Năm 2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Tại Điều 2 của Nghị quyết, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Như vậy, cùng với các nhóm đối tượng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, từ ngày 1/1/2026, có 11 nhóm đối tượng được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Thứ nhất, nhóm sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thứ hai, hạ sĩ quan,binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

Thứ ba, học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài. Thứ tư, học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ năm, dân quân thường trực. Thứ sáu, trẻ em dưới 6 tuổi. Thứ bảy, người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạn; cựu chiến binh.

Thứ tám, thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ chín, người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Cuối cùng, là nhóm người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế từ năm 2026 là bước đi quan trọng, tạo nền tảng cho lộ trình dài hạn trong việc điều chỉnh mức đóng phù hợp với thu nhập của người dân, đồng thời nâng cao mức hưởng và chất lượng khám, chữa bệnh.

Chính sách này góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm gánh nặng chi phí y tế, từng bước hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân bền vững.