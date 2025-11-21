Chủ Nhật, 23/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Các chuyên gia bàn giải pháp khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm trong kỷ nguyên mới

Khánh Vy

21/11/2025, 19:07

Ngày 21/11/2025, Hội nghị Định phí Bảo hiểm Việt Nam 2025 (VAC 2025) đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance)…

Toàn cảnh tọa đàm.
Toàn cảnh tọa đàm.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 400 chuyên gia đầu ngành, đại diện cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế, nhằm thảo luận về chiến lược phát triển minh bạch và bền vững cho thị trường bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng của ngành bảo hiểm với nhiều thay đổi trong quy định pháp luật, hướng đến việc đề cao tính minh bạch trong quy trình, sản phẩm và chất lượng tư vấn. Những thay đổi này xuất phát từ bối cảnh khách hàng ngày càng đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin vào các công ty bảo hiểm.

Khác với các kỳ hội nghị trước thường tập trung vào nâng cao kỹ thuật phân tích và khả năng thích ứng của ngành, VAC 2025 nhấn mạnh vào giá trị cốt lõi là niềm tin của khách hàng và sự đổi mới toàn diện của ngành. Đây là cơ hội để mở ra không gian đối thoại sâu rộng giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm giải pháp củng cố niềm tin và nâng cao chuẩn mực thị trường .

Một trong những thông điệp xuyên suốt hội nghị là việc tái định nghĩa vai trò của bảo hiểm. Trong kỷ nguyên mới, bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc ứng phó rủi ro mà phải trở thành một giải pháp đồng hành cùng khách hàng trong đời sống hàng ngày, từ chăm sóc sức khỏe, ổn định tài chính đến an sinh chủ động.

Với vai trò là đơn vị tổ chức, AIA Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển dịch lời nói sang hành động thực tế. Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, chia sẻ: “Việc khôi phục niềm tin không thể chỉ dựa trên những lời hứa, nó đòi hỏi một sự chuyển dịch căn bản trong toàn ngành. Đặt khách hàng làm trọng tâm không còn là lựa chọn của từng doanh nghiệp, mà phải trở thành nguyên tắc chung của toàn thị trường”.

Ông cũng khẳng định khi các quyết định từ thiết kế sản phẩm đến chi trả đều dựa trên nhu cầu thực của khách hàng, tính minh bạch và công bằng sẽ được thể hiện rõ ràng, từ đó khôi phục niềm tin và mở ra tương lai cho một dịch vụ bảo hiểm nhân văn.

Các chuyên gia thảo luận tại tọa đàm.
Các chuyên gia thảo luận tại tọa đàm.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia và doanh nghiệp cũng làm rõ vai trò trung tâm của đội ngũ định phí trong bối cảnh thị trường biến động. Bên cạnh việc tính toán rủi ro, định phí ngày nay là nền tảng của quản trị, đảm bảo an toàn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các chuẩn mực quốc tế như RBC và IFRS 17.

Ông Lê Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Tài chính AIA Việt Nam, nhận định định phí là nơi dữ liệu, công nghệ và chiến lược gặp nhau để tạo ra những sản phẩm công bằng và phù hợp với thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, các đối tác bảo hiểm quốc tế cũng mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Đại diện Pacific Life Re chia sẻ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện Swiss Re nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng bảo vệ bền vững thay vì các giải pháp ngắn hạn. Đại diện RGA tập trung vào giá trị tạo dựng sau khi chi trả quyền lợi để củng cố niềm tin. Và Munich Re và Hannover Re phân tích xu hướng thị trường và chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro trong chăm sóc sức khỏe .

Bên cạnh các bài trình bày, hội nghị còn có phiên tọa đàm chuyên môn với chủ đề “Kiến tạo tương lai, nơi bảo vệ tạo nên niềm tin”, do AIA Việt Nam điều phối. Phiên thảo luận mang đến nhiều góc nhìn về việc xây dựng một thị trường bảo hiểm hiện đại, nhân văn và minh bạch - nơi bảo vệ không chỉ đơn thuần là dịch vụ tài chính, mà còn là lời cam kết đồng hành dài hạn với khách hàng.

Từ khóa:

định phí bảo hiểm hội nghị VAC 2025 ngành bảo hiểm Việt Nam

Đọc thêm

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng được phê duyệt với quy mô 123,5 ha, gồm ba cầu cảng, hệ thống kho bãi và khu nước đậu tàu, dự kiến tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn...

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành giúp hoạch định chính sách kinh tế

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành giúp hoạch định chính sách kinh tế

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác thống kê liên ngành; giúp tăng tính thống nhất, đồng bộ. Qua đó phục vụ tốt hơn cho hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế.

Việt Nam và Séc sở hữu nhiều thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong hợp tác kinh tế

Việt Nam và Séc sở hữu nhiều thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong hợp tác kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18-22/11, Ngài Miloš Vystrčil, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc, đã có những chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy về quan hệ Việt Nam – Séc sau 75 năm thiết lập ngoại giao, cũng như những dư địa và lĩnh vực kinh tế mà hai quốc gia có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới...

Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.

Đà Nẵng: Cần 19.500 tỷ đồng phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn

Đà Nẵng: Cần 19.500 tỷ đồng phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn

UBND thành phố Đà Nẵng đang triển khai các thủ tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 2 dự án thành phần bồi thường giải phóng mặt bằng, và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vì sao Nhà Trắng tính ngăn các tiểu bang ban hành luật AI?

Kinh tế số

2

Ba doanh nghiệp giảm giá bán vàng miếng SJC gấp 6 lần giá mua vào

Tài chính

3

Sau đợt bán tháo dữ dội, Bitcoin được dự đoán khó chạm mốc 200.000 USD trước năm 2029

Kinh tế số

4

Cán cân thương mại xuất siêu hơn 140 triệu trong nửa đầu tháng 11

Tài chính

5

Nhiều ngôi sao khoa học hàng đầu thế giới về công nghệ, năng lượng xanh, môi trường đến Việt Nam

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy