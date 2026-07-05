Bão số 1 suy yếu nhưng mưa lũ còn phức tạp, Quảng Ninh thiệt hại bước đầu

Bão số 1 đã suy yếu khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, tuy nhiên hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống
thiên tai, sáng 5/7/2026, tâm bão số 1 nằm trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây
(Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo
hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ. Dự báo trong ngày 5/7, bão sẽ tiếp tục
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.
MƯA LỚN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM
Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc.
Trong đêm 4 và rạng sáng 5/7, nhiều nơi ở Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu
ghi nhận lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 30-80 mm, có nơi vượt 150 mm. Riêng Đào
Trần (Quảng Ninh) mưa 162 mm, Móng Cái 160 mm, Nậm Păm (Sơn La) 189 mm.
Theo thống kê sơ bộ đến 6 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã gây
thiệt hại bước đầu tại Quảng Ninh với 30 căn nhà bị tốc mái và khoảng 600 ha diện
tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 4 tàu neo đậu bị đứt neo, trôi
dạt nhưng đã được ứng cứu an toàn; khoảng 850 cây xanh bị gãy đổ, một cổng trạm
kiểm soát biên phòng bị sập, hai ô tô bị hư hỏng do tường đổ và một ô tô bị ngập
nước. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để cập nhật đầy đủ thiệt hại
do bão và mưa lũ gây ra.
Dự báo trong ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có
mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Cơ quan khí tượng
cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, làm gia
tăng nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền
núi. Từ đêm 5/7, mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần.
Do mưa lớn kéo dài, từ ngày 5 đến 7/7, các sông khu vực
Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Nhiều sông tại Quảng Ninh, Lạng
Sơn, Cao Bằng được dự báo lên trên báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được
xác định ở cấp 2.
Trong những ngày qua, để chủ động ứng phó với bão số 1, lực
lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn hơn 56.240 phương tiện với
trên 249.000 lao động nghề cá biết diễn biến của bão để vào nơi neo đậu an toàn
hoặc tránh xa khu vực nguy hiểm. Đồng thời, 370 tàu biển và phương tiện thủy nội
địa tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Thanh Hóa cũng đã được hướng dẫn vào
nơi tránh trú an toàn.
Riêng Quảng Ninh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại
Móng Cái, tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão, di dời
người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt, hoàn thành việc đưa người
trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn.
Địa phương cũng chủ động
hạ thấp mực nước tại một số hồ chứa để đón lũ và triển khai các biện pháp bảo đảm
an toàn cho 42 dự án khai thác mỏ cùng 82 bãi thải mỏ. Hưng Yên đã di dời người
dân tại các khu nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển và mở tối đa các cống
tiêu để phòng chống úng ngập.
Tại các tỉnh ven biển miền Bắc, trong lĩnh vực nuôi trồng
thủy sản, khoảng 140.700 ha diện tích nuôi trồng, hơn 29.000 lồng bè và trên
3.200 chòi canh tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa được xác định có nguy
cơ chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ. Bên cạnh đó, hơn 338.000 ha lúa mùa ở khu
vực Bắc Bộ đang trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh cũng đối mặt với
nguy cơ thiệt hại nếu xảy ra ngập sâu kéo dài trên hai ngày.
TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ MƯA LŨ SAU BÃO
Hiện mặc dù bão số 1 đã đi sâu vào đất liền Trung Quốc,
nhưng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì trực ban 24/24 giờ,
liên tục cập nhật thông tin và gửi cảnh báo qua Zalo tới khoảng 20,6 triệu thuê
bao tại khu vực chịu ảnh hưởng để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.
Về công trình phòng chống thiên tai, các hồ chứa trên lưu
vực sông Hồng đang được vận hành theo quy trình. Hồ Tuyên Quang tiếp tục mở một
cửa xả đáy để điều tiết lũ. Tại khu vực Bắc Bộ hiện có 2.495 hồ chứa thủy lợi,
trong đó 3 hồ đang xả tràn. Hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện cơ
bản bảo đảm an toàn, chưa ghi nhận sự cố trong ngày, song vẫn còn 31 vị trí đê
điều xung yếu và 5 công trình đê, cống đang thi công cần được theo dõi, gia cố
để bảo đảm an toàn trước diễn biến mưa lũ.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa yêu cầu UBND
các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó
mưa lũ sau bão.
Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, kịp thời cảnh
báo người dân tại khu vực có nguy cơ ngập lụt; chủ động rà soát, sơ tán người
dân ở vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp đến nơi an toàn và sẵn sàng lực
lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Đồng thời, tăng cường kiểm soát giao thông tại
các điểm ngập sâu, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho
người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu
thông báo kịp thời cho các chủ lồng bè, phương tiện thủy, công trình ven sông để
chủ động phòng tránh; kiểm tra, rà soát các trọng điểm đê điều, công trình đang
thi công, tổ chức tuần tra, canh gác nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố
trong mùa mưa lũ.
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