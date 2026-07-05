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Bão số 1 suy yếu nhưng mưa lũ còn phức tạp, Quảng Ninh thiệt hại bước đầu

C Chu Khôi

Bão số 1 đã suy yếu khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, tuy nhiên hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Một mái tôn gãy đổ do bão số 1 ở Quảng Ninh.
Một mái tôn gãy đổ do bão số 1 ở Quảng Ninh.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, sáng 5/7/2026, tâm bão số 1 nằm trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ. Dự báo trong ngày 5/7, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

MƯA LỚN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc. Trong đêm 4 và rạng sáng 5/7, nhiều nơi ở Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu ghi nhận lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 30-80 mm, có nơi vượt 150 mm. Riêng Đào Trần (Quảng Ninh) mưa 162 mm, Móng Cái 160 mm, Nậm Păm (Sơn La) 189 mm.

Theo thống kê sơ bộ đến 6 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã gây thiệt hại bước đầu tại Quảng Ninh với 30 căn nhà bị tốc mái và khoảng 600 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 4 tàu neo đậu bị đứt neo, trôi dạt nhưng đã được ứng cứu an toàn; khoảng 850 cây xanh bị gãy đổ, một cổng trạm kiểm soát biên phòng bị sập, hai ô tô bị hư hỏng do tường đổ và một ô tô bị ngập nước. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để cập nhật đầy đủ thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.

Dự báo trong ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Từ đêm 5/7, mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Do mưa lớn kéo dài, từ ngày 5 đến 7/7, các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Nhiều sông tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng được dự báo lên trên báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 2.

Trong những ngày qua, để chủ động ứng phó với bão số 1, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn hơn 56.240 phương tiện với trên 249.000 lao động nghề cá biết diễn biến của bão để vào nơi neo đậu an toàn hoặc tránh xa khu vực nguy hiểm. Đồng thời, 370 tàu biển và phương tiện thủy nội địa tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Thanh Hóa cũng đã được hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn.

Riêng Quảng Ninh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại Móng Cái, tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt, hoàn thành việc đưa người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn.

Địa phương cũng chủ động hạ thấp mực nước tại một số hồ chứa để đón lũ và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho 42 dự án khai thác mỏ cùng 82 bãi thải mỏ. Hưng Yên đã di dời người dân tại các khu nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển và mở tối đa các cống tiêu để phòng chống úng ngập.

Tại các tỉnh ven biển miền Bắc, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khoảng 140.700 ha diện tích nuôi trồng, hơn 29.000 lồng bè và trên 3.200 chòi canh tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa được xác định có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ. Bên cạnh đó, hơn 338.000 ha lúa mùa ở khu vực Bắc Bộ đang trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh cũng đối mặt với nguy cơ thiệt hại nếu xảy ra ngập sâu kéo dài trên hai ngày.

TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ MƯA LŨ SAU BÃO

Hiện mặc dù bão số 1 đã đi sâu vào đất liền Trung Quốc, nhưng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì trực ban 24/24 giờ, liên tục cập nhật thông tin và gửi cảnh báo qua Zalo tới khoảng 20,6 triệu thuê bao tại khu vực chịu ảnh hưởng để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Về công trình phòng chống thiên tai, các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đang được vận hành theo quy trình. Hồ Tuyên Quang tiếp tục mở một cửa xả đáy để điều tiết lũ. Tại khu vực Bắc Bộ hiện có 2.495 hồ chứa thủy lợi, trong đó 3 hồ đang xả tràn. Hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện cơ bản bảo đảm an toàn, chưa ghi nhận sự cố trong ngày, song vẫn còn 31 vị trí đê điều xung yếu và 5 công trình đê, cống đang thi công cần được theo dõi, gia cố để bảo đảm an toàn trước diễn biến mưa lũ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão.

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, kịp thời cảnh báo người dân tại khu vực có nguy cơ ngập lụt; chủ động rà soát, sơ tán người dân ở vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp đến nơi an toàn và sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu thông báo kịp thời cho các chủ lồng bè, phương tiện thủy, công trình ven sông để chủ động phòng tránh; kiểm tra, rà soát các trọng điểm đê điều, công trình đang thi công, tổ chức tuần tra, canh gác nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong mùa mưa lũ.

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