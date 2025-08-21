Xuất khẩu hạt tiêu vượt 1 tỷ USD

Hiệp hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam cho biết kết quả 71,8 triệu USD đạt được trong nửa đầu tháng 8/2025 đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 lên con số 1,06 tỷ USD. Riêng với thị trường Hoa Kỳ, dự báo xuất khẩu hạt tiêu trong quý 3 có thể khó khăn do tác động của thuế đối ứng, nhưng từ quý 4 trở đi sẽ khả quan hơn…
Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu hạt tiêu tháng 7/2025 đạt 22 nghìn tấn
với giá trị đạt 143 triệu USD đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt tiêu
7 tháng đạt 145,3 nghìn tấn và 991,1 triệu USD, giảm 11,6% về khối lượng nhưng
tăng 29,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân
7 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6823,2 USD/tấn, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm
2024.
GIÁ
HẠT TIÊU ĐANG TĂNG TRỞ LẠI
Trong
7 tháng, Hoa Kỳ, Đức và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt
Nam, chiếm thị phần lần lượt là 26%, 8,9% và 7,3%. So với cùng kỳ năm trước,
giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Hoa Kỳ tăng 28,4%, thị trường Đức
tăng 56,7%, thị trường Ấn Độ tăng 76,5%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn
nhất, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở thị trường Anh với mức tăng
2,1 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Tiểu vương quốc Arập Thống Nhất với mức
giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước.
Cập nhật số liệu mới nhất, Hiệp
hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết trong nửa đầu tháng
8/2025, các doanh nghiệp nước ta xuất khẩu 10.830 tấn hồ tiêu, đem về 71,8 triệu
USD. So với tháng 7/2025, xuất khẩu hạt
tiêu trong nửa đầu tháng 8/2025 giảm 0,2% về khối lượng, nhưng giá trị tăng 2,1% nhờ
giá xuất khẩu cao hơn.
Trong
nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lớn hạt tiêu trong nửa đầu tháng 8/2025, Simexco Đắk
Lắk bất ngờ vươn lên dẫn đầu với 1.076 tấn, chiếm gần 10% thị phần. Xếp sau lần
lượt là Olam Việt Nam (1.002 tấn), Nedspice Việt Nam (833 tấn), Haprosimex JSC
(803 tấn) và Phúc Sinh (611 tấn). Như vậy, đến thời điểm này, xuất khẩu hạt tiêu
đã vượt mốc 1 tỷ USD, gần chạm mốc 1,1 tỷ USD.
Năm
2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đã lập kỷ lục kim ngạch 1,32 tỷ USD, với 250.600
tấn hồ tiêu xuất khẩu các loại. Năm ngoái, giá tiêu đen xuất khẩu bình
quân đạt 6.476 USD/tấn, giá tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.198 USD/tấn.
Theo
VPSA, mặc dù Hoa Kỳ đã áp thuế quan 20% với hàng hoá của Việt Nam, mức thuế
này cao gấp đôi so với các tháng trước, nhưng giá tiêu hiện đang tăng trở lại và
ở mức rất cao. Cụ thể, ngày 21/8/2025, một số đại lý kinh doanh nông sản ở Gia Lai
niêm yết giá tiêu khoảng 148.000 đồng/kg, cao hơn 3.000 – 5.000 đồng/kg so với
đầu tháng 8/2025.
Tuy nhiên, VPSA cho biết mức giá trên vẫn thấp hơn nhiều so với các dự báo hồi đầu năm, rằng giá tiêu có thể lên 180.000 đồng/kg, thậm chí là 200.000 đồng/kg trong năm 2025 do cung thấp hơn cầu.
Trước đó, vào
cuối quý 1/2025, nhiều đại lý đã mua hạt tiêu dự trữ với giá 150.000 – 160.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Hoa Kỳ bất ngờ áp thuế 10%, khiến giá tiêu đã lao dốc,
có lúc giá thấp nhất chỉ còn 120.000 đồng/kg. Hiện tại mặc dù giá hạt tiêu đã lên
gần ngưỡng 150.000 đồng/kg, nhưng nhiều đại lý vẫn chưa hoàn vốn.
Tiêu
là mặt hàng có hơn 90% sản lượng được xuất khẩu, khiến ngành này phụ thuộc lớn
vào biến động thị trường thế giới. Thời gian qua, doanh nghiệp xuất khẩu
liên tục gặp khó tại các thị trường lớn: Hoa Kỳ siết thuế, châu Âu thay đổi quy định
cấp chứng thư… buộc VPSA nhiều lần kiến
nghị tháo gỡ.
TIÊU
VIỆT NAM LỢI THẾ HƠN BRAZIL VÀ ẤN ĐỘ
Theo VPSA, vụ thu hoạch hồ tiêu năm
2025 tại Việt Nam đã chính thức kết thúc với sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn,
giảm 10 nghìn tấn so với năm 2024. Mức giảm này phần lớn đến từ việc không có sự
mở rộng diện tích trồng mới hồ tiêu trong niên vụ vừa qua.
Thị
trường Hoa Kỳ giảm mạnh nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam cũng là nguyên nhân hàng đầu
dẫn tới lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm sút, bởi Hoa Kỳ là thị trường
lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam. Số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)
cho thấy, 5 tháng đầu năm 2025, Hoa Kỳ nhập khẩu hơn 36 nghìn tấn hạt tiêu, trị
giá 273 triệu USD giảm 3,3% về lượng. Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam giảm 18% về
lượng. Từ đầu năm tới nay, những nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất vào Hoa Kỳ là
Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc.
Còn
theo Hải quan Việt Nam, 7 tháng năm 2025, lượng hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ giảm 24% so với cùng kỳ 2024, đạt gần 33 nghìn tấn. Tuy
lượng hạt tiêu xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm mạnh, nhưng kim ngạch vẫn tăng tới
21%, đạt 248 triệu USD, do giá xuất khẩu tăng cao.
Dù
Hoa Kỳ giảm mạnh lượng hạt tiêu nhập khẩu từ Việt Nam và tăng mua từ Indonesia,
Ấn Độ..., nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho thị trường
này, chiếm 64,4% trong tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Ông
Lê Việt Anh, Tổng thư ký VPSA nhận định: Thuế đối ứng 20% mà Hoa Kỳ áp dụng với
hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, nhìn chung không gây ra mối lo ngại lớn cho các
doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.
Dù
vậy, theo ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Sinh, sau khi
Hoa Kỳ chính thức áp dụng thuế đối ứng, các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đang tính toán
lại sức mua của người tiêu dùng nước này khi giá cả sẽ tăng lên vì cộng thêm
thuế, dẫn tới tiến độ giao hàng sang Hoa Kỳ đang chậm lại.
Xuất
khẩu hạt tiêu sang Hoa Kỳ trong quý 3/2025 có thể gặp những khó khăn nhất định vì
tác động cùa thuế đối ứng, nhưng từ quý 4/2025 trở đi dự báo sẽ khả quan hơn. VPSA
cho rằng thị trường Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng mạnh đơn hàng vào quý 4/2025 và quý
1/2026, khi các nhà nhập khẩu bắt đầu xây dựng tồn kho hạt tiêu cho mùa tiêu thụ
cao điểm.
Dù
xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong 7 tháng năm 2025 giảm,
nhưng đây có thể là kết quả tạm thời trong giai đoạn thị trường điều chỉnh trước
chính sách thuế mới. Lợi thế thuế suất thấp hơn so với Brazil, Ấn Độ..., cùng với
năng lực cung ứng ổn định là cơ sở để kỳ vọng rằng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam
sang Hoa Kỳ sẽ phục hồi tích cực trong nửa cuối năm 2025.
"Giá tiêu toàn cầu sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025 khi nhu cầu mua
thêm từ các thị trường lớn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu hạt tiêu
của Việt Nam", VPSA dự báo; đồng thời đưa ra nhận định xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2025 sẽ giảm về lượng, đạt
khoảng 220 nghìn tấn so với 250 nghìn tấn của năm 2024. Mặc dù, lượng xuất khẩu giảm
mạnh nhưng nhờ giá tăng cao, nên kim ngạch vẫn sẽ tăng so với năm ngoái, có thể
đạt 1,4 tỷ USD. Tuy nhiên, do phải chịu thuế 20% từ Hoa Kỳ, nên giá trị thực mà toàn ngành đem về sẽ chỉ khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương với
năm ngoái.
