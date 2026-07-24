Đề xuất đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng xây cao tốc Pleiku - Lệ Thanh

Tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án được đề xuất quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, kết nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Quốc Khánh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài hơn 54 km, đi qua địa bàn 6 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Điểm đầu kết nối với điểm cuối tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, điểm cuối giao với Quốc lộ 19 tại khu vực Cửa khẩu Lệ Thanh, xã Ia Dom.

Dự án được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Toàn tuyến có 5 nút giao khác mức liên thông và 1 nút giao bằng tại điểm cuối tuyến. Diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 300 ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp gần 9.300 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng gần 3.200 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác, lãi vay và dự phòng với tổng giá trị hơn 4.500 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, trong đó nhà đầu tư huy động khoảng 30% tổng mức đầu tư, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027, triển khai xây dựng và cơ bản hoàn thành trước năm 2030.

Theo báo cáo, dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định, đáp ứng điều kiện tại Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ. Do đó, việc đề xuất tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 70% là có cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết địa phương chưa có kinh nghiệm triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư, trong khi nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Do đó, tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền của dự án.

Theo đánh giá, tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước. Khi hoàn thành trước năm 2030, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Tây Nguyên, tăng cường kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung và với Lào, Campuchia. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai và toàn vùng Tây Nguyên.