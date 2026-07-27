TP. Hồ Chí Minh công khai giá bán nhiều dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa công khai giá bán của một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, với mức giá dao động từ 19,8 triệu đồng đến 35,3 triệu đồng/m2...

Ảnh minh họa - Ảnh: Thiên Di.

Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã công khai giá bán dự án chung cư nhà ở xã hội CC1 (Eco Home 1), thuộc khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh), với mức giá bình quân 19,8 triệu đồng/m2.

Theo Quyết định số 119 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) - chủ đầu tư dự án, Chung cư nhà ở xã hội CC1 (Eco Home 1) thuộc dự án khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ, tọa lạc trên mặt tiền đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ.

Đơn giá bán bình quân được phê duyệt là 19,8 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%. Hệ số điều chỉnh giá bán dao động từ 0,9 đến 1,1, tùy thuộc vị trí, tầng và đặc điểm của từng căn hộ.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, mức giá bán trên đã được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra. Trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, Sở đã kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh công khai thông tin giá bán trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân biết và theo dõi.

Theo quy định, trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện kiểm toán Nhà nước hoặc kiểm toán độc lập để quyết toán chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp kết quả kiểm toán, quyết toán và kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội cao hơn mức giá đã ký trong hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Ngược lại, nếu giá bán thấp hơn mức đã ký, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hoàn tất việc hoàn trả phần chênh lệch (nếu có).

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đã công bố giá bán của một số dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn.

Đơn cử, dự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 14.700 m2, gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng với tổng cộng 1.254 căn hộ, trong đó có 1.025 căn nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Các căn nhà ở xã hội tại đây có giá bán hơn 23 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm phần điều chỉnh theo vị trí căn hộ và kinh phí bảo trì 2%.

Một dự án khác cũng vừa được công bố giá bán là chung cư cao tầng tại số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư. Theo đó, giá bán nhà ở xã hội tại lô C của dự án có đơn giá bình quân 35,3 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 8.637 m2, gồm 3 block cao 16 tầng với khoảng 452 căn hộ, trong đó có 140 căn nhà ở xã hội.

Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng 1 dự án với 580 căn hộ, đồng thời khởi công 9 dự án nhà ở xã hội. Hiện, Thành phố có 19 dự án đang thi công và 59 dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh đã xác định danh mục 102 dự án, quy mô khoảng 121.100 căn hộ, dự kiến hoàn tất thủ tục và khởi công trong năm 2027 để tạo nguồn cung cho giai đoạn 2028 - 2030.