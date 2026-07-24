Thanh Hóa kích hoạt kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026

Để hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm với hàng loạt chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, lấy tăng trưởng GRDP làm mục tiêu trung tâm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành và địa phương...

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: BQL Khu kinh tế Nghi Sơn cung cấp.

Theo kế hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý III đạt tối thiểu 10,79%, phấn đấu 11,58%; quý IV đạt tối thiểu 17,48%, phấn đấu 18,77%. Tính chung 6 tháng cuối năm, GRDP phải tăng tối thiểu 14,44%, phấn đấu 15,5%, qua đó đưa tốc độ tăng trưởng cả năm đạt tối thiểu 11% và hướng tới mức 11,56% trở lên. Để đạt mục tiêu này, nền kinh tế tỉnh cần tạo thêm từ 20.798-22.325 tỷ đồng giá trị tăng thêm so với năm 2025.

Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng, Thanh Hóa lựa chọn nhiều động lực phát triển đồng thời, trong đó công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Tỉnh yêu cầu duy trì Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành ổn định khoảng 110% công suất thiết kế, sản lượng khoảng 4,6 triệu tấn, đóng góp khoảng 10.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; đồng thời phấn đấu để 19 sản phẩm công nghiệp chủ lực vượt kế hoạch sản lượng năm. Khu vực công nghiệp 6 tháng cuối năm được giao tăng tối thiểu 22,18%, phấn đấu 23,79%.

Một động lực quan trọng khác là đưa 30 dự án sản xuất, kinh doanh mới với tổng vốn đầu tư gần 39.764 tỷ đồng đi vào hoạt động đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn 15 ngày đối với các dự án đủ điều kiện. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải theo dõi từng dự án theo cơ chế "một đầu mối", xử lý nhanh các thủ tục về đất đai, môi trường, điện, nước, phòng cháy chữa cháy và lao động nhằm bảo đảm dự án vận hành ngay sau khi hoàn thành.

Kịch bản tăng trưởng đầy tham vọng của Thanh Hóa (Đồ họa: TXT)

Trong lĩnh vực đầu tư công, Thanh Hóa đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, tương đương 18.843,4 tỷ đồng. Kế hoạch cũng yêu cầu hoàn thành khoảng 900 căn nhà ở xã hội, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trước ngày 31/8 và nâng tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm lên tối thiểu 98.000 tỷ đồng.

Để bảo đảm nguồn lực cho xây dựng, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thêm khoảng 13,5 triệu m³, gồm đất san lấp, cát và đá xây dựng, đồng thời kiểm soát chặt giá vật liệu, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng và đẩy nhanh cấp phép các mỏ mới.

Ở lĩnh vực đầu tư, Thanh Hóa tiếp tục theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho 42 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc ký biên bản ghi nhớ với tổng vốn khoảng 102,5 nghìn tỷ đồng; đồng thời đẩy nhanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Thương mại, xuất khẩu và tiêu dùng cũng được xác định là động lực quan trọng. Tỉnh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm đạt từ 245.000 tỷ đồng trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt tối thiểu 8,5 tỷ USD. Cùng với đó là triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường kiểm soát gian lận thương mại.

Trong lĩnh vực logistics, Thanh Hóa tập trung đưa Cảng tổng hợp Long Sơn (Bến số 10) vào khai thác, khôi phục một số đường bay từ Cảng hàng không Thọ Xuân và nâng cao năng lực vận tải, kho bãi, với mục tiêu tăng trưởng ngành đạt tối thiểu 22,05% trong 6 tháng cuối năm.

Đối với du lịch, tỉnh phấn đấu cả năm đón từ 16,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt tối thiểu 49.500 tỷ đồng thông qua việc tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, phát triển sản phẩm du lịch mới và đẩy mạnh truyền thông số nhằm thu hút du khách trong nước.

Ở khu vực nông nghiệp, Thanh Hóa hướng tới tăng trưởng tối thiểu 3,89% trong 6 tháng cuối năm, duy trì sản lượng lương thực cả năm khoảng 1,5 triệu tấn, mở rộng tích tụ đất đai lên khoảng 10.000 ha và đưa vào hoạt động 6 dự án chăn nuôi quy mô lớn, đồng thời chủ động phòng chống thiên tai và dịch bệnh.

Song song với các nhiệm vụ phát triển sản xuất, tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 khoảng 1,1%, theo dõi sát nguồn thu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, hoạt động xuất nhập khẩu và kinh tế số, qua đó tạo nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng.

Theo kế hoạch, các sở, ngành và địa phương phải hằng tháng đánh giá tiến độ thực hiện, nhận diện sớm các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, lượng hóa phần giá trị tăng thêm còn thiếu và đề xuất ngay phương án bù đắp. Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời điều hành, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.