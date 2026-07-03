Bão số 1 áp sát, khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lũ

Bão số 1 đang hướng vào khu vực vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ Quảng Ninh, gây mưa lớn diện rộng tại nhiều tỉnh phía Bắc. Trước diễn biến phức tạp, các địa phương được yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình trọng điểm và giảm thiểu thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra...

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Cuối giờ chiều 3/7/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó bão số 1 và mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo đến sáng 4/7 bão số 1 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo đến sáng 5/7, bão có khả năng đổ bộ khu vực Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cùng với bão, khu vực Bắc Bộ đang đối mặt nguy cơ mưa rất lớn. Từ ngày 28/6 đến nay, nhiều địa phương như Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng đã ghi nhận lượng mưa từ 150-300 mm, nhiều nơi vượt 450-500 mm.

DỰ BÁO BÃO SẼ ĐỔ BỘ VÀO TỈNH QUẢNG NINH

Theo ông Khiêm, dự báo từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa lớn diện rộng, phổ biến 100-200 mm; riêng Đông Bắc Bộ 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Từ ngày 4-7/7, trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình cùng các sông tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Ông Mai Văn Khiêm: "Dự báo đến sáng 5/7, bão có khả năng đổ bộ khu vực Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)".

Về công tác ứng phó, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.240 phương tiện với 249.184 người biết diễn biến và hướng đi của bão để chủ động tránh trú an toàn. Đến chiều 3/7, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên đã ban hành lệnh cấm biển.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa mùa tại Bắc Bộ đã gieo cấy khoảng 338.351 ha, chủ yếu đang ở giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Nếu xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên hai ngày, nhiều diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đối với nuôi trồng thủy sản, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có hơn 140.700 ha diện tích nuôi thủy sản, gần 29.100 lồng bè và hơn 3.250 chòi canh có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

Ông Phạm Đức Luận: "Khu vực Đông Bắc còn 77 hồ chứa xuống cấp và 21 hồ đang thi công".

Về hồ chứa, hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở một cửa xả đáy từ chiều 1/7. Trong đợt lũ vừa qua, mực nước hồ đã tăng gần 9 m so với trước lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương hạ du chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đối với hệ thống thủy lợi, khu vực Bắc Bộ hiện có 2.495 hồ chứa, dung tích đạt khoảng 55-89% thiết kế; ba hồ đang xả tràn. Đáng chú ý, khu vực Đông Bắc còn 77 hồ chứa xuống cấp và 21 hồ đang thi công, các địa phương đang triển khai phương án bảo đảm an toàn.

Về đê điều, các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cơ bản được thiết kế chống bão cấp 9-10, tuy nhiên vẫn còn 31 vị trí trọng điểm xung yếu và 5 công trình đê, cống đang thi công tại Hưng Yên cần đặc biệt theo dõi, gia cố trước khi bão đổ bộ.

KHÔNG CHỦ QUAN TRƯỚC BÃO VÀ MƯA LŨ

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Thủ tướng Chính phủ đang theo dõi sát diễn biến bão số 1. Dù bão có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bởi năm nay tuy số lượng bão có thể ít hơn nhưng cường độ và mức độ ảnh hưởng được dự báo lớn hơn.

Bên cạnh đó, hiện tượng La Niña có khả năng hình thành từ cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ mưa bão, lũ lụt tại Trung Bộ và Tây Nguyên, đòi hỏi các địa phương phải chủ động xây dựng kịch bản ứng phó.

Theo Thứ trưởng, bão số 1 là cơn bão đầu mùa nên dễ tạo tâm lý chủ quan. Bão đổ bộ đúng dịp cuối tuần, khi lượng khách du lịch tại các địa phương ven biển tăng cao, đồng thời có nguy cơ xuất hiện dông, lốc trên diện rộng. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt các hoạt động du lịch, bãi tắm và phương tiện hoạt động trên biển.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến bão, duy trì nghiêm lệnh cấm biển, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, các khu nuôi trồng thủy sản, đảo và điểm du lịch ven biển; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các địa phương cần duy trì lệnh cấm biển đến khi thời tiết an toàn; kiểm soát chặt tàu du lịch, tàu vận tải lớn; di dời toàn bộ người dân trên lồng bè, chòi canh và quản lý chặt các khu neo đậu tàu thuyền".

Đối với các tỉnh đồng bằng và ven biển, Bộ yêu cầu rà soát phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; tăng cường bảo vệ các tuyến đê biển, đê cửa sông và các công trình xung yếu; chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu đô thị, khu công nghiệp; kiểm tra hệ thống điện, viễn thông; chằng chống nhà cửa và khẩn trương thu hoạch nông sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đối với khu vực miền núi, các địa phương cần rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đồng thời kiểm tra an toàn các hồ chứa và khu vực khai thác khoáng sản.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; Bộ Công an phối hợp bảo đảm an toàn cho người dân; Bộ Xây dựng bảo đảm an toàn giao thông đường thủy; Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo dõi chặt việc vận hành các hồ chứa thủy điện để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Cuộc họp trực tuyến tới nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ.

Trên đất liền, Thứ trưởng lưu ý Quảng Ninh bảo đảm an toàn trong khai thác than, nhất là tại các bãi đổ thải, hồ chứa bùn thải; đồng thời rà soát, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Sau bão, mưa lớn được dự báo tập trung tại Bắc Quảng Ninh, Móng Cái, Lạng Sơn và một phần Cao Bằng, đây là những nơi đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở rất cao.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra các ngầm, tràn, tuyến giao thông xung yếu; hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe khách và xe trọng tải lớn lưu thông qua khu vực nguy hiểm vào ban đêm. Các địa phương phải thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện theo các kịch bản đã được phê duyệt, chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.