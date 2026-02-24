Thị trường bán lẻ sau Tết: Hàng hóa dồi dào, giá ổn định
Tuệ Mỹ
24/02/2026, 17:13
Từ ngày mùng 2 Tết, thị trường đã dần sôi động trở lại khi chợ truyền thống và điểm bán lẻ mở cửa từng phần. Năm nay, nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết, một số hệ thống bán lẻ lớn đã sớm mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp…
Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong
nước (Bộ Công Thương), những ngày sau Tết, thị trường hàng hóa thiết yếu đã ghi
nhận nhịp vận động tích cực hơn. Dù người dân vẫn ưu tiên du xuân, chúc Tết, lễ
chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm - đặc biệt là thực phẩm tươi sống đã
tăng so với những ngày trong Tết.
Khảo sát tại các chợ truyền thống tại Hà Nội trong ngày 23/2
(tức mùng 7 Tết), giá rau củ quả duy trì ổn định, một số mặt hàng giảm khoảng
15 - 20% so với trước Tết. Cụ thể su hào 3.000 đồng/củ; cải bắp 7.000 đồng/cây;
cải cúc, mồng tơi 5.000 đồng/mớ; súp lơ 10.000 đồng/cây; cà chua 6.000 đồng/kg;
cải thảo, khoai tây 15.000 đồng/kg; rau cần khoảng 20.000 đồng/kg; rau gia vị
khoảng 30.000 đồng/kg…
Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản cũng ghi nhận mức giảm
từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với những ngày cao điểm Tết. Thịt lợn ba chỉ dao
động 140.000 - 160.000 đồng/kg; thịt mông, vai 110.000 - 130.000 đồng/kg; thịt
bò thăn phổ biến 300.000 - 330.000 đồng/kg; cá trắm đen 80.000 - 110.000 đồng/kg
tùy trọng lượng; cá chép giòn 150.000 - 170.000 đồng/kg…
Riêng hoa tươi phục vụ nhu cầu cúng lễ đầu năm vẫn đang được bán với
mức giá cao hơn đáng kể so với ngày thường. Hoa cúc, hoa hồng có giá khoảng
10.000 đến 15.000 đồng/bông, tăng khoảng 15 đến 20% so với thời điểm trước Tết.
Ghi nhận thêm tại các siêu thị cho thấy, nguồn hàng được bổ
sung đầy đủ, đa dạng. Nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai đồng
loạt, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng và hóa
mỹ phẩm nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhờ nguồn cung dồi dào và kế hoạch dự trữ từ sớm,
giá các mặt hàng cơ bản giữ ổn định, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt
giá.
Trong đó, hệ thống phân phối hiện đại tiếp tục giữ vai trò
điều tiết thị trường. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Circle K, FamilyMart,
7-Eleven, GS25 duy trì hoạt động xuyên Tết. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn gồm Aeon,
MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân.
Đáng chú ý, hệ thống
AEON Mall mở cửa từ 16h ngày mùng 1 (17/2) và tiếp tục hoạt động từ ngày mùng
2, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm. Tại các chợ truyền thống, nhiều
tiểu thương cũng trở lại kinh doanh, tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau
xanh, trái cây và đồ lễ.
Phía hệ thống MM Mega Market cũng cho biết trong hai ngày là
18 và 19/2 (tức mùng 2 và mùng 3 Tết), một số trung tâm trọng điểm đã hoạt động
với thời gian phục vụ rút gọn. Từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết), toàn hệ thống đã trở
lại khung giờ bình thường, sẵn sàng cho cao điểm mua sắm sau Tết.
Tương tự, hệ thống siêu thị GO! cũng đã mở cửa hoạt động trở
lại từ ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán để phục vụ khách hàng. Đại diện GO!
cho biết, để phục vụ người dân trong giai đoạn cao điểm, đơn vị đã làm việc với
các nhà cung cấp trước 4 – 5 tháng để chốt sản lượng và cam kết đảm bảo nguồn
cung ổn định xuyên kỳ nghỉ Tết. Hệ thống kho bãi được mở rộng, đồng thời tăng
cường nhân sự nhằm phục vụ khách hàng chu đáo nhất.
Đặc biệt, đa số các siêu thị khẳng định cam kết
không để xảy ra tình trạng "cháy hàng", nhất là đối với các nhóm hàng
thiết yếu và mặt hàng mang tính thời vụ dịp trong và sau Tết. Các nhà cung
cấp đã có cam kết cụ thể về tiến độ giao hàng, bảo đảm kệ hàng luôn đầy đủ
trong suốt cao điểm mua sắm.
Ghi nhận tại một số điểm bán thuộc hệ thống của Saigon Co.op,
Winmart, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart trên địa bàn TP.HCM cho thấy, khu vực thực
phẩm tươi sống, rau củ, đồ chế biến sẵn và nhu yếu phẩm thiết yếu rất đông
khách. Nhiều gia đình mua bổ sung thực phẩm sau những ngày ăn uống tiệc tùng,
trong khi giới trẻ tập trung chọn đồ ăn nhanh, nước uống, trái cây.
Giá cả tại các điểm bán nhìn chung ổn định, không ghi nhận
biến động so với trước Tết. Thậm chí, một số siêu thị triển khai chương trình
ưu đãi đầu năm để kích cầu. Đơn cử hệ thống siêu thị Co.opmart có chương trình
"Khai xuân rước lộc - Nhận lì xì đến 50.000 đồng" trong 3 ngày từ 22
- 24/2/2026 (tức mùng Sáu đến mùng Tám). Theo đó, khách hàng thành viên mua sắm
tại khu tự chọn được nhận phiếu mua hàng 30.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng
và 50.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng.
Tại Hà Nội, theo đại diện các trung tâm thương mại, hệ thống
siêu thị trên địa bàn, nguồn hàng rất phong phú, đa dạng, từ thực phẩm tươi sống,
đồ khô đến hàng tiêu dùng thiết yếu. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị
Co.op Hà Nội (phường Hà Đông), cho biết đơn vị duy trì lượng hàng dự trữ tăng từ
20 – 30% so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. Việc mở cửa
sớm giúp người dân có thêm lựa chọn mua sắm trong những ngày đầu năm, đồng thời
góp phần bình ổn thị trường.
Theo các chuyên gia, khi nhịp sinh hoạt, sản xuất dần trở lại bình thường,
sức mua sẽ tăng dần. Tuy nhiên, với nguồn cung dồi dào và hệ thống phân phối vận
hành ổn định, thị trường nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng,
đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu trong những ngày này tập
trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản và thịt gia
súc (heo, bò). Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ tâm linh như hoa, quả tươi
dâng lễ đầu năm vẫn duy trì sức mua ổn định.
Đề cập nhiệm vụ sau tết, Cục Quản lý và phát triển thị trường
trong nước cho biết, trọng tâm là quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả, duy trì
thông suốt hệ thống phân phối, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ thiết
yếu, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; tiếp tục triển
khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Sau tết, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm
tra, kiểm soát tại khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các
tuyến vận chuyển trọng điểm. Bộ Công thương sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và mất an toàn thực phẩm,
bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường ngay từ đầu năm 2026.
