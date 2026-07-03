Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão MAYSAK

Ngày 3/7/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT yêu cầu các địa phương, bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra...

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 1. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS).

Công điện nêu rõ: sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế MAYSAK), dự báo di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Vào hồi 4h ngày 3/7, tâm bão ở vị trí 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa lớn phổ biến từ 100-200 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT yêu cầu các địa phương, bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1.

Đối với khu vực trên biển, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời diễn biến và hướng di chuyển của bão để các phương tiện chủ động tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Đồng thời, rà soát, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, hoạt động du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản, các công trình trên biển, trên đảo và khu vực ven biển chịu ảnh hưởng của bão.

Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động quyết định việc cấm biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Đối với khu vực đồng bằng, công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi những khu vực nhà ở không bảo đảm an toàn, vùng có nguy cơ ngập sâu, cửa sông và ven biển. Đồng thời, tập trung bảo vệ an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; chủ động tiêu nước đệm nhằm chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tổ chức cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, biển hiệu, công trình công cộng, nhà máy, kho tàng và các dự án đang thi công; kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống điện và viễn thông để duy trì hoạt động liên tục trước, trong và sau bão. Đặc biệt, các địa phương cần chủ động thu hoạch nông sản và diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại khu vực miền núi, Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động di dời người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập sâu và sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương cần khơi thông dòng chảy tại những điểm bị ách tắc, bố trí lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng với đó, các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu hoặc nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường chính.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với công tác thông tin, Ban Chỉ đạo đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải cùng các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường cập nhật diễn biến bão và mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ tàu thuyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ đạo yêu cầu duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, chỉ đạo kịp thời.