Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026

Bắc Ninh đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn từ nay đến năm 2030: đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực…

Một góc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Ngày 27/7/2026, Hội đồng thẩm định liên ngành do Bộ Xây dựng chủ trì đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Qua rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng khu vực nghiên cứu lập Đề án, đối chiếu với các tiêu chí được quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (đô thị loại I phải đạt tối thiểu 12/15 tiêu chuẩn), Hội đồng xác định tỉnh Bắc Ninh đã đạt 12/15 tiêu chuẩn đô thị loại I.

Hội nghị thẩm định Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. diễn ra ngày 27/7. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh thông tin rõ về 3 tiêu chuẩn hiện còn chưa đạt và cho biết tỉnh đã xác định đây là các vấn đề then chốt cần tiếp tục được hoàn thiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

“Tỉnh cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và thu nhập người dân thông qua phát triển công nghiệp chế tạo hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, thương mại, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động; tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các phường. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí cấp tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ theo quy định”, ông Thịnh chia sẻ.

TẠO TIỀN ĐỀ CHO BẮC NINH PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhận định với quy mô dân số, diện tích sau khi mở rộng cùng những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, Bắc Ninh đã hội tụ nhiều điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước. Việc công nhận đô thị loại I sẽ tạo tiền đề để đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao năng lực quản lý, huy động hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I cũng đã được nêu rõ tại Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt ngày 23/7.

Quy hoạch đã nêu rõ từng giai đoạn phát triển hệ thống đô thị của tỉnh trong tương lai. Cụ thể, năm 2026: Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, là thành phố trực thuộc trung ương. Hệ thống đô thị gồm 25 đô thị, trong đó có 03 đô thị loại II (Bắc Giang, Kinh Bắc, Từ Sơn) và 22 đô thị loại III.

Đến năm 2030: Bắc Ninh là đô thị loại I, thành phố trực thuộc trung ương; hệ thống đô thị gồm vùng đô thị trung tâm Bắc Ninh với 08 đô thị loại II (Kinh Bắc, Bắc Giang, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Gia Thuận, Hiệp Hòa); vùng đô thị hóa mở rộng với 04 đô thị theo tiêu chí đô thị loại II (Tân Yên - Yên Thế, Lạng Giang - Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động); tiếp tục rà soát, công nhận các đô thị loại III thuộc các xã trong khu vực phát triển đô thị khi bảo đảm các tiêu chí, điều kiện theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ lệ đô thị hóa tối thiểu đạt khoảng 65%.

Đến năm 2040: hoàn thiện 08 đô thị loại II của vùng đô thị trung tâm, phấn đấu phát triển 04 đô thị loại II của vùng đô thị hóa mở rộng; các đô thị hạt nhân Kinh Bắc, Bắc Giang, Quế Võ, Gia Thuận phát triển đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao của thành phố trực thuộc trung ương. Nghiên cứu, công nhận các đô thị loại III thuộc các xã khác khi bảo đảm các tiêu chí, điều kiện theo quy định; tỷ lệ đô thị hóa tối thiểu đạt khoảng 75%.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH ĐA CỰC, ĐA TRUNG TÂM

Đến năm 2050: hoàn thiện hệ thống đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm với 03 phân vùng phát triển, 12 đô thị đạt tiêu chí loại II; cụm đô thị hạt nhân Kinh Bắc, Bắc Giang, Quế Võ và Gia Thuận đạt chuẩn chất lượng cao của thành phố trực thuộc trung ương; tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu trên 80%.

Nội dung Quy hoạch cho biết định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm của Bắc Ninh được xây dựng dựa trên đặc điểm của các không gian tự nhiên mang tính đặc thù. Theo đó, cấu trúc phát triển đô thị của Bắc Ninh được tổ chức thành 03 phân vùng phát triển (vùng phát triển công nghiệp - đô thị trung tâm; vùng phát triển thương mại, dịch vụ, logistics phía Nam; vùng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp phía Đông); 04 hành lang phát triển dọc các trục giao thông chiến lược và đường vành đai; cùng 06 cụm trung tâm động lực (cụm đô thị hạt nhân Kinh Bắc - Bắc Giang - Quế Võ; cụm Yên Phong - Hiệp Hòa; đô thị hạt nhân Gia Thuận; cụm Từ Sơn - Tiên Du; cụm Lạng Giang - Lục Nam; cụm Lục Ngạn - Sơn Động).

Mục tiêu của Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 là cụ thể hóa định hướng phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I và thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức không gian đô thị - nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại; kiến tạo hình mẫu đô thị xanh, thông minh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, có sức cạnh tranh hàng đầu trong nước và khu vực. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; phát huy vai trò là trung tâm công nghiệp điện tử, trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; nâng cao toàn diện chất lượng sống của nhân dân…