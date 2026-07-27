TP. Hồ Chí Minh công khai giá bán nhiều dự án nhà ở xã hội
TThiên Di
Chọn cỡ chữ
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa công khai giá bán của một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, với mức giá dao động từ 19,8 triệu đồng đến 35,3 triệu đồng/m2...
Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã công khai giá bán dự án chung cư nhà ở xã hội CC1 (Eco Home 1), thuộc khu nhà ở
Ecotown Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh), với mức giá bình quân 19,8 triệu
đồng/m2.
Theo Quyết định số 119 của Công ty Cổ phần Phát
triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) - chủ đầu tư dự án, Chung cư nhà ở xã hội
CC1 (Eco Home 1) thuộc dự án khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ, tọa lạc trên mặt tiền
đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ.
Đơn giá bán bình quân được phê duyệt là 19,8
triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo
trì 2%. Hệ số điều chỉnh giá bán dao động từ 0,9 đến 1,1, tùy thuộc vị
trí, tầng và đặc điểm của từng căn hộ.
Theo Sở Xây dựng Thành phố, mức giá bán trên đã
được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra. Trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, Sở đã
kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh công khai thông tin giá bán trên Cổng thông tin
điện tử của Thành phố và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân
biết và theo dõi.
Theo quy định, trong thời hạn 180 ngày kể từ
ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách
nhiệm thực hiện kiểm toán Nhà nước hoặc kiểm toán độc lập để quyết toán chi phí
đầu tư xây dựng.
Trường hợp kết quả kiểm toán, quyết toán và
kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội
cao hơn mức giá đã ký trong hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh
lệch của người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Ngược lại, nếu giá bán thấp hơn mức
đã ký, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở
xã hội.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư không được thu quá 95%
giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hoàn tất việc hoàn trả phần chênh
lệch (nếu có).
Trước đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đã
công bố giá bán của một số dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn.
Đơn cử, dự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý
Thường Kiệt, phường Diên Hồng, do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 14.700 m2, gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng với tổng cộng 1.254 căn hộ, trong đó có 1.025 căn nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Các căn nhà ở xã hội tại đây có giá bán hơn 23 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị
gia tăng nhưng chưa bao gồm phần điều chỉnh theo vị trí căn hộ và kinh phí bảo
trì 2%.
Một dự án khác cũng vừa được công bố giá bán
là chung cư cao tầng tại số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, do Công ty TNHH
Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư. Theo đó, giá bán nhà ở xã hội tại lô C của dự án
có đơn giá bình quân 35,3 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 8.637 m2, gồm 3 block cao 16 tầng với
khoảng 452 căn hộ, trong đó có 140 căn nhà ở xã hội.
Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ
Chí Minh đã đưa vào sử dụng 1 dự án với 580 căn hộ, đồng thời khởi công 9 dự án
nhà ở xã hội. Hiện, Thành phố có 19 dự
án đang thi công và 59 dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, TP. Hồ
Chí Minh đã xác định danh mục 102 dự án, quy mô khoảng 121.100 căn hộ, dự kiến
hoàn tất thủ tục và khởi công trong năm 2027 để tạo nguồn cung cho giai đoạn
2028 - 2030.
Theo
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, trong 6 tháng đầu năm, Chương trình cho
vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư
cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã ghi
nhận nhiều kết quả tích cực.
Cụ thể,
đối với chủ đầu tư, trên địa bàn Thành phố có 6 dự án được cam kết cho vay theo
chương trình với tổng hạn mức hơn 2.200 tỷ đồng. Đến nay, đã có 5 dự án được
giải ngân, với doanh số giải ngân lũy kế gần 616 tỷ đồng và dư nợ gần 512 tỷ
đồng.
Đối với khách hàng cá nhân, đã có 173 khách
hàng được giải ngân theo chương trình, với tổng doanh số giải ngân gần 112 tỷ
đồng và dư nợ gần 110 tỷ đồng.
Tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án được đề xuất quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, kết nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh...
Không để các dự án chậm tiến độ tiếp tục gây lãng phí nguồn lực, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý dứt điểm 55 dự án tồn đọng, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo nhằm tăng cường điều phối, kiểm tra và đôn đốc quá trình thực hiện...
Ngày 22/7, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) đã công khai danh mục các cơ sở nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn đã được UBND thành phố phê duyệt đưa vào khai thác cho thuê...
Bất động sản tiếp tục là điểm sáng trên thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) trong tháng 6/2026, khi dẫn đầu cả về số lượng và giá trị giao dịch. Đây cũng là lĩnh vực ghi nhận một số thương vụ quy mô lớn, góp phần tạo động lực cho thị trường M&A trong bối cảnh hoạt động đầu tư tiếp tục diễn ra sôi động ở nhiều nhóm ngành…
Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo kết luận chuyên đề về công tác quản lý, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết luận cho thấy nhiều cơ sở được chưa lập biên bản bàn giao, tiếp nhận; chưa có phương án xử lý hoặc đang bỏ trống...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.