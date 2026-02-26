Thứ Năm, 26/02/2026

Kinh tế số

Apple có thể trình làng MacBook Pro màn hình cảm ứng, tích hợp Dynamic Island như iPhone

Bạch Dương

26/02/2026, 10:02

Hãng công nghệ này có thể sẽ lần đầu tiên ra mắt dòng MacBook Pro màn hình cảm ứng, trang bị màn hình OLED và tích hợp Dynamic Island, tương tự thiết kế của iPhone vào cuối năm nay…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đặt mục tiêu ra mắt MacBook màn hình cảm ứng đầu tiên vào cuối năm 2026, cụ thể là dòng MacBook Pro. Bên cạnh đó, Dynamic Island sẽ xuất hiện ở chính giữa viền trên của màn hình, đi kèm hệ thống giao diện động hoàn toàn mới, được tối ưu riêng cho thao tác cảm ứng.

Tuy nhiên, Dynamic Island trên MacBook Pro nhiều khả năng sẽ nhỏ hơn phiên bản hiện có trên các mẫu iPhone, bao gồm cả thế hệ dự kiến như iPhone 17.

Về phần cứng, các mẫu MacBook Pro mới được cho là sẽ sử dụng màn hình OLED trên cả hai phiên bản 14 inch và 16 inch, thay thế công nghệ Mini LED hiện tại.

Apple được cho là đang nỗ lực đảm bảo chuyển đổi giữa thao tác chuột, bàn phím và cảm ứng diễn ra mượt mà, tự nhiên, nhưng không biến MacBook thành một thiết bị lai hoàn toàn theo hướng của iPad.

Trong nhiều năm, Apple từng kiên định quan điểm không đưa màn hình cảm ứng lên máy Mac. Năm 2010, nhà đồng sáng lập Steve Jobs từng cho rằng bề mặt cảm ứng không phù hợp với tư thế thẳng đứng của máy tính và việc sử dụng sẽ gây bất lợi.

Thay vào đó, Apple định vị iPad là thiết bị điện toán cảm ứng chủ lực. Tuy nhiên, định hướng này dường như đang thay đổi khi ranh giới giữa các dòng sản phẩm ngày càng được nới lỏng.

Các phiên bản MacBook Pro OLED nhiều khả năng sẽ được trang bị chip M6 Pro và M6 Max thế hệ mới, sản xuất trên tiến trình 2 nm. 

Bên cạnh đó, về mảng điện thoại, nhà báo công nghệ Mark Gurman mới đây cũng cho biết Apple đang thử nghiệm một gam màu táo bạo cho phiên bản Pro của iPhone 18 là màu đỏ đậm.

Ngoài ra, Gurman cho biết Apple cũng cân nhắc các biến thể tím hoặc nâu, song nhiều khả năng đây chỉ là những sắc độ khác nhau của tông đỏ. Với mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán, ông dự báo hãng sẽ ưu tiên các màu trung tính như đen, trắng, xám hoặc bạc nhạt.

Trước đây, Apple từng giới thiệu phiên bản “Product(RED)” trên iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, những năm gần đây bảng màu có phần an toàn hơn.

Apple iPhone 18 kinh tế số MacBook OLED

Trung Quốc sẽ tăng gấp 5 lần sản lượng chip tiên tiến trong 2 năm

Trung Quốc sẽ tăng gấp 5 lần sản lượng chip tiên tiến trong 2 năm

Trung Quốc đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất chip tiên tiến lên gấp 5 lần chỉ trong vòng 1–2 năm tới...

Chính phủ, doanh nghiệp và các quỹ đã gom thêm gần 830.000 Bitcoin trong năm 2025

Chính phủ, doanh nghiệp và các quỹ đã gom thêm gần 830.000 Bitcoin trong năm 2025

Các tổ chức bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, các quỹ đầu tư, đã mua vào tổng cộng 829.000 BTC trong năm 2025...

Bước tiến mới trong hợp tác đầu tư và phát triển tài sản số tại Đà Nẵng

Bước tiến mới trong hợp tác đầu tư và phát triển tài sản số tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ số, Đà Nẵng đã chủ động tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các đối tác từ Dubai và các nhà đầu tư quốc tế...

Cha đẻ đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới bán 17.000 ETH

Cha đẻ đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới bán 17.000 ETH

Người sáng lập chính của Ethereum (ETH) hay còn được biết đến là cha đẻ của ETH, Vitalik Buterin, thay vì xả một lệnh quy mô lớn, đã chia nhỏ thành nhiều lệnh hoán đổi để bán 17.000 ETH (có giá trị khoảng 34 triệu USD) trong một tháng qua...

Mua sắm trực tuyến có thể là nạn nhân tiếp theo của AI

Mua sắm trực tuyến có thể là nạn nhân tiếp theo của AI

Từ buổi sơ khai của ngành bán lẻ, nhiệm vụ chính của các thương nhân là thuyết phục con người rút ví trả tiền. Giờ đây, họ có thêm một “khách hàng” mới cần chinh phục: các bot AI...

