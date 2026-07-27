Đà Nẵng gỡ vướng cho phát triển nhà ở xã hội cho thuê

Trong thời gian chờ sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê, UBND thành phố Đã Nẵng đang triển khai một số phương án, giải pháp gỡ vướng nhằm huy động nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố...

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, trao đổi với báo chí về những vấn đề liên quan đến Phát triển nhà ở xã hội ở Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết hiện nay, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn. Hiện, các quy định về chính sách nhà ở xã hội cho thuê của nhà nước và thành phố Đà Nẵng chưa có những cơ chế, chính sách vượt trội so với phát triển nhà ở xã hội để bán. Trong khi đó, vốn đầu tư triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội là khá lớn, thời gian thu hồi vốn dài hơn nhiều so với xây dựng nhà để bán…, cùng với đó là lãi suất vay ngân hàng không ổn định, chính sách giá thuê chưa phù hợp…

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CHƯA ĐỦ SỨC HẤP DẪN DOANH NGHIỆP

Theo ông Tuấn, một vướng mắc liên quan tính pháp lý cần sớm được tháo gỡ đó là phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các hướng dẫn thi hành luật này. Bởi vì theo Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/8/2024) quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, những quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì không có quy định nào bắt buộc chủ đầu tư dự án phải dành một phần quỹ nhà ở xã hội để cho thuê. Chính vì vậy, từ ngày 01/8/2024 đến nay, các chủ đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đều đề xuất thực hiện các dự án nhà ở xã hội để bán, không dành diện tích nhà ở xã hội cho thuê.

Đối với nhà lưu trú công nhân, dù theo Luật Nhà ở năm 2023 đã có chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/8/2024), nhưng đến nay, Đà Nẵng vẫn chưa có dự án nào xây dựng nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, do hiệu quả đầu tư vào phân khúc thị trường này chưa đủ sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp.

Mới đây, ngày 22/5/2026, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông báo số 64-TB/VPTW về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Và Bộ Xây dựng cũng có Công điện số 19/CĐ-BXD ngày 23/6/2026 về phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Để triển khai chủ trương này, trong thời gian chờ các cơ quan Trung ương sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, UBND thành phố Đà Nẵng đã và đang khẩn trương triển khai một số phương án, giải pháp cụ thể để gỡ vướng vấn đề này.

Thành phố giao đã Sở Xây dựng rà soát, tham mưu báo cáo đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu do Trung ương giao cho Đà Nẵng theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ theo định hướng phát triển nhà ở cho thuê. Cùng với đó, thành phố đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội đang thi công tăng cường vật tư, nhân công, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Thành phố đang tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội song song với khởi công mới các dự án mới đủ điều kiện. Cụ thể, ngày 14/7/2026, Đà Nẵng đã khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu Cồn Tiến, phường Hội An Đông với khoảng 684 căn gồm nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

THÀNH PHỐ ĐANG HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO THUÊ

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5026/UBND-SXD ngày 05/6/2026 giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai triển khai rà soát, đề xuất bố trí quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp theo quy định; kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố, Sở Tài chính khẩn trương phối hợp tham mưu triển khai 02 dự án nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công, cụ thể gồm: Một là, dự án Nhà ở xã hội tại đường Trương Vĩnh Ký, phường Hòa Xuân; Hai là, chuyển đổi công năng Khu Ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng thành phố tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh sang sử dụng làm nhà ở cho thuê.

Đà Nẵng cũng đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm khởi công dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng (trên địa bàn phường Hải Vân), bố trí vốn và triển khai thủ tục đầu tư để khởi công dự án Nhà ở xã hội thiết chế công đoàn Điện Nam - Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông) và bố trí triển khai thủ tục đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất Nhà ở xã hội KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2), phường Cẩm Lệ và 1 khu đất tại khu vực phía Nam thành phố (địa bàn các phường, xã: Núi Thành, Tam Anh và khu vực lân cận) để đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân các khu công nghiệp.

Hiện nay, thành phố đã giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, bố trí cho thuê đối với 10.794 căn hộ nhà ở xã hội thuộc tài sản công và 1.874 phòng ký túc xá sinh viên tập trung. Nhà ở xã hội thuộc tài sản công ưu tiên bố trí thuê cho đối tượng gia đình có công với cách mạng, giải tỏa, hưởng lương từ ngân sách nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang), người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Về giải pháp lâu dài, hiện thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng và đang hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.