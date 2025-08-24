Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25/8, bão Kajiki sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị với gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng từ đêm 24 đến hết ngày 26/8, trong đó khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 600mm. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 3, buộc các tỉnh Bắc Trung Bộ đồng loạt ban hành lệnh cấm biển và triển khai các biện pháp phòng, chống bão.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 5

Quảng Trị được dự báo là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Kajiki. Tỉnh đã ra lệnh cấm biển từ 7h sáng 24/8 cho đến khi thời tiết ổn định. Toàn tỉnh có 8.725 phương tiện với hơn 24.000 lao động trên biển, trong đó sáng 23/8 còn 634 tàu với gần 2.900 ngư dân hoạt động ngoài khơi. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang duy trì liên lạc, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ, đồng thời sắp xếp, chằng buộc tại khu neo đậu trước 10h ngày 24/8.

Các tổ công tác cơ động cùng xuồng cứu hộ đã được thành lập, sẵn sàng ứng cứu. Chính quyền yêu cầu toàn bộ cơ quan, đơn vị quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão, không lơ là trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Hà Tĩnh, từ 18h ngày 23/8, toàn bộ phương tiện bị cấm ra khơi. Đến 17h cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho 3.984 phương tiện với gần 11.000 ngư dân biết diễn biến bão. Trong đó, 3.919 phương tiện đã neo đậu tại bến, 65 phương tiện với 231 lao động vẫn đang hoạt động trên biển. Cơ quan chức năng đã liên lạc được với 49 phương tiện, còn 16 tàu với 86 lao động chưa liên lạc được. Tại các cảng cá, lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn tàu cá neo đậu an toàn.

Ngư dân neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Lạch Vạn, Nghệ An. Ảnh: Phạm Tâm

Tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn bộ tàu thuyền dừng ra khơi từ 5h ngày 24/8. Các tàu đang hoạt động phải vào bờ trước 10h cùng ngày. Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho 408 phương tiện với hơn 2.100 lao động nắm rõ vị trí và hướng đi của bão. Song song, chính quyền địa phương chỉ đạo sắp xếp, chằng chống lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu du lịch để hạn chế thiệt hại.

Chiều 23/8, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ cũng tiến hành xả lũ từ 15h30 để hạ thấp mực nước hồ, sẵn sàng đón lũ từ thượng nguồn. Việc xả lũ được giám sát chặt chẽ, điều chỉnh theo lượng mưa để giảm thiểu nguy cơ cho vùng hạ du.

Tại Thanh Hóa, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ban hành công điện cấm biển từ 8h ngày 24/8. Các địa phương, đơn vị ven biển được yêu cầu thông báo cho tàu thuyền vào bờ, không ra khơi, đồng thời sắp xếp, quản lý chặt chẽ phương tiện tại nơi neo đậu, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu. Chủ tịch UBND xã, phường ven biển phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, lơ là.

Cùng ngày, hồ thủy điện Cửa Đạt vận hành xả lũ từ 14h với lưu lượng từ 1.200 - 2.500 m3/s, tùy theo lượng nước về hồ. Các công trình thủy điện, thủy lợi khác trên địa bàn cũng được yêu cầu theo dõi sát tình hình, sẵn sàng vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Nông dân tại xã Phú Lộc (thành phố Huế) khẩn trương thu hoạch lúa trong ngày 23/8 để tránh bão số 5. Ảnh: Văn Dinh.

Tại thành phố Huế, lệnh cấm biển có hiệu lực từ 19h ngày 23/8. Ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ tránh trú, trong khi người dân nhiều nơi gấp rút thu hoạch lúa để giảm thiệt hại. Hồ Trả Trạch và các hồ chứa khác được vận hành đưa mực nước về mức đón lũ. UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và vùng nuôi trồng thủy sản.

Theo các cơ quan chức năng, mưa lớn kết hợp bão số 5 có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Các địa phương miền Trung đang đồng loạt triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.