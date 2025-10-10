Bảo hiểm VietinBank nhận xếp hạng tín nhiệm lần đầu mức A+ từ VIS Rating

Ngày 3/10/2025, VIS Rating (Công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam được thành lập bởi Moody’s) công bố kết quả đánh giá tín nhiệm lần đầu đối với Bảo hiểm VietinBank (VBI) ở mức A+ với triển vọng “ổn định”.

Theo VIS Rating, mức xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn A+ phản ánh năng lực độc lập của VBI ở mức “trên trung bình”. Mức đánh giá này thể hiện vị thế thị trường đang tăng trưởng nhanh cùng chất lượng tài sản và khả năng sinh lời mạnh mẽ của VBI, được củng cổ bởi sự đa dạng hóa và quản trị rủi ro sản phẩm hiệu quả, bao gồm cả mức độ đầy đủ về vốn và dự phòng của công ty.

Bảo hiểm VietinBank - VBI bắt đầu hoạt động từ năm 2008, là thành viên của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Bên cạnh việc phân phối sản phẩm qua mạng lưới chi nhánh VietinBank rộng khắp cả nước, VBI còn mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Công ty cũng tập trung phát triển hệ thống đại lý với hơn 7.000 đại lý cá nhân và tổ chức tính đến năm 2024.

Giai đoạn 2020–2024, VBI ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 19% mỗi năm, cao hơn mức trung bình ngành là 9%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số với tổng doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, đứng thứ 7 trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất thị trường.

Bảo hiểm VietinBank (VBI) được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2024, tăng 81 bậc so với năm 2023.

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Theo VIS, mức độ xếp hạng tín nhiệm của VBI được củng cố bởi những giải pháp số hóa tiên phong trong hoạt động bảo hiểm, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và trải nghiệm khách hàng.

Từ năm 2016, VBI đã số hóa các khâu trọng yếu trong hoạt động bán hàng và quy trình giải quyết bồi thường và từ đó đến nay, chuyển đổi số luôn được xem là một trong những chiến lược phát triển trọng tâm của doanh nghiệp.

Cụ thể, công ty đã tích hợp nền tảng bán hàng với các ứng dụng số của các ngân hàng đối tác, cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận trực tiếp sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến này. Công ty cũng đi đầu trong việc triển khai tính năng bồi thường tự động, giúp xử lý nhanh 70-80% các yêu cầu bồi thường bảo hiểm có giá trị nhỏ.

Tới nay, việc ứng dụng các công nghệ tân tiến như Nhận dạng ký tự quang học (OCR) và Trí tuệ nhân tạo (Al) góp phần không nhỏ để đơn giản hóa quy trình bán hàng và tối ưu thời gian xử lý bồi thường.

Khách hàng có thể thực hiện khai báo bồi thường các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, xe, tài sản… trên ứng dụng MyVBI.

KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO Ở MỨC “MẠNH”

Theo VIS Rating, khả năng sinh lời của VBI được đánh giá ở mức “Mạnh” nhờ được hỗ trợ bởi nguồn thu bảo hiểm cốt lõi vững chắc, tăng trưởng nhanh và chiến lược đầu tư thận trọng giúp mang lại lợi suất ổn định. Trong giai đoạn 2022–2024, VBI ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROC) bình quân đạt 9,2%, thấp hơn mức trung bình ngành 10,5%. Tuy nhiên, ROC của công ty ổn định hơn so với các công ty cùng nhóm, thể hiện qua tỷ lệ Sharpe bình quân 3 năm của ROC đạt 933%, cao hơn mức trung bình ngành 560%.

Bên cạnh đó, rủi ro tái bảo hiểm của VBI được quản lý tốt thông qua việc VBI duy trì hợp tác với các nhà tái bảo hiểm uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế như Swiss Re Ltd., Westfield…

Sau gần 17 năm phát triển, với những dấu ấn về tăng trưởng doanh thu, hiệu quả kinh doanh và nhiều giải thưởng thương hiệu uy tín, việc được VIS Rating xếp hạng A+ là sự ghi nhận cho năng lực tài chính, quản trị rủi ro đồng thời khẳng định cam kết của VBI trong việc trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho mọi khách hàng cá nhân và tổ chức, góp phần vào sự phát triển minh bạch, bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam.