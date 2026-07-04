Bảo Tín Capital đạt danh hiệu “Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á”

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng tập trung cạnh tranh bằng chất lượng nguồn nhân lực, môi trường làm việc không chỉ được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng mà còn đang trở thành giá trị cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh. Việc Bảo Tín Capital được vinh danh Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2026 là một trong những minh chứng cho xu hướng đó.

Ngày 27/6, tại chương trình Thương hiệu xuất sắc châu Á - Asia Excellent Brand 2026 lần thứ XII, Bảo Tín Capital - công ty đầu tư và cung cấp các giải pháp về tài chính, chứng khoán thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Tín - được vinh danh Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUAN TRỌNG NHẤT

Thương hiệu xuất sắc châu Á là chương trình tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong phát triển thương hiệu, quản trị quan hệ khách hàng và đóng góp cho nền kinh tế khu vực. Các đơn vị tham gia được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững, trách nhiệm xã hội và chất lượng nguồn nhân lực.

Riêng với hạng mục Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á, doanh nghiệp được xem xét trên các tiêu chí liên quan đến chính sách nhân sự, cơ hội phát triển nghề nghiệp, văn hoá doanh nghiệp, mức độ gắn kết của người lao động và những đóng góp đối với đời sống nhân viên.

Theo ông Đinh Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Bảo Tín Capital, danh hiệu này là sự ghi nhận cho định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua.

"Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, con người chính là tài sản quan trọng nhất. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một môi trường mà ở đó mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát triển, được lắng nghe, được chia sẻ quan điểm và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày", ông nói.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TÁC ĐỘNG THẾ NÀO ĐẾN HIỆU SUẤT?

Trong nhiều năm, môi trường làm việc trong đó văn hóa doanh nghiệp là yếu tố bao trùm thường được xem là yếu tố khó đo lường. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy các yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nghiên cứu Chỉ số Sức khỏe Tổ chức (OHI) của McKinsey & Company chỉ ra các doanh nghiệp sở hữu văn hóa nội bộ mạnh tạo ra tổng tỷ suất lợi nhuận cho cổ đông (TRS) cao hơn tới 60% so với nhóm trung vị trong dài hạn. Báo cáo của Gallup cũng cho thấy những đơn vị có mức độ gắn kết nhân viên cao đạt lợi nhuận và năng suất lao động vượt trội hơn nhóm còn lại.

Theo các chuyên gia quản trị, khi người lao động có cơ hội phát triển, được lắng nghe và ghi nhận, họ có xu hướng chủ động đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, từ đó tạo nên động lực tăng trưởng từ bên trong.

Tại Bảo Tín Capital, doanh nghiệp không chỉ theo đuổi triết lý đầu tư giá trị của Warren Buffett mà còn học hỏi quan điểm của ông về quản trị con người. Buffett từng đúc kết: "Culture, more than rule books, determines how an organisation behaves" (Văn hóa, hơn cả những bộ quy tắc, quyết định cách một tổ chức vận hành).

Từ định hướng đó, Bảo Tín Capital triển khai nhiều chương trình đào tạo nội bộ, mở rộng các phiên phân tích thị trường cho toàn bộ nhân sự, tổ chức hoạt động chia sẻ kiến thức chuyên môn và tạo điều kiện để nhân viên tiếp cận thực tiễn đầu tư thay vì chỉ học lý thuyết.

Theo đại diện doanh nghiệp, các ý tưởng và sáng kiến không bị giới hạn bởi vị trí hay cấp bậc mà được khuyến khích trao đổi, phản biện và hoàn thiện trong quá trình làm việc.

Những nỗ lực đầu tư cho con người diễn ra song song với kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp. Năm 2025, Bảo Tín Capital ghi nhận hiệu suất đầu tư 46,8% và được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương.

Dù không có công thức nào khẳng định môi trường làm việc tốt sẽ tự động tạo ra hiệu quả kinh doanh cao song một đội ngũ được đào tạo bài bản, được trao quyền và gắn kết với mục tiêu chung luôn là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững.

"Chúng tôi tin rằng sức mạnh bền vững của doanh nghiệp bắt đầu từ sự phát triển của mỗi cá nhân. Khi con người không ngừng trưởng thành, tổ chức cũng sẽ có nền tảng để đi xa hơn một cách bền vững và mạnh mẽ", ông Đinh Ngọc Dũng nhấn mạnh.

Nhìn từ góc độ đó, danh hiệu Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tại Bảo Tín Capital mà còn phản ánh một xu hướng quản trị đang ngày càng rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, đặc biệt ở các lĩnh vực đòi hỏi chất lượng nhân sự cao như tài chính và đầu tư, cuộc đua không còn dừng ở chính sách lương thưởng. Ngày càng nhiều người lao động tìm kiếm một môi trường có cơ hội phát triển, được ghi nhận và sở hữu một hành trình nghề nghiệp đủ chiều sâu để gắn bó lâu dài.

Văn hóa doanh nghiệp vì thế đang trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng để thu hút, giữ chân nhân tài và tạo động lực cống hiến. Đây cũng là tín hiệu cho thấy văn hóa không còn là câu chuyện bên lề mà đang dần trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.