Bảo hiểm xã hội yêu cầu rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Nhật Dương
21/01/2026, 10:21
Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định.
Theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, việc kê đơn và cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đã được cho phép đối với 252 bệnh lý.
Người kê đơn thuốc được quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong đơn thuốc căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để kê đơn thuốc với số ngày sử dụng của mỗi đơn thuốc tối đa không quá 90 ngày, thay vì chỉ được cấp thuốc tối đa 30 ngày như trước đây.
Tuy nhiên, qua theo dõi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận thấy việc triển khai tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đồng đều. Điều này dẫn đến tình trạng người bệnh phải đi lại nhiều lần, thời gian chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến việc điều trị, nhất là đối với người bệnh cao tuổi, sức khỏe yếu.
Nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, giúp giảm thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả điều trị liên tục, ổn định cho người bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai đồng bộ việc cấp thuốc theo đúng quy định.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia, nhằm giảm thủ tục không cần thiết, hạn chế việc người bệnh phải đi lại nhiều lần, đồng thời phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...
Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: