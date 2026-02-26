Bước tiến mới trong hợp tác đầu tư và phát triển tài sản số tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ số, Đà Nẵng đã chủ động tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các đối tác từ Dubai và các nhà đầu tư quốc tế...

Ngày 25/2, tại Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã tổ chức một chương trình làm việc quan trọng giữa Thành phố với các đối tác Dubai và nhà đầu tư quốc tế, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, phát triển tài sản số và mở rộng thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

Mục tiêu chính của chương trình là tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác giữa các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư toàn cầu. Đây là một bước đi chiến lược nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm khu vực về đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng (người ngồi giữa), phát biểu tại chương trình làm việc - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng chia sẻ: Chương trình gặp mặt giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác tại Dubai được tổ chức trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang triển khai quyết liệt Quyết định 3345/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về phê duyệt Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” và Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 09/02/2026 về triển khai thực hiện Đề án trong năm 2026. Đây là những định hướng quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, từng bước hội nhập sâu rộng với mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực và toàn cầu.

Ông Phong cho biết, Thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao và kết nối với các trung tâm tài chính, công nghệ hàng đầu thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của các đối tác đến từ Dubai - một trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo năng động của khu vực Trung Đông - cũng như vai trò kết nối của Aeternum Consulting trong việc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể với thành phố. Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư và công tác phối hợp để các hoạt động hợp tác, các sự kiện quốc tế được tổ chức thành công, an toàn, hiệu quả; đồng thời bảo đảm các thỏa thuận hợp tác được triển khai thực chất, bền vững và mang lại lợi ích hài hòa cho các bên”, ông Phong nhấn mạnh.

Tại sự kiện, các đại biểu đã được giới thiệu về Aeternum Consulting Ltd., một doanh nghiệp có trụ sở tại UAE, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, tổ chức sự kiện và cung cấp các dịch vụ kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ mới. Aeternum Consulting tập trung vào các lĩnh vực như blockchain, tài sản số, fintech, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Đây là những lĩnh vực mà Đà Nẵng đang hướng tới để phát triển và mở rộng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự kiện Unchained Summit - Vietnam Edition, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2026. Sự kiện sẽ tập trung vào các lĩnh vực tài sản số, blockchain, fintech, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, với mục tiêu góp phần định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm khu vực về đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động chuyên sâu sẽ được tổ chức như trình bày dự án khởi nghiệp sáng tạo, chương trình gặp gỡ kết nối đầu tư 1:1, tọa đàm chuyên đề, hội thảo chuyên sâu, triển lãm công nghệ và các hoạt động kết nối cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Aeternum Consulting Ltd.

Một điểm nhấn khác của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Aeternum Consulting Ltd. Sự hợp tác này nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tài sản số và các công nghệ mới, đồng thời thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Ngoài ra, chương trình cũng chứng kiến các hoạt động ký kết hợp tác giữa OPEN CAMPUS và Aeternum Consulting; Liquid Loans và Aeternum Consulting; Digital TRVST và Aeternum Consulting. Những ký kết này nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển công nghệ mới và hỗ trợ triển khai các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Unchained Summit – Vietnam Edition.