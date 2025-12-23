Bảo hiểm VietinBank - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 23/12/2025
P.V
23/12/2025, 14:15
Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đi đầu về chuyển đổi số, Bảo hiểm VietinBank (VBI) luôn coi việc xây dựng nguồn nhân lực số là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò then chốt trong chiến lược số hóa toàn diện.
Một trong những hành động trọng tâm của VBI là triển khai khung năng lực nhằm tạo ra bộ tiêu chuẩn chung để quản trị và phát triển nhân sự dựa trên dữ liệu và tiêu chí rõ ràng.
Khung năng lực đóng vai trò như một “bản đồ nghề nghiệp”, giúp mỗi nhân sự hiểu rõ: để làm tốt công việc cần giỏi những kỹ năng nào, để thăng tiến cần đáp ứng thêm những tiêu chí gì. Từ đó, quá trình đánh giá trở nên công bằng, minh bạch hơn, đồng thời giảm cảm giác “mơ hồ về kỳ vọng”, vốn là rào cản phổ biến trong phát triển nhân sự tại nhiều doanh nghiệp.
Sổ tay khung năng lực của VBI được thiết kế dựa trên phương pháp hỗn hợp, kết hợp phỏng vấn hành vi nhân sự, phân tích công việc từ nhóm chuyên gia, rà soát tài liệu và đối chiếu với các chuẩn quốc tế.
Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank, trong sổ tay khung năng lực, chuyển đổi số thuộc năng lực Sáng tạo và Linh hoạt, là hai trong số năm năng lực thuộc nhóm năng lực cốt lõi của VBI. Năng lực này không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ để giải quyết công việc hiệu quả hơn, mà còn bao gồm sự chủ động đề xuất và tham gia tích cực các hoạt động đổi mới, cũng như khả năng ứng phó, làm chủ sự thay đổi. Đây chính là nền tảng để mỗi cán bộ nhân viên có thể đồng hành cùng định hướng số hóa sâu rộng mà VBI đang theo đuổi.
Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững dựa trên triết lý “phát triển con người là cốt lõi”, VBI luôn đề cao việc xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân sự đều được tạo điều kiện và môi trường để phát triển bản thân.
Dựa trên nền tảng khung năng lực được xây dựng, VBI triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo dành cho đội ngũ nhân sự, từ trụ sở chính đến đơn vị thành viên, từ cấp nhân viên đến lãnh đạo cấp cao. Mỗi cán bộ đều được trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ hỗ trợ để “biến dữ liệu thành cơ hội” và “biến thách thức thành thành công”.
Đặc biệt, bên cạnh những nội dung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, VBI tăng cường các khóa học về ứng dụng công nghệ tiêu biểu như chuỗi đào tạo “AI Mastery”. Qua đó, không chỉ giúp nhân sự cập nhật xu hướng công nghệ, mà còn biết cách ứng dụng công nghệ để tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả.
Ngoài ra, để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, VBI đồng thời phát động nhiều chương trình thi đua nội bộ nhằm tạo động lực cho cán bộ nhân viên chủ động đề xuất sáng kiến ứng dụng công nghệ. Những sáng kiến chuyển đổi số mang tính thực tiễn cao, giúp tăng năng suất lao động hoặc nâng cao trải nghiệm khách hàng sẽ được ghi nhận, lan tỏa và nhân rộng.
Việc khuyến khích sáng kiến không chỉ giúp VBI khai thác tối đa trí tuệ nội bộ, mà còn tạo ra môi trường để nhân sự thực sự trở thành chủ thể của chuyển đổi số.
Bằng việc đầu tư bài bản cho phát triển nhân lực số với cách tiếp cận toàn diện từ khung năng lực, đào tạo đến cơ chế khuyến khích sáng tạo, Bảo hiểm VietinBank – VBI đang nỗ lực hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số toàn diện, mở ra dư địa phát triển dài hạn và đảm bảo khả năng cạnh tranh bền vững trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.
Trong 3 phiên liên tiếp (20 – 23/12), giá mua, bán vàng miếng SJC đạt mức tăng phổ biến là 2,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng dao động từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng…
Giải golf “ACB Invitational 2025 - Drive with Heart” là một trong những hoạt động thể hiện cách tiếp cận nhất quán của ACB trong chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào hai trụ cột sức khỏe và giáo dục, với mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua sự đồng hành dài hạn và có trách nhiệm...
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 12,1 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.064,6 tấn vàng...
Ngày 18/12 vừa qua, trong khuôn khổ lễ công bố sản phẩm – dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2025, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VBI Care của Bảo hiểm VietinBank (VBI) được vinh danh Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Hữu ích, khẳng định uy tín, chất lượng và sự tin tưởng của khách hàng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: