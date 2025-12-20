Bảo Tín Mạnh Hải - Vị thế bền vững được khẳng định trong kỷ nguyên biến động

Với triết lý kinh doanh “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”, 33 năm qua, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ xây dựng thương hiệu bằng sản phẩm, bằng uy tín mà còn bằng tư duy đổi mới trong cách tiếp cận nghề, góp phần đưa thương hiệu ngày càng phát triển.

Ngày 18/12/2025 vừa qua, tại Lễ công bố và vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) đã được xướng tên trong "Top 10 Sản phẩm Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025". Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là sự công nhận cho một mô hình kinh doanh Xanh, kiên định với chiến lược dài hạn, quản trị minh bạch và năng lực thích ứng vượt trội cùng Văn hóa doanh nghiệp Xanh, những yếu tố sống còn của mọi doanh nghiệp trong thị trường luôn thay đổi.

Nhà sáng lập thương hiệu, nghệ nhân ưu tú Vũ Mạnh Hải từng chia sẻ: “Nghề truyền thống sẽ không thể đi xa nếu chỉ dừng ở sản xuất thủ công manh mún, thiếu chiến lược và quản trị. Cơ sở làm nghề cần học cách vận hành như met doanh nghiệp thực thụ: có quy trình rõ ràng, định hướng thị trường, chiến lược thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm và áp dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ số.”

Đó không chỉ là một nhận định mà còn là kim chỉ nam. Vì vậy, những sản phẩm vốn rất “làng nghề” như đồng vàng 9999, trước kia đơn thuần là nhẫn trơn, đã được Bảo Tín Mạnh Hải nâng tầm thành đồng tiền Kim Gia Bảo ép vỉ, gắn tem kiểm định, áp dụng chuẩn thiết kế - kiểm định - truy xuất nguồn gốc - thương hiệu hóa rõ ràng. Đây chính là bước chuyển từ sản phẩm thủ công sang sản phẩm có hệ thống quản trị chất lượng. Kết quả là giá trị thẩm mỹ tăng, doanh số tăng, và quan trọng hơn - chữ “tín” với khách hàng được củng cố.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Bảo Tín Mạnh Hải với tầm nhìn chiến lược dài hạn hơn. Trước nhu cầu tích lũy tăng mạnh và xu hướng chuộng vàng nguyên chất của người tiêu dùng, Bảo Tín Mạnh Hải đã xác lập chiến lược “Điểm đến Vàng 24K” làm trụ cột phát triển mới, song song với việc khai trương cửa hàng định chuẩn mới về trải nghiệm khách hàng trong tháng 12 tại 18 Ngô Quyền, Hà Nội.

Chiến lược này là lựa chọn có tính toán, mở ra hướng cạnh tranh khác biệt trên thị trường kim hoàn. BTMH cam kết đặt sự minh bạch và chất lượng Vàng 24K (999.9) tinh khiết lên hàng đầu. Điều này đảm bảo mỗi chỉ vàng khách hàng mua là tài sản đích thực, được kiểm định nghiêm ngặt, từ đó tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng - những người luôn coi trọng sự tích lũy cho con cái và thế hệ tiếp theo.

Từ đây, thương hiệu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới bộ nhận diện, đầu tư nhiều hơn cho thiết kế và mỹ thuật sản phẩm, kết hợp cùng những chiến dịch marketing trọng tâm và mở rộng hệ thống cửa hàng liên tục.

“Công nghệ không đối lập với thủ công, mà là đòn bẩy giúp nghề truyền thống giải quyết các bài toán quản trị, minh bạch hóa, đưa làng nghề bước vào kỷ nguyên số.”

Đây là thực tiễn được chứng nghiệm qua chính mô hình vận hành của Bảo Tín Mạnh Hải: Nơi mà trí óc của nghệ nhân và sức mạnh của công nghệ cùng hợp lực để tạo nên những sản phẩm đáng tin cậy.

BTMH đã chứng minh được sự kiên định trong chiến lược phát triển dài hạn, không bị cuốn theo những xu hướng nhất thời. Họ đầu tư vào công nghệ lõi và nghiên cứu phát triển (R&D) để đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm/dịch vụ của họ không chỉ đạt chuẩn hiện tại mà còn có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường trong tương lai. Quan trọng hơn, doanh nghiệp này thể hiện năng lực thích ứng vượt trội.

Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, từ sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng sau đại dịch, đến sự gia tăng của thương mại điện tử và số hóa, BTMH không chống lại sự thay đổi mà chủ động tích hợp chúng vào hoạt động. Khả năng chuyển đổi số nội bộ và đổi mới mô hình phân phối giúp họ duy trì được sự kết nối và tín nhiệm với người tiêu dùng, đảm bảo dòng doanh thu ổn định ngay cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn.

Danh hiệu "Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025" mà BTMH đạt được chính là sự kết tinh của một quá trình dài hơi, đặt nền móng trên sự cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm xã hội. BTMH đã chứng minh rằng, sự bền vững thực chất là một chiến lược thông minh - chiến lược đảm bảo sự tồn tại và thịnh vượng lâu dài, bất chấp mọi biến động của thị trường. Họ không chỉ là một trong mười doanh nghiệp hàng đầu mà còn là một tấm gương về sự kiên cường và phát triển có trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.