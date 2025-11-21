Các chuyên gia bàn giải pháp khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm trong kỷ nguyên mới

Sự kiện có sự tham gia của hơn 400 chuyên gia đầu ngành, đại diện cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế, nhằm thảo luận về chiến lược phát triển minh bạch và bền vững cho thị trường bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng của ngành bảo hiểm với nhiều thay đổi trong quy định pháp luật, hướng đến việc đề cao tính minh bạch trong quy trình, sản phẩm và chất lượng tư vấn. Những thay đổi này xuất phát từ bối cảnh khách hàng ngày càng đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin vào các công ty bảo hiểm.

Khác với các kỳ hội nghị trước thường tập trung vào nâng cao kỹ thuật phân tích và khả năng thích ứng của ngành, VAC 2025 nhấn mạnh vào giá trị cốt lõi là niềm tin của khách hàng và sự đổi mới toàn diện của ngành. Đây là cơ hội để mở ra không gian đối thoại sâu rộng giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm giải pháp củng cố niềm tin và nâng cao chuẩn mực thị trường .

Một trong những thông điệp xuyên suốt hội nghị là việc tái định nghĩa vai trò của bảo hiểm. Trong kỷ nguyên mới, bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc ứng phó rủi ro mà phải trở thành một giải pháp đồng hành cùng khách hàng trong đời sống hàng ngày, từ chăm sóc sức khỏe, ổn định tài chính đến an sinh chủ động.

Với vai trò là đơn vị tổ chức, AIA Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển dịch lời nói sang hành động thực tế. Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, chia sẻ: “Việc khôi phục niềm tin không thể chỉ dựa trên những lời hứa, nó đòi hỏi một sự chuyển dịch căn bản trong toàn ngành. Đặt khách hàng làm trọng tâm không còn là lựa chọn của từng doanh nghiệp, mà phải trở thành nguyên tắc chung của toàn thị trường”.

Ông cũng khẳng định khi các quyết định từ thiết kế sản phẩm đến chi trả đều dựa trên nhu cầu thực của khách hàng, tính minh bạch và công bằng sẽ được thể hiện rõ ràng, từ đó khôi phục niềm tin và mở ra tương lai cho một dịch vụ bảo hiểm nhân văn.

Các chuyên gia thảo luận tại tọa đàm.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia và doanh nghiệp cũng làm rõ vai trò trung tâm của đội ngũ định phí trong bối cảnh thị trường biến động. Bên cạnh việc tính toán rủi ro, định phí ngày nay là nền tảng của quản trị, đảm bảo an toàn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các chuẩn mực quốc tế như RBC và IFRS 17.

Ông Lê Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Tài chính AIA Việt Nam, nhận định định phí là nơi dữ liệu, công nghệ và chiến lược gặp nhau để tạo ra những sản phẩm công bằng và phù hợp với thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, các đối tác bảo hiểm quốc tế cũng mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Đại diện Pacific Life Re chia sẻ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện Swiss Re nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng bảo vệ bền vững thay vì các giải pháp ngắn hạn. Đại diện RGA tập trung vào giá trị tạo dựng sau khi chi trả quyền lợi để củng cố niềm tin. Và Munich Re và Hannover Re phân tích xu hướng thị trường và chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro trong chăm sóc sức khỏe .

Bên cạnh các bài trình bày, hội nghị còn có phiên tọa đàm chuyên môn với chủ đề “Kiến tạo tương lai, nơi bảo vệ tạo nên niềm tin”, do AIA Việt Nam điều phối. Phiên thảo luận mang đến nhiều góc nhìn về việc xây dựng một thị trường bảo hiểm hiện đại, nhân văn và minh bạch - nơi bảo vệ không chỉ đơn thuần là dịch vụ tài chính, mà còn là lời cam kết đồng hành dài hạn với khách hàng.