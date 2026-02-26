Đại diện thương mại Mỹ: Thuế quan sẽ tăng lên 15% với một số đối tác

Mỹ đang chuẩn bị tăng thuế quan lên 15% hoặc cao hơn đối với một số quốc gia - Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ngày 25/2, nhưng không nêu tên nước cụ thể hay cho biết thêm thông tin chi tiết...

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business Network, ông Greer cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc vượt quá mức hiện tại, trong bối ông Trump dự kiến sẽ có thăm Trung Quốc vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới.

“Hiện tại, mức thuế 10% đang được áp dụng, và sẽ tăng lên 15% đối với một số quốc gia, và có thể cao hơn cho một số quốc gia khác. Tôi cho rằng việc tăng thuế như vậy sẽ phù hợp với những mức thuế quan đã có trong thời gian qua”, ông Greer nói.

Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Bloomberg TV, ông Greer cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị một tuyên bố tăng thuế quan lên 15% “trong những trường hợp phù hợp”. Ông không cho biết cụ thể, nhưng nói rằng việc tăng thuế như vậy sẽ được tiến hành sao cho “phù hợp với” những quốc gia đã có thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Cũng theo ông Greer, Chính phủ Mỹ muốn đảm bảo đầy đủ thủ tục và quy trình pháp lý cho việc tăng thuế quan. “Bất kỳ khi nào chúng tôi đưa ra một loại thuế quan, các nước khác đều muốn chúng tôi giảm mức thuế xuống. Do vậy, sẽ có những người đi kiện chúng tôi”, ông nói.

Ông Greer nói với Fox Business rằng kế hoạch của chính quyền ông Trump nhằm thay thế các loại thuế quan khẩn cấp, trong đó có thuế đối ứng, đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ bằng những thuế quan mới - bao gồm thuế quan tạm thời áp theo Mục 122 Đạo luật Thương mại 1974, có hiệu lực từ ngày 24/2 ở mức 10% - là tương thích với các thỏa thuận thương mại hiện có.

Đại diện thương mại Mỹ cho biết các cuộc điều tra của nước này về các hành vi thương mại không công bằng theo Mục 301 của cùng đạo luật sẽ giữ vai trò trung tâm của nỗ lực áp thuế quan thay thế này. Các cuộc điều tra như vậy nhằm vào các quốc gia có công suất công nghiệp dư thừa, sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Mỹ, hoặc trợ cấp cho gạo, hải sản và các hàng hóa khác.

Ông Greer cũng cho biết ông và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nhiều lần nêu vấn đề dư thừa công suất công nghiệp với các quan chức Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các công ty Trung Quốc không có lợi nhuận vẫn duy trì được hoạt động và tiếp tục sản xuất với sự hỗ trợ của Chính phủ nước này. Ông cho rằng vấn đề này không thể được giải quyết hoàn toàn, và đó là lý do tại sao Mỹ cần áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc và các quốc gia khác có vấn đề tương tự.

Khi được hỏi liệu chính quyền ông Trump có sẵn sàng áp thuế quan mới ở mức cao đối với hàng hóa Trung Quốc - cách tiếp cận có thể làm gián đoạn thỏa thuận thương mại mong manh giữa Mỹ và nước này - ông Greer khẳng định Washington “không có ý định leo thang vượt quá" các mức thuế hiện tại và “thực sự muốn tuân thủ thỏa thuận mà chúng tôi đã có với họ”.

Ông Greer cũng cho biết các cuộc điều tra theo Mục 301 có thể đóng vai trò như một cơ chế thực thi cho các thỏa thuận thương mại mà chính quyền đã đạt được trong những tháng gần đây, bao gồm một thỏa thuận với Indonesia - nước đã đồng ý chấp nhận mức thuế 19% của Mỹ và mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ.

Ông nói Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) sẽ mở một cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại của Indonesia để kiểm tra công suất công nghiệp và mức độ trợ cấp cho ngành thủy sản, và các phát hiện sẽ được so sánh với các bước mà Indonesia đang thực hiện để giải quyết các mối quan ngại của Mỹ, cũng như các cam kết của nước này trong thỏa thuận thương mại song phương.

“Và sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định nên áp loại thuế quan nào. Chúng tôi kỳ vọng sẽ các thỏa thuận thương mại đã có sẽ duy trì”, ông Greer nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business, ông Greer nói Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 - đạo luật ra đời cách đây gần 1 thế kỷ - vẫn còn phù hợp và có thể hữu ích trong một số trường hợp nhất định khi các quốc gia phân biệt đối xử với thương mại Mỹ so với các quốc gia khác. Đạo luật này cho phép áp dụng mức thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia cụ thể.

Tuy nhiên, ông cho biết trọng tâm chính của Chính phủ Mỹ bây giờ là các cuộc điều tra nhằm vào các quốc gia cụ thể theo Mục 301 và các cuộc điều tra an ninh quốc gia theo Mục 232 - căn cứ pháp lý mà việc áp thuế quan dựa vào đó đã chứng tỏ "rất bền vững”.