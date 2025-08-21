Ưu tiên vị trí xem diễu binh Quốc khánh 2/9 cho cựu chiến binh, phụ nữ, trẻ em

Nội dung được đề cập tại
công văn số 4686 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc đảm
bảo các điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945
- 2/9/2025).
Theo đó, để triển khai thực
hiện các nhiệm vụ phục vụ các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu
hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban được phân
công, chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, đảm bảo
không bị động, bất ngờ.
Giám đốc, Thủ trưởng các
sở, ngành thành phố là cơ quan thường trực của các Tiểu ban chịu trách nhiệm
toàn diện trước Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành việc triển khai thực
hiện các nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, chủ động phối
hợp chặt chẽ với các Tiểu ban khác trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo
phục vụ kịp thời hoạt động hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu
binh, diễu hành.
Phân công Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông chỉ
đạo xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, lưu lượng quần
chúng Nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu
hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua.
Bố trí lực lượng Công an,
thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập
kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ Nhân dân xem Lễ kỷ niệm,
diễu binh, diễu hành. Ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già,
phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.
Phân công Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần chỉ
đạo triển khai phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô,
bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho
Nhân dân và du khách.
Nhất là người già từ các
địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ Thủ đô theo dõi các hoạt động kỷ niệm, sơ
duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thể hiện tình cảm thân
thiện, mến khách của Thủ đô, Thành phố vì Hòa Bình.
Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban
nhân dân các phường, xã tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên địa bàn phát
huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, người Hà Nội thanh lịch, văn minh,
thân thiện, mến khách, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân và du khách từ các địa phương
khác về Hà Nội tham dự các hoạt động, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu
binh, diễu hành.
Phân công Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng Tiểu ban Lễ tân chỉ đạo Văn
phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du
lịch và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai phương án lễ tân, tổ chức
đón tiếp đại biểu dự các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đảm bảo trang trọng, chu đáo.