Dân sinh

Ưu tiên vị trí xem diễu binh Quốc khánh 2/9 cho cựu chiến binh, phụ nữ, trẻ em

Phúc Minh

21/08/2025, 14:42

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội dung được đề cập tại công văn số 4686 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban được phân công, chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, đảm bảo không bị động, bất ngờ.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố là cơ quan thường trực của các Tiểu ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban khác trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông chỉ đạo xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, lưu lượng quần chúng Nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua.

Bố trí lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ Nhân dân xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.

Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần chỉ đạo triển khai phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho Nhân dân và du khách.

Nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ Thủ đô theo dõi các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thể hiện tình cảm thân thiện, mến khách của Thủ đô, Thành phố vì Hòa Bình.

Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên địa bàn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân và du khách từ các địa phương khác về Hà Nội tham dự các hoạt động, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng Tiểu ban Lễ tân chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai phương án lễ tân, tổ chức đón tiếp đại biểu dự các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đảm bảo trang trọng, chu đáo.

