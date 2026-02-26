Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp
Điệp Vũ
26/02/2026, 07:22
Trong 3 phiên liên tiếp vừa qua, quỹ vàng khổng lồ này đã mua ròng gần 19 tấn vàng...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/2), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro tiếp tục ở mức cao trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ biến động và căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran âm ỉ nóng. Việc đồng USD sụt giá trở lại và quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng cũng hỗ trợ tích cực cho giá vàng.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 21,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,42%, đạt 5.166,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 5.220 USD/oz.
Giá bạc giao ngay tăng 2,07 USD/oz, tương đương tăng 2,38%, chốt ở mức 89,34 USD/oz. Mức đỉnh của giá bạc trong phiên này là hơn 91 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng khoảng 1%, chốt phiên ở mức 5.226,2 USD/oz.
Mức thuế quan toàn cầu mới 10% của Mỹ đã có hiệu lực từ ngày thứ Ba (24/2), và một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách nâng mức thuế lên 15% như ông Trump đã tuyên bố.
Theo dự kiến, vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa giới chức Mỹ và Iran sẽ khởi động ở Geneva, Thụy Sỹ vào ngày hôm nay (26/2).
Giữa những mối định này, kim loại quý đang phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn.
Ngoài ra, theo chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities, rủi ro thuế quan mới đẩy lạm phát tăng và khả năng giá dầu tiếp tục đi lên do căng thẳng Mỹ - Iran cũng giúp vàng phát huy vai trò kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu.
“Thuế quan và giá dầu cao đều có hiệu ứng gây lạm phát, nhất là trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Tôi cho rằng nhà đầu tư đang phòng ngừa những rủi ro đó, và họ phòng ngừa bằng cách mua vàng”, ông Melek nói với hãng tin Reuters.
Phiên này, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,4 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.097,6 tấn vàng. Trong 3 phiên liên tiếp vừa qua, quỹ đã mua ròng gần 19 tấn vàng.
Trong bài phát biểu thông điệp liên bang (State of the Union) hàng năm vào đêm ngày thứ Ba theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump nói rằng “hầu như tất cả” các quốc gia và doanh nghiệp đều muốn giữ nguyên các thỏa thuận thuế quan và đầu tư mà họ đã có với Mỹ, dù thuế quan đối ứng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa và được ông thay thế bằng mức thuế toàn cầu mới.
Ông Trump cũng đề cập đến khả năng tấn công Iran và khẳng định sẽ không để cho nước này có vũ khí hạt nhân.
Dù đã lùi lại từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào hôm 29/1, giá vàng hiện vẫn tăng khoảng 20% từ đầu năm đến nay. Trong tháng 2 này, giá vàng chuyển sang trạng thái tích lũy, giằng co quanh vùng 5.000 USD/oz.
“Nhà đầu tư đã giảm tốc độ mua vàng. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng giá vàng có thể suy yếu trong mùa xuân này, nhưng sự bất định về thuế quan có thể khiến cho giai đoạn tích lũy của vàng ngắn đi”, một báo cáo của ngân hàng Bank of America nhận định, cho rằng giá vàng thể đạt 6.000 USD/oz trong 12 tháng tới và giá bạc có thể lại vượt 100 USD/oz trong năm nay.
Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Tư, với chỉ số Dollar Index trượt 0,2%, chốt phiên ở mức hơn 97,6 điểm.
Giá vàng giữ xu thế tăng khi thị trường mới mở cửa phiên châu Á sáng nay (26/2).
Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 9 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,2%, giao dịch ở mức gần 5.175 USD/oz. Trong khi đó, giá bạc giảm nhẹ còn 89,3 USD/oz.
Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.899 đồng (mua vào) và 26.309 đồng (bán ra), tương ứng giảm 56 đồng và tăng 4 đồng so với sáng hôm qua.
