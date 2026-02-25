Đầu năm, bán lẻ thời trang toàn cầu đã đối mặt với khó khăn

Carter's, thương hiệu quần áo trẻ em lớn nhất nước Mỹ, bước vào năm 2026 với một quyết định không dễ dàng: tiếp tục đóng thêm hơn 150 cửa hàng. Đồng thời, công ty cắt giảm 300 việc làm trong bối cảnh doanh số suy yếu và chi phí vận hành leo thang...

Theo tờ WSJ, thương hiệu thời trang trẻ em Carter's đang tăng tốc giảm giá, xả kho tại nhiều cửa hàng lên tới 75%. Song song với đó là tái cấu trúc hệ thống bán lẻ vật lý nhằm thích ứng với sự thay đổi hành vi tiêu dùng và áp lực kinh tế kéo dài tại Mỹ.

Trong các báo cáo gần đây, Carter’s ghi nhận doanh thu giảm do người tiêu dùng Mỹ tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Các gia đình trẻ, nhóm khách hàng cốt lõi, đang chịu tác động mạnh từ lạm phát, lãi suất vay mua nhà cao và chi phí sinh hoạt tăng. Lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại truyền thống tiếp tục đi xuống, trong khi chi phí thuê mặt bằng và nhân công vẫn ở mức cao, khiến nhiều cửa hàng không còn đạt hiệu quả như trước.

Câu chuyện của Carter’s phản ánh bức tranh rộng lớn hơn của ngành bán lẻ Mỹ. Tờ WSJ nhận định rằng năm 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến làn sóng đóng cửa cửa hàng trên diện rộng, khi các chuỗi bán lẻ từ thời trang, đồ gia dụng đến hàng tiêu dùng nhanh buộc phải tinh gọn mạng lưới. Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi các thương hiệu giá rẻ và nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới đang ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng.

Trước đó, chuỗi bán lẻ thời trang nữ Francesca’s - từng là cái tên quen thuộc trong các trung tâm thương mại tại Mỹ - cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Động thái này đánh dấu lần sụp đổ tiếp theo của một thương hiệu bán lẻ truyền thống trước làn sóng suy thoái kéo dài của ngành.

Theo Reuters, Tiger Group, SB360 Capital Partners và GA Group - các đơn vị cố vấn được chỉ định - đã bắt đầu triển khai các chương trình thanh lý cửa hàng trên toàn bộ hệ thống Francesca’s. Ông Michael McGrail từ Tiger Group cho biết, người mua sắm sẽ được hưởng mức giảm giá từ 25% đến 40% cho tất cả các nhóm sản phẩm, đồng thời hàng hóa mới vẫn sẽ tiếp tục được đưa về cửa hàng trong thời gian thanh lý.

Francesca’s được thành lập năm 1999 và từng phát triển nhanh chóng trong giai đoạn bùng nổ của mô hình cửa hàng boutique tại các trung tâm thương mại Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, chuỗi này vận hành hàng trăm cửa hàng trên khắp nước Mỹ, phục vụ phân khúc khách hàng nữ trẻ tuổi với mô hình cửa hàng nhỏ, sản phẩm thay đổi liên tục và trải nghiệm mua sắm mang tính “khám phá”.

Tuy nhiên, mô hình từng giúp Francesca’s thành công lại trở thành gánh nặng khi lưu lượng khách tới trung tâm thương mại sụt giảm mạnh sau đại dịch. Reuters dẫn các hồ sơ phá sản cho thấy Francesca’s gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận tại các cửa hàng vật lý, trong khi chuyển đổi sang bán hàng trực tuyến không đủ nhanh và không đủ mạnh để bù đắp doanh số mất đi.

Các chuyên gia bán lẻ nhận định, Francesca’s là ví dụ điển hình cho “cuộc khủng hoảng âm ỉ” của bán lẻ trung cấp tại Mỹ: không đủ rẻ để cạnh tranh với fast fashion, nhưng cũng không đủ khác biệt để giữ chân khách hàng trung thành trong bối cảnh mua sắm trực tuyến lên ngôi.

Tương tự, đơn vị vận hành hệ thống cửa hàng của Eddie Bauer tại Mỹ và Canada vừa chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản, với lý do doanh số sụt giảm và các vấn đề không thể tháo gỡ trong chuỗi cung ứng. Công ty nộp đơn theo Chương 11 (Chapter 11) tại Tòa án Quận New Jersey, cho biết đang tìm kiếm phương án bán một phần hoặc toàn bộ khoảng 220 cửa hàng Eddie Bauer tại Mỹ và Canada.

Eddie Bauer, có trụ sở tại bang Washington, cho biết doanh số từng tăng mạnh sau đại dịch Covid-19, khi người tiêu dùng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, sự thay đổi trong thị hiếu, gia tăng lạm phát và mức thuế quan cao hơn đã làm xói mòn biên lợi nhuận, cuối cùng ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của công ty.

Eddie Bauer là thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng với áo khoác lông ngỗng và trang phục dã ngoại, được thành lập bởi một doanh nhân cùng tên. Tính đến năm 2002, công ty sở hữu khoảng 500 cửa hàng quần áo tại Mỹ, Đức và Nhật Bản. Hãng cũng hợp tác với nhiều nhãn thời trang khác như Buck Mason và Homme Femme, nhằm kết hợp phong cách ngoài trời với thời trang đường phố thường ngày.

Hiện nhiều nhà bán lẻ tại Mỹ cũng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Không ít doanh nghiệp đã thu hẹp hoạt động để tập trung vào các mảng kinh doanh hiệu quả hơn, trong lúc đối mặt với bất ổn toàn cầu và chuỗi cung ứng gián đoạn.

Đầu năm nay, Amazon cho biết sẽ đóng cửa các cửa hàng vật lý và tập trung mở rộng mảng giao thực phẩm cũng như chuỗi siêu thị Whole Foods Market. Trong khi đó, Saks Global, tập đoàn bách hóa cao cấp lớn nhất nước Mỹ, công ty mẹ của Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus và Bergdorf Goodman, cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng Một.

Andrew Rosen, người sáng lập Theory và hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn cho các thương hiệu như Alice & Olivia, Veronica Beard và Rag & Bone, cho biết theo quan điểm của ông, không gì có thể thay thế được mô hình cửa hàng tổng hợp nơi khách hàng có thể tiếp cận với nhiều thương hiệu khác nhau dưới một mái nhà và “nhìn, cảm nhận và chạm vào mọi thứ”. Nhưng để tồn tại, những cửa hàng còn lại sẽ phải thay đổi.

Nước Mỹ nên tham khảo các mô hình tại châu Âu, nơi các cửa hàng bách hóa giống như những điểm thu hút khách du lịch ở các trung tâm đô thị lớn hơn là các chuỗi trung tâm giao dịch. Có thể lấy ví dụ với Harrods và Selfridges ở London, Bon Marché và Printemps ở Paris và Rinascente ở Milan. Ý tưởng là mua sắm như một hình thức giải trí, với các triển lãm nghệ thuật, các bộ sưu tập hợp tác phiên bản giới hạn và dịch vụ khách sạn.

Còn hãng tin Reuters thì nhấn mạnh rằng khủng hoảng bán lẻ không đồng nghĩa với sự chấm dứt của cửa hàng vật lý. Thay vào đó, ngành bán lẻ đang trải qua một quá trình “tái định hình”. Các doanh nghiệp biết thu hẹp quy mô hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa trực tuyến và ngoại tuyến, tập trung vào trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ mở rộng số lượng cửa hàng, vẫn có khả năng tồn tại.