụng chế độ kế toán
dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu thấy phù hợp hơn với hoạt động của mình.
Tuy nhiên, một khi đã lựa chọn thì phải duy trì ổn định trong suốt năm tài
chính, và chỉ được thay đổi vào đầu năm tài chính kế tiếp để đảm bảo tính nhất quán, Thông tư nêu rõ.
Đối với hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh
nghiệp, nguyên tắc áp dụng cũng tương tự. Nếu đã chọn áp dụng theo Thông tư này
thì cần duy trì trong cả năm, kể cả khi giữa năm có sự thay đổi về điều kiện áp
dụng thì vẫn tiếp tục cho đến hết kỳ tài chính hiện tại, sau đó mới chuyển sang
chế độ phù hợp hơn.
Cục Thuế nêu 4 lý do doanh nghiệp sai phạm khi sử dụng hai sổ kế toán
18:40, 09/04/2026
Doanh nghiệp siêu nhỏ được hưởng cơ chế ghi sổ kế toán đơn giản
21:37, 28/01/2026
Hộ kinh doanh dưới ngưỡng chịu thuế được miễn ghi sổ kế toán
Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng
Sáng 27/5, các công ty kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua/bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng giảm phổ biến 800 nghìn đồng/lượng trong khi tuỳ thương hiệu, giá vàng nhẫn giảm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng…
Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran lại căng thẳng
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/5), khi giá dầu tăng trở lại gần mốc 100 USD/thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang...
Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026
Điểm chung của nhóm dẫn đầu không nằm ở tốc độ tăng trưởng vượt trội, mà ở khả năng duy trì sự cân bằng giữa mở rộng quy mô, hiệu quả sinh lời và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh chất lượng tài sản toàn ngành bắt đầu chịu áp lực lớn hơn...
Quy mô tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai vượt 6 triệu tỷ đồng
Đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.030 nghìn tỷ đồng, tăng 3,84%, trong đó dòng vốn chủ yếu chảy vào các ngành kinh tế trọng điểm và lĩnh vực sản xuất chủ lực…
Hạ tầng thanh toán và dữ liệu số mở rộng không gian tăng trưởng ngành tài chính
Năm 2026, “Ngày Tài chính số” đánh dấu sự chuyển dịch từ thúc đẩy thanh toán không tiền mặt sang phát triển hệ sinh thái tài chính số. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán ngày càng hoàn thiện, giai đoạn phát triển mới mở ra, thúc đẩy tài chính toàn diện và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: