Trang chủ Bảo hiểm

Bảo hiểm DBV vừa bầu thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thu Minh

28/08/2025, 15:56

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT Công ty Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã bầu ông Đoàn Kiên vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DBV.

Tổng giám đốc BDV chụp ảnh cùng Hội đồng quản trị.
Tổng giám đốc BDV chụp ảnh cùng Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhằm thảo luận và thông qua các quyết nghị quan trọng về công tác nhân sự và cơ cấu tổ chức trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, cổ đông đã thống nhất việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 04 lên 05 thành viên. Đồng thời, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Kim Jong Uk, bầu bổ sung và công nhận ông Đoàn Kiên và ông Yang Young Un là thành viên Hội đồng quản trị DBV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đối với Ban Kiểm soát, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Ban Kiểm soát và bầu ông Ngô Hồng Minh cùng bà Phạm Thu Lan trở thành thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một nội dung quan trọng khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua là thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu như trước đây chỉ có một người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc thì sau điều chỉnh, Tập đoàn bảo hiểm DBV sẽ có ba người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Việc bổ sung thêm hai người đại diện theo pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tính linh hoạt và chủ động trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh DBV đang mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Với nhiều hơn một người đại diện, công ty có thể rút ngắn quy trình phê duyệt, xử lý kịp thời các thủ tục pháp lý, đồng thời chia sẻ trách nhiệm quản trị giữa các lãnh đạo chủ chốt. Đây cũng là bước đi nhằm nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa hoạt động theo thông lệ quốc tế, tạo nền tảng cho DBV phát triển bền vững.

Ông Kim Kang Wook – Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm DB tại Việt Nam cho biết: Bảo hiểm DBI và tập đoàn T&T – hai cổ đông lớn của DBV – đang cùng chung mục tiêu đưa DBV trở thành doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Việc bổ sung các thành viên giàu kinh nghiệm vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là bước đi quan trọng, củng cố nền tảng quản trị, nâng cao năng lực điều hành và tạo tiền đề để DBV trở thành công ty được khách hàng, cổ đông và người lao động đánh giá cao nhất trên thị trường.

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngay sau Đại hội, HĐQT cũng đã bầu ông Đoàn Kiên vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT DBV.

