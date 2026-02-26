Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đại diện thương mại Mỹ: Thuế quan sẽ tăng lên 15% với một số đối tác

An Huy

26/02/2026, 10:03

Mỹ đang chuẩn bị tăng thuế quan lên 15% hoặc cao hơn đối với một số quốc gia - Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ngày 25/2, nhưng không nêu tên nước cụ thể hay cho biết thêm thông tin chi tiết...

Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer - Ảnh: Reuters.
Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer - Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business Network, ông Greer cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc vượt quá mức hiện tại, trong bối ông Trump dự kiến sẽ có thăm Trung Quốc vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới.

“Hiện tại, mức thuế 10% đang được áp dụng, và sẽ tăng lên 15% đối với một số quốc gia, và có thể cao hơn cho một số quốc gia khác. Tôi cho rằng việc tăng thuế như vậy sẽ phù hợp với những mức thuế quan đã có trong thời gian qua”, ông Greer nói.

Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Bloomberg TV, ông Greer cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị một tuyên bố tăng thuế quan lên 15% “trong những trường hợp phù hợp”. Ông không cho biết cụ thể, nhưng nói rằng việc tăng thuế như vậy sẽ được tiến hành sao cho “phù hợp với” những quốc gia đã có thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Cũng theo ông Greer, Chính phủ Mỹ muốn đảm bảo đầy đủ thủ tục và quy trình pháp lý cho việc tăng thuế quan. “Bất kỳ khi nào chúng tôi đưa ra một loại thuế quan, các nước khác đều muốn chúng tôi giảm mức thuế xuống. Do vậy, sẽ có những người đi kiện chúng tôi”, ông nói.

Ông Greer nói với Fox Business rằng kế hoạch của chính quyền ông Trump nhằm thay thế các loại thuế quan khẩn cấp, trong đó có thuế đối ứng, đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ bằng những thuế quan mới - bao gồm thuế quan tạm thời áp theo Mục 122 Đạo luật Thương mại 1974, có hiệu lực từ ngày 24/2 ở mức 10% - là tương thích với các thỏa thuận thương mại hiện có.

Đại diện thương mại Mỹ cho biết các cuộc điều tra của nước này về các hành vi thương mại không công bằng theo Mục 301 của cùng đạo luật sẽ giữ vai trò trung tâm của nỗ lực áp thuế quan thay thế này. Các cuộc điều tra như vậy nhằm vào các quốc gia có công suất công nghiệp dư thừa, sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Mỹ, hoặc trợ cấp cho gạo, hải sản và các hàng hóa khác.

Ông Greer cũng cho biết ông và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nhiều lần nêu vấn đề dư thừa công suất công nghiệp với các quan chức Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các công ty Trung Quốc không có lợi nhuận vẫn duy trì được hoạt động và tiếp tục sản xuất với sự hỗ trợ của Chính phủ nước này. Ông cho rằng vấn đề này không thể được giải quyết hoàn toàn, và đó là lý do tại sao Mỹ cần áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc và các quốc gia khác có vấn đề tương tự.

Khi được hỏi liệu chính quyền ông Trump có sẵn sàng áp thuế quan mới ở mức cao đối với hàng hóa Trung Quốc - cách tiếp cận có thể làm gián đoạn thỏa thuận thương mại mong manh giữa Mỹ và nước này - ông Greer khẳng định Washington “không có ý định leo thang vượt quá" các mức thuế hiện tại và “thực sự muốn tuân thủ thỏa thuận mà chúng tôi đã có với họ”.

Ông Greer cũng cho biết các cuộc điều tra theo Mục 301 có thể đóng vai trò như một cơ chế thực thi cho các thỏa thuận thương mại mà chính quyền đã đạt được trong những tháng gần đây, bao gồm một thỏa thuận với Indonesia - nước đã đồng ý chấp nhận mức thuế 19% của Mỹ và mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ.

Ông nói Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) sẽ mở một cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại của Indonesia để kiểm tra công suất công nghiệp và mức độ trợ cấp cho ngành thủy sản, và các phát hiện sẽ được so sánh với các bước mà Indonesia đang thực hiện để giải quyết các mối quan ngại của Mỹ, cũng như các cam kết của nước này trong thỏa thuận thương mại song phương.

“Và sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định nên áp loại thuế quan nào. Chúng tôi kỳ vọng sẽ các thỏa thuận thương mại đã có sẽ duy trì”, ông Greer nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business, ông Greer nói Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 - đạo luật ra đời cách đây gần 1 thế kỷ - vẫn còn phù hợp và có thể hữu ích trong một số trường hợp nhất định khi các quốc gia phân biệt đối xử với thương mại Mỹ so với các quốc gia khác. Đạo luật này cho phép áp dụng mức thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia cụ thể.

Tuy nhiên, ông cho biết trọng tâm chính của Chính phủ Mỹ bây giờ là các cuộc điều tra nhằm vào các quốc gia cụ thể theo Mục 301 và các cuộc điều tra an ninh quốc gia theo Mục 232 - căn cứ pháp lý mà việc áp thuế quan dựa vào đó đã chứng tỏ "rất bền vững”.

Mỹ dự kiến áp thuế quan 126% lên tấm pin năng lượng mặt trời Ấn Độ

12:06, 25/02/2026

Mỹ dự kiến áp thuế quan 126% lên tấm pin năng lượng mặt trời Ấn Độ

Thuế quan toàn cầu mới của Mỹ có hiệu lực ở mức 10%

09:04, 25/02/2026

Thuế quan toàn cầu mới của Mỹ có hiệu lực ở mức 10%

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

14:38, 24/02/2026

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

Từ khóa:

Mỹ thế giới thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu chững trong lúc chờ tin Iran

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu chững trong lúc chờ tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/2), khi nhà đầu tư duy trì xu thế mua cổ phiếu công nghệ của phiên trước...

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

Giá vàng tăng trở lại, SPDR Gold Trust mua ròng 3 phiên liên tiếp

Trong 3 phiên liên tiếp vừa qua, quỹ vàng khổng lồ này đã mua ròng gần 19 tấn vàng...

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc tăng hai năm liên tiếp

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc tăng hai năm liên tiếp

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tăng trong hai năm liên tiếp, đi ngược xu hướng dân số giảm kéo dài đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học thuộc hàng nghiêm trọng nhất thế giới...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Chỉ riêng 5 nền kinh tế đứng đầu về mức thâm hụt đã chiếm gần 67% tổng thâm hụt hàng hóa của Mỹ năm 2025...

Trung Quốc cấm bán khoáng sản quan trọng cho một loạt công ty Nhật

Trung Quốc cấm bán khoáng sản quan trọng cho một loạt công ty Nhật

Quyết định này cho thấy Bắc Kinh không có ý định nhượng bộ trong một cuộc tranh cãi với Nhật Bản...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hải Phòng tổ chức Lễ hội mùa Xuân 2026 với quy mô lớn

Doanh nghiệp

2

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là trách nhiệm chính trị của ngành y tế

Dân sinh

3

Công ty con của JVC mua gần 16% vốn Dược phẩm Pharmedic

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mua sắm trực tuyến có thể là nạn nhân tiếp theo của AI

Tiêu & Dùng

5

Khởi đầu thuận lợi cho du lịch Việt Nam trong năm 2026

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy