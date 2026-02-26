Apple có thể trình làng MacBook Pro màn hình cảm ứng, tích hợp Dynamic Island như iPhone

Hãng công nghệ này có thể sẽ lần đầu tiên ra mắt dòng MacBook Pro màn hình cảm ứng, trang bị màn hình OLED và tích hợp Dynamic Island, tương tự thiết kế của iPhone vào cuối năm nay…

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đặt mục tiêu ra mắt MacBook màn hình cảm ứng đầu tiên vào cuối năm 2026, cụ thể là dòng MacBook Pro. Bên cạnh đó, Dynamic Island sẽ xuất hiện ở chính giữa viền trên của màn hình, đi kèm hệ thống giao diện động hoàn toàn mới, được tối ưu riêng cho thao tác cảm ứng.

Tuy nhiên, Dynamic Island trên MacBook Pro nhiều khả năng sẽ nhỏ hơn phiên bản hiện có trên các mẫu iPhone, bao gồm cả thế hệ dự kiến như iPhone 17.

Về phần cứng, các mẫu MacBook Pro mới được cho là sẽ sử dụng màn hình OLED trên cả hai phiên bản 14 inch và 16 inch, thay thế công nghệ Mini LED hiện tại.

Apple được cho là đang nỗ lực đảm bảo chuyển đổi giữa thao tác chuột, bàn phím và cảm ứng diễn ra mượt mà, tự nhiên, nhưng không biến MacBook thành một thiết bị lai hoàn toàn theo hướng của iPad.

Trong nhiều năm, Apple từng kiên định quan điểm không đưa màn hình cảm ứng lên máy Mac. Năm 2010, nhà đồng sáng lập Steve Jobs từng cho rằng bề mặt cảm ứng không phù hợp với tư thế thẳng đứng của máy tính và việc sử dụng sẽ gây bất lợi.

Thay vào đó, Apple định vị iPad là thiết bị điện toán cảm ứng chủ lực. Tuy nhiên, định hướng này dường như đang thay đổi khi ranh giới giữa các dòng sản phẩm ngày càng được nới lỏng.

Các phiên bản MacBook Pro OLED nhiều khả năng sẽ được trang bị chip M6 Pro và M6 Max thế hệ mới, sản xuất trên tiến trình 2 nm.

Bên cạnh đó, về mảng điện thoại, nhà báo công nghệ Mark Gurman mới đây cũng cho biết Apple đang thử nghiệm một gam màu táo bạo cho phiên bản Pro của iPhone 18 là màu đỏ đậm.

Ngoài ra, Gurman cho biết Apple cũng cân nhắc các biến thể tím hoặc nâu, song nhiều khả năng đây chỉ là những sắc độ khác nhau của tông đỏ. Với mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán, ông dự báo hãng sẽ ưu tiên các màu trung tính như đen, trắng, xám hoặc bạc nhạt.

Trước đây, Apple từng giới thiệu phiên bản “Product(RED)” trên iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, những năm gần đây bảng màu có phần an toàn hơn.