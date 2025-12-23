Bảo hiểm VietinBank - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đi đầu về chuyển đổi số, Bảo hiểm VietinBank (VBI) luôn coi việc xây dựng nguồn nhân lực số là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò then chốt trong chiến lược số hóa toàn diện.

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC – BƯỚC ĐI BÀI BẢN CHO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ SỐ

Một trong những hành động trọng tâm của VBI là triển khai khung năng lực nhằm tạo ra bộ tiêu chuẩn chung để quản trị và phát triển nhân sự dựa trên dữ liệu và tiêu chí rõ ràng.

Khung năng lực đóng vai trò như một “bản đồ nghề nghiệp”, giúp mỗi nhân sự hiểu rõ: để làm tốt công việc cần giỏi những kỹ năng nào, để thăng tiến cần đáp ứng thêm những tiêu chí gì. Từ đó, quá trình đánh giá trở nên công bằng, minh bạch hơn, đồng thời giảm cảm giác “mơ hồ về kỳ vọng”, vốn là rào cản phổ biến trong phát triển nhân sự tại nhiều doanh nghiệp.

Sổ tay khung năng lực của VBI được thiết kế dựa trên phương pháp hỗn hợp, kết hợp phỏng vấn hành vi nhân sự, phân tích công việc từ nhóm chuyên gia, rà soát tài liệu và đối chiếu với các chuẩn quốc tế.

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank, trong sổ tay khung năng lực, chuyển đổi số thuộc năng lực Sáng tạo và Linh hoạt, là hai trong số năm năng lực thuộc nhóm năng lực cốt lõi của VBI. Năng lực này không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ để giải quyết công việc hiệu quả hơn, mà còn bao gồm sự chủ động đề xuất và tham gia tích cực các hoạt động đổi mới, cũng như khả năng ứng phó, làm chủ sự thay đổi. Đây chính là nền tảng để mỗi cán bộ nhân viên có thể đồng hành cùng định hướng số hóa sâu rộng mà VBI đang theo đuổi.

ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐ TOÀN DIỆN

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững dựa trên triết lý “phát triển con người là cốt lõi”, VBI luôn đề cao việc xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân sự đều được tạo điều kiện và môi trường để phát triển bản thân.

Dựa trên nền tảng khung năng lực được xây dựng, VBI triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo dành cho đội ngũ nhân sự, từ trụ sở chính đến đơn vị thành viên, từ cấp nhân viên đến lãnh đạo cấp cao. Mỗi cán bộ đều được trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ hỗ trợ để “biến dữ liệu thành cơ hội” và “biến thách thức thành thành công”.

Đặc biệt, bên cạnh những nội dung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, VBI tăng cường các khóa học về ứng dụng công nghệ tiêu biểu như chuỗi đào tạo “AI Mastery”. Qua đó, không chỉ giúp nhân sự cập nhật xu hướng công nghệ, mà còn biết cách ứng dụng công nghệ để tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả.

Cán bộ VBI tham gia lớp học ứng dụng AI vào công việc.

Ngoài ra, để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, VBI đồng thời phát động nhiều chương trình thi đua nội bộ nhằm tạo động lực cho cán bộ nhân viên chủ động đề xuất sáng kiến ứng dụng công nghệ. Những sáng kiến chuyển đổi số mang tính thực tiễn cao, giúp tăng năng suất lao động hoặc nâng cao trải nghiệm khách hàng sẽ được ghi nhận, lan tỏa và nhân rộng.

Việc khuyến khích sáng kiến không chỉ giúp VBI khai thác tối đa trí tuệ nội bộ, mà còn tạo ra môi trường để nhân sự thực sự trở thành chủ thể của chuyển đổi số.

Bằng việc đầu tư bài bản cho phát triển nhân lực số với cách tiếp cận toàn diện từ khung năng lực, đào tạo đến cơ chế khuyến khích sáng tạo, Bảo hiểm VietinBank – VBI đang nỗ lực hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số toàn diện, mở ra dư địa phát triển dài hạn và đảm bảo khả năng cạnh tranh bền vững trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.