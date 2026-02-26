Bước tiến mới trong hợp tác đầu tư và phát triển tài sản số tại Đà Nẵng
Ngô Anh Văn
26/02/2026, 10:00
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ số, Đà Nẵng đã chủ động tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các đối tác từ Dubai và các nhà đầu tư quốc tế...
Ngày 25/2,
tại Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã tổ chức
một chương trình làm việc quan trọng giữa Thành phố với các đối tác Dubai và
nhà đầu tư quốc tế, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, phát
triển tài sản số và mở rộng thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp và dự án
khởi nghiệp tại Đà Nẵng.
Mục tiêu chính của chương
trình là tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác giữa các thành tố trong hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với các tổ chức quốc tế,
doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư toàn cầu. Đây là một bước đi chiến lược
nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm khu vực về đổi mới sáng tạo, thu hút
đầu tư và phát triển kinh tế số.
Phát biểu tại sự
kiện, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng chia sẻ: Chương
trình gặp mặt giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác tại Dubai được
tổ chức trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang triển khai quyết liệt Quyết định
3345/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về phê duyệt Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi
mới sáng tạo” và Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 09/02/2026 về triển khai thực hiện Đề
án trong năm 2026. Đây là những định hướng quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm
chính trị của thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới
sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, từng bước hội nhập sâu rộng với mạng lưới đổi
mới sáng tạo khu vực và toàn cầu.
Ông Phong cho
biết, Thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, việc
mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao và kết nối với các
trung tâm tài chính, công nghệ hàng đầu thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng.
“Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của các đối tác đến từ
Dubai - một trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo năng động của khu vực Trung
Đông - cũng như vai trò kết nối của Aeternum Consulting trong việc thúc đẩy các
sáng kiến hợp tác cụ thể với thành phố. Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tạo ra những điều kiện thuận
lợi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư và công tác phối hợp để các hoạt
động hợp tác, các sự kiện quốc tế được tổ chức thành công, an toàn, hiệu quả;
đồng thời bảo đảm các thỏa thuận hợp tác được triển khai thực chất, bền vững và
mang lại lợi ích hài hòa cho các bên”, ông Phong nhấn mạnh.
Tại sự kiện, các
đại biểu đã được giới thiệu về Aeternum Consulting Ltd., một doanh nghiệp có
trụ sở tại UAE, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, tổ chức sự kiện và cung
cấp các dịch vụ kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ mới. Aeternum
Consulting tập trung vào các lĩnh vực như blockchain, tài sản số, fintech, trí
tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Đây là những lĩnh vực mà Đà Nẵng đang hướng
tới để phát triển và mở rộng.
Một trong những
điểm nhấn của chương trình là sự kiện Unchained Summit - Vietnam Edition, dự
kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2026. Sự kiện sẽ
tập trung vào các lĩnh vực tài sản số, blockchain, fintech, trí tuệ nhân tạo và
công nghệ mới, với mục tiêu góp phần định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm khu
vực về đổi mới sáng tạo.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động chuyên sâu sẽ
được tổ chức như trình bày dự án khởi nghiệp sáng tạo, chương trình gặp gỡ kết
nối đầu tư 1:1, tọa đàm chuyên đề, hội thảo chuyên sâu, triển lãm công nghệ và
các hoạt động kết nối cộng đồng đổi mới sáng tạo.
Một điểm nhấn khác
của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Aeternum Consulting Ltd. Sự hợp tác này
nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tài sản số và các công
nghệ mới, đồng thời thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, đẩy
mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.
Ngoài ra, chương
trình cũng chứng kiến các hoạt động ký kết hợp tác giữa OPEN CAMPUS và Aeternum
Consulting; Liquid Loans và Aeternum Consulting; Digital TRVST và Aeternum
Consulting. Những ký kết này nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo, thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển công nghệ mới và hỗ trợ triển khai các
hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Unchained Summit – Vietnam Edition.
