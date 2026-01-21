Thứ Năm, 22/01/2026

Bảo hiểm xã hội yêu cầu rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Nhật Dương

21/01/2026, 10:21

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định.

Theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, việc kê đơn và cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đã được cho phép đối với 252 bệnh lý. 

Người kê đơn thuốc được quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong đơn thuốc căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê đơn thuốc với số ngày sử dụng của mỗi đơn thuốc tối đa không quá 90 ngày, thay vì chỉ được cấp thuốc tối đa 30 ngày như trước đây.

Tuy nhiên, qua theo dõi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận thấy việc triển khai tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đồng đều. Điều này dẫn đến tình trạng người bệnh phải đi lại nhiều lần, thời gian chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến việc điều trị, nhất là đối với người bệnh cao tuổi, sức khỏe yếu.

Nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, giúp giảm thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả điều trị liên tục, ổn định cho người bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai đồng bộ việc cấp thuốc theo đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia, nhằm giảm thủ tục không cần thiết, hạn chế việc người bệnh phải đi lại nhiều lần, đồng thời phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

