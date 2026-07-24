Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bãi bỏ toàn bộ 126 văn bản pháp luật

Qua tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy có 47 nội dung không rõ ràng, gây khó khăn, vướng mắc, tạo “điểm nghẽn” trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển...

Qua rà soát vẫn còn một số nội dung không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, biển và hải đảo... Ảnh: Như Nguyệt.

Ngày 24/7, Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu họp cho ý kiến, thẩm định kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp 977 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và chưa có hiệu lực thuộc trách nhiệm tổng rà soát của Bộ.

Kết quả tổng rà soát sơ bộ cho thấy có 258 văn bản quy phạm pháp luật đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ một phần. Ngoài ra, có 126 văn bản quy phạm pháp luật đề xuất bãi bỏ toàn bộ...

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trong đó, có 45 nội dung, quy định tại 45 văn bản quy phạm pháp luật được đề xuất xử lý để thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh.

Các nội dung này tập trung tại các lĩnh vực: bảo tồn và đa dạng sinh học, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, biến đổi khí hậu, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát thấy có 47 nội dung, quy định tại 44 văn bản quy phạm pháp luật có quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, phù hợp thực tiễn. Các quy định này không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc, tạo “điểm nghẽn” trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển.

Theo đó, các nội dung tập trung tại các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, đất đai, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, chăn nuôi và thú y, lâm nghiệp và kiểm lâm, địa chất và khoáng sản, kinh tế hợp tác.

Cũng qua rà soát, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát hiện 5 nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh, tập trung tại các lĩnh vực bảo tồn và đa dạng sinh học, thủy sản và kiểm ngư, biển đảo, viễn thám, giảm nghèo.

Báo cáo nhấn mạnh, kết quả rà soát là cơ sở quan trọng phục vụ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành nông nghiệp và môi trường.

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay một số quy định mới được ban hành và đang trong quá trình triển khai thực hiện nên chưa có đủ thời gian để đánh giá đầy đủ tính phù hợp, hiệu quả và tác động trong thực tiễn...

Việc rà soát các văn bản dưới luật của các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường như việc sử dụng nước (như công nghiệp, điện lực, giao thông…) chưa được thực hiện đồng bộ do thiếu cơ chế phối hợp liên ngành thường xuyên…

Trên cơ sở rà soát sơ bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất ưu tiên sửa đổi, bổ sung các luật có quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc giao thoa về phạm vi điều chỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, phát triển bền vững, chuyển đổi số và cải cách thể chế; tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả đất đai.

Xem xét hoàn thiện cơ chế xử lý đối với trường hợp nhiều luật cùng điều chỉnh một quan hệ xã hội nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.