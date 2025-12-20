Bảo Tín Mạnh Hải - Vị thế bền vững được khẳng định trong kỷ nguyên biến động

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 20/12/2025
Thu Ngân
20/12/2025, 08:00
Với triết lý kinh doanh “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”, 33 năm qua, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ xây dựng thương hiệu bằng sản phẩm, bằng uy tín mà còn bằng tư duy đổi mới trong cách tiếp cận nghề, góp phần đưa thương hiệu ngày càng phát triển.
Ngày 18/12/2025 vừa qua, tại Lễ công bố và vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) đã được xướng tên trong "Top 10 Sản phẩm Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025". Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là sự công nhận cho một mô hình kinh doanh Xanh, kiên định với chiến lược dài hạn, quản trị minh bạch và năng lực thích ứng vượt trội cùng Văn hóa doanh nghiệp Xanh, những yếu tố sống còn của mọi doanh nghiệp trong thị trường luôn thay đổi.
Nhà sáng lập thương hiệu, nghệ nhân ưu tú Vũ Mạnh Hải từng chia sẻ: “Nghề truyền thống sẽ không thể đi xa nếu chỉ dừng ở sản xuất thủ công manh mún, thiếu chiến lược và quản trị. Cơ sở làm nghề cần học cách vận hành như met doanh nghiệp thực thụ: có quy trình rõ ràng, định hướng thị trường, chiến lược thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm và áp dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ số.”
Đó không chỉ là một nhận định mà còn là kim chỉ nam. Vì vậy, những sản phẩm vốn rất “làng nghề” như đồng vàng 9999, trước kia đơn thuần là nhẫn trơn, đã được Bảo Tín Mạnh Hải nâng tầm thành đồng tiền Kim Gia Bảo ép vỉ, gắn tem kiểm định, áp dụng chuẩn thiết kế - kiểm định - truy xuất nguồn gốc - thương hiệu hóa rõ ràng. Đây chính là bước chuyển từ sản phẩm thủ công sang sản phẩm có hệ thống quản trị chất lượng. Kết quả là giá trị thẩm mỹ tăng, doanh số tăng, và quan trọng hơn - chữ “tín” với khách hàng được củng cố.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Bảo Tín Mạnh Hải với tầm nhìn chiến lược dài hạn hơn. Trước nhu cầu tích lũy tăng mạnh và xu hướng chuộng vàng nguyên chất của người tiêu dùng, Bảo Tín Mạnh Hải đã xác lập chiến lược “Điểm đến Vàng 24K” làm trụ cột phát triển mới, song song với việc khai trương cửa hàng định chuẩn mới về trải nghiệm khách hàng trong tháng 12 tại 18 Ngô Quyền, Hà Nội.
Chiến lược này là lựa chọn có tính toán, mở ra hướng cạnh tranh khác biệt trên thị trường kim hoàn. BTMH cam kết đặt sự minh bạch và chất lượng Vàng 24K (999.9) tinh khiết lên hàng đầu. Điều này đảm bảo mỗi chỉ vàng khách hàng mua là tài sản đích thực, được kiểm định nghiêm ngặt, từ đó tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng - những người luôn coi trọng sự tích lũy cho con cái và thế hệ tiếp theo.
Từ đây, thương hiệu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới bộ nhận diện, đầu tư nhiều hơn cho thiết kế và mỹ thuật sản phẩm, kết hợp cùng những chiến dịch marketing trọng tâm và mở rộng hệ thống cửa hàng liên tục.
“Công nghệ không đối lập với thủ công, mà là đòn bẩy giúp nghề truyền thống giải quyết các bài toán quản trị, minh bạch hóa, đưa làng nghề bước vào kỷ nguyên số.”
Đây là thực tiễn được chứng nghiệm qua chính mô hình vận hành của Bảo Tín Mạnh Hải: Nơi mà trí óc của nghệ nhân và sức mạnh của công nghệ cùng hợp lực để tạo nên những sản phẩm đáng tin cậy.
BTMH đã chứng minh được sự kiên định trong chiến lược phát triển dài hạn, không bị cuốn theo những xu hướng nhất thời. Họ đầu tư vào công nghệ lõi và nghiên cứu phát triển (R&D) để đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm/dịch vụ của họ không chỉ đạt chuẩn hiện tại mà còn có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường trong tương lai. Quan trọng hơn, doanh nghiệp này thể hiện năng lực thích ứng vượt trội.
Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, từ sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng sau đại dịch, đến sự gia tăng của thương mại điện tử và số hóa, BTMH không chống lại sự thay đổi mà chủ động tích hợp chúng vào hoạt động. Khả năng chuyển đổi số nội bộ và đổi mới mô hình phân phối giúp họ duy trì được sự kết nối và tín nhiệm với người tiêu dùng, đảm bảo dòng doanh thu ổn định ngay cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn.
Danh hiệu "Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh – Bền vững 2025" mà BTMH đạt được chính là sự kết tinh của một quá trình dài hơi, đặt nền móng trên sự cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm xã hội. BTMH đã chứng minh rằng, sự bền vững thực chất là một chiến lược thông minh - chiến lược đảm bảo sự tồn tại và thịnh vượng lâu dài, bất chấp mọi biến động của thị trường. Họ không chỉ là một trong mười doanh nghiệp hàng đầu mà còn là một tấm gương về sự kiên cường và phát triển có trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng, khi nguồn gốc nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng trở thành tiêu chí ưu tiên. Trong bối cảnh đó, một sản phẩm xúc xích làm từ cá phi lê đã tạo được dấu ấn đáng chú ý khi được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Ấn tượng năm 2025.
VNVC là hệ thống tiêm chủng duy nhất được vinh danh trong top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2025.
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025. Đây là là sự kiện thường niên do Tạp chí khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay…
Ngày 18/12/2025 tại Hà Nội, Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được vinh danh Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025.
Tại sự kiện Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025 vào ngày 18/12, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh rằng “văn hóa tiêu dùng minh bạch” là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: