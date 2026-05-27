Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran lại căng thẳng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/5), khi giá dầu tăng trở lại gần mốc 100 USD/thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang...

Dù vậy, vàng vẫn giữ được mốc giá chủ chốt 4.500 USD/oz và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục “án binh bất động”.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay còn 4.508,4 USD/oz, giảm 62,9 USD/oz so với chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 1,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 77,09 USD/oz, giảm 1,11 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,2%, đóng cửa ở mức 4.513,9 USD/oz.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 tới nay, thay vì phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn truyền thống, vàng chủ yếu chịu sự chi phối của mối lo về lãi suất cao hơn lâu hơn. Do giá dầu leo thang đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu, nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất, tạo ra một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi căng thẳng ở Vùng Vịnh gia tăng kéo theo giá dầu tăng, vàng thường giảm giá, và ngược lại.

Phiên ngày thứ Ba, áp lực mất giá đối với vàng đến từ những diễn biến đáng lo ngại mới giữa Mỹ và Iran.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã “thực hiện các cuộc tấn công mang tính phòng thủ ở miền Nam Iran”, nhằm vào tàu bè bị nghi đang triển khai mìn và các điểm phóng tên lửa của Iran. Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) nói rằng các hành động này nhằm “bảo vệ lực lượng Mỹ trước các nguy cơ từ phía lực lượng Iran”.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói sẽ trả đũa việc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên sau khi phát hiện và xử lý một số thiết bị bay không người lái và một máy bay chiến đấu F-35 của Iran xâm nhập không phận Iran.

Sau những thông tin này, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng hơn 3% so với chốt phiên ngày thứ Hai, đóng cửa ở mức 99,58 USD/thùng. Trước phiên tăng này, giá dầu Brent đã giảm khoảng 7% trong phiên đầu tuần.

Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 3% so với chốt phiên ngày thứ Sáu, còn 93,89 USD/thùng. Hôm thứ Hai, có lúc giá dầu WTI giảm hơn 7%, nhưng do một số sàn giao dịch ở Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Memorial Day nên giá dầu WTI không có giá đóng cửa của phiên ngày hôm đó.

Do giá dầu tăng, kỳ vọng lãi suất tăng lại được đẩy lên, gây áp lực mất giá lên vàng.

“Thị trường đang nghĩ rằng động thái lãi suất tiếp theo của Fed sẽ là tăng. Đó là một yếu tố tiêu cực đối với giá vàng trong phiên này”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận xét với hãng tin Reuters.

Sức ép giảm giá vàng trong phiên này còn đến từ sự tăng giá của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,24 điểm, tăng 0,23%.

Trong 3 tháng trở lại đây, Dollar Index đã tăng gần 1,5% nhờ bạc xanh phát huy tốt vai trò “hầm trú ẩn” và hưởng lợi từ vị thế nước xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Tuy giảm, giá vàng vẫn giữ được mốc chủ chốt 4.500 USD/oz, một phần nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Trở lại sau kỳ nghỉ, nhà đầu tư trên thị trường nợ chính phủ Mỹ dường như vẫn hy vọng vào khả năng Mỹ và Iran sẽ đạt một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài 3 tháng. Nhờ hy vọng này, áp lực bán trái phiếu của tuần trước đã dịu đi, theo đó đưa lợi suất “hạ nhiệt”.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,489%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,04%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,024%.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng khoảng 40% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12/2026.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Các yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn vẫn đang ủng hộ các nhà đầu cơ vàng giá xuống. Bởi vậy, phiên này còn có hoạt động bán kỹ thuật”, ông Wyckoff nói. Ông cũng cho biết nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân Mỹ (PCE) theo dự kiến được công bố vào ngày thứ Năm tuần này.

PCE là chỉ số lạm phát được Fed ưa chuộng, giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định các động thái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.034,9 tấn vàng.

Ngân hàng Thụy Sỹ UBS đã hạ dự báo mục tiêu giá vàng cho thời gian từ nay tới cuối năm về mức 5.500 USD/oz, thấp hơn 400 USD/oz so với dự báo trước. Cơ sở của sự điều chỉnh này là áp lực mất giá dai dẳng đối với vàng từ lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (27/5), xu thế của giá vàng là tăng.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,3% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch gần mức 4.522 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,6%, đạt 77,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương xấp xỉ 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 26.134 đồng (mua vào) và 26.394 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.