Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan (Trung Quốc)

Hiệu ứng gom hàng trong chuỗi cung ứng trước "giờ G" hiệu lực từ lệnh áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam có tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) vượt mốc 1 tỷ USD⁄ tháng...

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan trong tháng 6/2025 đạt hơn 2,35 tỷ USD, tăng 25,39% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Việt Nam đạt 1,34 tỷ USD, tăng 14,84%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 1,01 tỷ USD tăng 42,82% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan đạt hơn 13,92 tỷ USD, tăng 31,06% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Việt Nam đạt 8,25 tỷ USD, tăng 21,19%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 5,66 tỷ USD tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng theo thống kê của TITA, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan, chiếm 2,72% tổng thị phần ngoại thương của Đài Loan, là đối tác cung ứng hàng hóa lớn thứ 10 (2,49% thị phần) và thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Đài Loan (2,91 % thị phần).

Tính riêng tháng 7/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan đạt hơn 3,255 tỷ USD, tăng 76,15% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Đài Loan đạt 1,56 tỷ USD tăng tới 126,06% so với cùng kỳ năm 2024 còn kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đài Loan đạt 1,69 tỷ USD, cũng tăng 47,58 so với cùng kỳ năm 2024.

Mức tăng trưởng cao này tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi tích cực trong thương mại song phương giữa hai bên, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao và linh kiện điện tử.

Lũy kế trong 7 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan đạt hơn 17,18 tỷ USD, tăng 37,74% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan đạt 7,23 tỷ USD, tăng 60,24% so với cùng kỳ năm 2024; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đài Loan đạt 9,95 tỷ USD, cũng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Với sự tăng trưởng tốt trong thương mại song phương, trong 7 tháng đầu năm 2025, cũng theo thống kê của TITA, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan, chiếm 2,817% tổng thị phần ngoại thương của Đài Loan, là đối tác cung ứng hàng hóa lớn thứ 8 (2,678% thị phần) và thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Đài Loan (2,928 % thị phần).

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cũng bổ sung thêm thông tin về các động thái chính sách mới của địa bàn, đặc biệt biện pháp phòng vệ thương mại.

Cụ thể, doanh nghiệp Đài Loan - Công ty Yieh United Steel Corp kêu gọi điều tra chống bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam. Doanh nghiệp này tuyên bố sẽ nộp đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, sau khi ghi nhận xu hướng “tăng sản lượng, giảm giá” làm rối loạn thị trường nội địa.

Số liệu nhập khẩu thép không gỉ từ Việt Nam tăng từ 2.066 tấn năm 2023 lên 30.524 tấn trong năm 2024 (tăng gần 15 lần). Riêng tháng 5/2025 đạt 6.500 tấn, tăng 250% so với mức trung bình năm 2023. Giá chào bán từ Việt Nam thấp hơn mặt bằng giá thị trường Đài Loan.

Lý do gia tăng xuất khẩu từ Việt Nam: Hàn Quốc đã áp thuế chống bán phá giá 11,37–18,81% đối với mặt hàng này từ tháng 4/2025, khiến Việt Nam chuyển hướng xuất khẩu sang Đài Loan. Lượng nhập khẩu vào Đài Loan tăng từ 400 tấn (năm 2022) lên hơn 30.000 tấn (2024) – gấp 80 lần.

Quan điểm của doanh nghiệp Đài Loan cho rằng chính sách miễn thuế hiện tại của Đài Loan đã khiến thép giá rẻ tràn vào, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Yieh United yêu cầu Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) tiến hành điều tra chống bán phá giá, bảo vệ ngành thép không gỉ Đài Loan trước cạnh tranh không lành mạnh.

Bối cảnh liên quan cho thấy ngày 3/7/2025, Đài Loan chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời (16,90% – 20,15%) đối với thép cán nóng từ Trung Quốc đại lục. China Steel - Tập đoàn thép lớn nhất Đài Loan, khẳng định tiếp tục hợp tác với Chính phủ để đẩy nhanh các vụ điều tra thương mại tương tự.